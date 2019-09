Rektorka Ivanka Popović: Uskoro istina o doktoratu Siniše Malog

Studenti koji su blokirali 13. septembra Rektorat Beogradskog univerziteta doprineli su da se ubrza procedura u donošenju konačne ocene da li je doktorat ministra Siniše Malog plagijat ili ne, inače pitanje koje se povlači više od pet godina, rekla je za Radio Slobodna Evropa (RSE) rektorka Ivanka Popović.

Nakon okončanja 13-odnevne blokade Rektorata od strane grupe studenata i izjave rektorke da je uz svoje studente, na nju se obrušila lavina kritike, pa čak i ismejavanja od strane najviših državnih funkcionera.

Predsednik države Aleksandar Vučić je o podršci studentima od strane rektorke rekao: "Đura je došao, malo te je tukao, ti si se onda zahvalio Đuri što te je malo tukao, i onda si rekao: 'Ja podržavam sve to što Đura radi i nastaviću s tim'. A onda su oni na sve to rekli: 'E, al' to što je Đura tukao, mi sad ne damo tog što ga je Đura tukao'".



O blokadi univerziteta, odnosu vlasti prema instituciji univerziteta, profesorima i studentima, o upadu grupe naprednjaka u Rektorat u pokušaju da spreče studentsku blokadu, o šansi da se sazna prava istina o spornom doktoratu, za RSE govori rektorka Ivanka Popović.

RSE: Da li ste svih ovih dana imali podršku unutar Univerziteta? I da li ste sami pregovarali sa studentima?

Ivanka Popović: Ja sam od prvog dana imala podršku Univerizeta i tokom trajanja razgovora sa studentima, jer to su zaista bili razgovori. Ja bih htela ovom prilikom da se zahvalim svim poznatim i nepoznatim iz akademske zajednice koji su učestvovali i doprineli da se ovi razgovori uspešno okončaju.

'Studenti imaju pravo da iskažu svoje mišljenje'

RSE: Šta kažete o izjavi predsednika države da je Univerzitet postao "partijska prćija", pri tom naravno ne misli na upade svojih naprednjaka (pripadnika Srpske napredne stranke) u Rektorat, nego na studente za koje kaže da su "đilasovci" i slično.

Ivanka Popović: Studenti imaju pravo da iskažu svoje mišljenje. Ja se možda ne slažem sa načinom koji su oni izabrali da iskažu svoje stavove ali studenti na to imaju pravo. Svakako, Univerzitet nije mesto koje treba da se politizuje. I mi smo vrlo namerni da se Univerzitet bavi onim poslovima za koje je predviđeno zakonom da se bavi. Ali isto tako ne možemo da ih sprečimo, ljudi su politička bića i imaju pravo na svoja individualna mišljenja. Važno je samo da se to kanališe na odgovarajućim mestima.

RSE: Da li je opozicija imala upliva preko ove grupe studenata? Da li su to "đilasovci" (pripadnici partije Dragana Đilasa), pripadnici partije Vuka Jeremića i ostalih opozicionara?

Ivanka Popović: Ja sam razgovarala sa studentima. Ja zaista ne mogu da znam da li oni imaju neke partijske afilijacije ili ne. Oni su studenti Univerziteta u Beogradu i ja sam dužna sa njima da razgovaram.

RSE: Premijerka je poručila i pre konačnog stava o tome da li je doktorat Siniše Malog plagijat ili ne, da ona ne da Sinišu Malog i da će on ostati u vladi. Sme li akademska zajednica da ćuti na takve izjave? Predsednik države je, pri tom, rekao da je potpuno nebitno da li ministar ima diplomu ili ima samo osnovnu školu.

Ivanka Popović: Meni se čini u ovom trentuku da je najvažnije da se svako bavi svojim nadležnostima. Znači, da svako radi u okviru svojih ingerencija. Za Univerzitet je to pitanje akademskih stvari. Mi ne možemo da izlazimo izvan toga. A što se tiče državnih organa, oni deluju u okviru svojih nadležnosti i verujem da im je bitno da u svojim redovima imaju stručne ljude.

RSE: Vi ste rekli da je odbranjena autonomija Univerziteta. Da li ste to prebrzo rekli, pre nego što je završen "slučaj Mali"?

Ivanka Popović: Mislim da nisam prebrzo rekla. Ako se sećate mojih izjava od pre godinu dana kada sam preuzela dužnost (rektorke), ja sam rekla da je to jedan od mojih prioriteta. I od 1. oktobra, kad sam preuzela dužnost, ja sam učinila sve što je u mojoj moći da ne bude nikakvog usporavanja, zaustavljanja procedure. Svaki korak je išao u onom vremenskom roku koji je bio određen. I nema nikakvog razloga da mi taj postupak ne završimo. A i moram da dodam. Mi bismo to uradili i bez dolaska studenata u Rektorat. Možda ne u tom roku za koji su se oni sada izborili, ali svakako je ključno za Univerzitet u Beogradu da se taj slučaj završi.

RSE: Taj slučaj traje više od pet godina. Dobro, vi ste u mandatu rektorke godinu dana i govorite o tom periodu. Ipak, pet godina, pa i godinu dana vaših u okviru tih pet godina, nije li previše za utvrđivanje da li je nešto plagijat ili ne? Posebno kad ste imali dokumenta koja su stigla iz Londona od profesora Karapandže.

Ivanka Popović: Univerzitet u Beogradu je imao određenih nerazrešenih pitanja, odnosno nepokrivenih procedura za ovu situaciju. To je zahtevalo određeno vreme, svakako ne pet godina. Bilo je, čini mi se, nekih pokušaja da se postupak uspori. Mislim da je sad to nebitno da o tome razgovaramo. Ono što je bitno je da Univerzitet u Beogradu ima snage da svoje probleme reši. Možda je to malo sporo ali u svakom slulčaju mi smo sada na pragu da se taj slučaj završi i mislim da je to za sve nas dobro, za akademsku zajednicu a mislim generalno za naše društvo, da mi ovu stvar u zadatom roku okončamo.

'Nije dobro da Univerzitet bude predmet politizacija ili pritisaka'

RSE: Da li očekujete da budu, ako bude potvrđeno da je to plagijat, neke konsekvence?

Ivanka Popović: Ja svakako ne mogu da prejudiciram šta će biti ishod i koju odluku će doneti Odbor za profesionalnu etiku. Procedura je tako postavljena da rektor ne može da utiče jer to nije definisano mojim obimom posla. Moj je zadatak da obezbedim da oni mogu mirno da rade svoj posao. Mi ćemo kao akademska zajednica apsolutno prihvatiti odluku koju oni donesu. Pa mi smo državni univerzitet, mi jesmo budžetska institucija, tako da ja zaista ne bih u ovom trentku da govorim o mogućim posledicama.

Mislim da ni za koga u našoj zemlji nije dobro da Univerzitet bude predmet nekih politizacija ili pritisaka. Kao univerzitet od nacionalnog značaja Univerzitet u Beogradu ima određene vrlo jasno definisane ciljeve. To je izvrsnost u svemu, u nastavi, u istraživanjima i u krajnoj liniji stvaranje odgovornih budućih gradjana ove zemlje. I mislim da mora biti razumevanja da se obezbede uslovi za normalan rad Univerziteta u Beogradu.

RSE: Ako se u jednom društvu urušava dignitet školskih ustanova, diploma i slično, što se događa u Srbiji, pretpostavljam da ćemo se oko toga složiti, zar se ne očekuje da se univerzitet i da profesori, akademici i slično oglase u javnosti? Da budu više anagažovani.

Ivanka Popović: Zadatak univerzitetskog profesora je takođe i da deluje u javnosti. Oni imaju to pravo da deluju u okviru svoje struke, da na taj način pomognu javnosti da bolje razume neka ključna pitanja. Složila bih se sa vama da članovi akademske zajednice Univerziteta u Beogradu nisu u dovoljnoj meri prisutni u javnosti da objasne značaj očuvanja, ne samo ugleda Univerziteta, nego i kvaliteta diploma koje Univerzitet izdaje. Znači diploma je nešto što vam je ulaznica za dalji profesionalni posao. Ugled institucije u kojoj je stečena ta diploma može vrlo da utiče na budući profesionalni život onih koji su tu diplomu stekli.

RSE: Vi ste u ovih 12 dana prošli put od izdajnice do heroine i obratno. Zavisi ko ocenjuje i ko o vama govori. Ipak vas pitam, šta je razlog što ste na početku govorili o dve grupe mladih ljudi koji su ugrozili Univerzitet ili upali u Rektorat, izjednačivši pripadnike Srpske napredne stranke (koji su upali u Rektorat kako bi sprečili studenstku blokadu) i studente? Vaša izjava na kraju je pak bila da stojite kao rektorka i kao profesorka uz svoje studente. Zašto niste, to što ste rekli na kraju, rekli i na početku?

Ivanka Popović: Ja mislim da je vrlo važno da kažem da ja nisam izjednačila te dve grupe. Ja sam samo rekla da je to bila prilika kada su se dve grupe našle u Rektoratu. Rektorat je i fizički i duhovno jedan otvoren prostor. Mislim da je došlo do jedne lake a možda i teže zloupotrebe te otvorenosti Univerziteta.

RSE: Od strane koga?

Ivanka Popović: Ja mislim da za ono što se desilo svi mi nosimo malo odgovornosti, da smo olako ugrozili akademski prostor kao prostor gde se na bavimo politikom. To je jasno definisano Statutom Univerziteta u Beogradu, članom 9.

RSE: Da li vi opet izjednačavate studente koji su ušli u svoj Rektorat i pripadnike jedne stranke, bilo koja da je.

Ivanka Popović: Apsolutno ne. Znači, ovo je bila jedna grupa studenata Univerziteta u Beogradu koji su imali pravo da izraze svoje mišljenje. Oni su to činili mirno.

Čime je ugrožena autonomija Univerziteta

RSE: Znači, grupa naprednjaka je ugrozila Univerzitet, Rektorat?

Ivanka Popović: Druga grupa koja je ušla, gde ima naznaka i dokaza da su to predstavnici vladajuće stranke, došli su bez jasnog cilja u Rektorat i zaista su poremetili taj događaj koji se na Univerzitetu dešavao. I ja vrlo žalim da je došlo do takvog možda nesmotrenog ponašanja zato što najveća vrednost koju mi imamo u ovoj zemlji je Univerzitet u Beogradu, odnosno Velika škola koja je začetnik Univerziteta u Beogradu, nastala i pre srpske državnosti.

To je jedna od retkih institucija koje mi imamo sa tradicijom, ona će nas nadrasti, ona je veća od nas, trajaće duže od nas i mi smo dužni da je poštujemo i da je čuvamo. U tom smislu, mislim da nije dobro to što se desilo 13. septembra. Trudićemo se da se to nikada više ne ponovi. I jako je važno da Univerzitet u okviru svojih nadležnosti može samostalno da radi svoj posao. A oni koji imaju druge nadležnosti, nek se bave svojim poslom.

RSE: Čime je sve ugrožena autonomija Univerziteta? Nedavno je osnovana mreža, Masa i kao odbrana autonomije Univerziteta i nastavnika i studenata. Dakle, nije samo doktorat Siniše Malog ugrozio Univerzitet. Kako se sve ugrožava autonomija Univerziteta?

Ivanka Popović: Autonomija Univerzteta se prepliće i posmatra kroz nekoliko kategorija. I to je u evropskom akademskom prostoru prepoznato. Prati se nivo autonomije svih univerziteta u Evropi, vezano za organizaciju, za finansije, za izbor kadrova i za akademsku slobodu u okviru delovanja univerziteta. Skoro svi univerziteti u svim zemljama u regionu su definisani kao univerziteti sa srednje nižom, znači niže od proseka autonomijom. Kako idete ka severu Evrope, situacija se malo popravlja. Dokle god univerzitet ima omeđeni način na koji može da koristi svoja finansijska sredstva, dok nema određenu slobodu preraspoređivanja tih sredstava, to stvara određena ograničenja.

RSE: Ja vas nisam pitala za kvalitet rada Univerziteta. Ja sam vas pitala o autonomiji. Znači, Univerzitet i spoljni faktori, pre svega vlast.

Ivanka Popović: Naš Zakon o univerzitetu u odnosu na mnoge zemlje u okruženju nije loš. U poslednjoj verziji Zakona o visokom obrazovanju došlo je do povećanja članova saveta fakulteta i univerziteta gde se povećava broj delegata koje delegira država.

RSE: Da li je moguće sačuvati instituciju Univerziteta u ovom društvu u kome su urušene gotovo sve institucije?

Ivanka Popović: To je pitanje koje nije jednostavno zato što se to na kraju sve svodi na ljude. Članovi akademske zajednice ako su spremni da ga sačuvaju....

RSE: A da li su spremni?

Ivanka Popović: To ćemo videti. Ja se nadam da jesu.

RSE: Univerzitet je u istoriji kada se pogleda, mesto na kome se rađaju pobune, gde počinju društveni prevrati... Ima li Beogradski univerzitet za to kapacitet?

Ivanka Popović: Vi znate da Univerzitet u Beogradu ima istoriju bunta i da su to sve bili progresivni pokreti koji su želeli da unaprede društvo u kojem mi živimo. Ja želim da verujem da je i ova namera studenata, iako se možda ja ne slažem sa načinom kako su to oni koncipirali, učinjena sa željom da ovoj zemlji bude bolje i da Univerzitet ima prominentniju ulogu u drštvu. I da ima jaču poziciju. Tako da u tom smislu apsolutno podržavam ono što su studenti želeli da postignu. Možda zbog mojih godina, ja bih izabrala drugi put ali u krajnjoj liniji promene donose mladi. I to je ono što je važno.

RSE: Koliko je Univerzitet zavisan od određenih politika? Menjaju se političke garniture, menjaju se i ideologije. Šta se događa u Univerzitetu?

Ivanka Popović: U zavisnosti od spoljnih okolnosti, društvenih, političkih, te promene na Univerzitetu mogu biti brže ili sporije. Ali napredak Univerziteta se ne može zaustaviti. On će stalno ići napred. A bolja je svakako situacija kada država prepoznaje da je korist za državu da univerzitet bude snažan. Jer može se smatrati da je mera razvoja jednog društva stepen autonomije njegovih univerziteta. Ako tako sagledavamo stvari, onda je autonomija univerziteta i razvoj univerziteta ključan za nas.

Šangajska lista

RSE: Velike polemike u javnosti izazvao je način na koji vlast pokušava da popravi pad beogradskog univerziteta za stotinu mesta na Šangajskoj listi. Kriterijum je koliko je citiranih naučnih radova. Da bi se Srbija bolje ranigrala, vlast je krenula u akciju da citirane naučnike koji rade van zemlje,"privedu“ na beogradsku adresu. Nije li to zapravo jedna vrsta prevare?

Ivanka Popović: Napredak i u smislu kvaliteta naučnog rada i kvantiteta naučnog rada meri se dugoročnim ulaganjem u nauku. Znači, to je pitanje politike koju će voditi ova zemlja za razvoj nauke. I to rezultira i našom pozicijom na Šangajskoj listi. Ja sam još dok sam bila prorektorka za nauku, upozoravala da je neminovan pad na Šangajskoj listi zbog prethodnog nedovoljnog praćenja situacije u nauci i nedovoljnog finansiranja. To se sad desilo. Mi ćemo kao univerzitet nastaviti da činimo šta možemo ali nema tu nikakvih brzih rešenja da vi možete to sa nekom malom akcijom da zakrpite i da sutradan vidite reakciju. To prosto tako ne ide. To su dugoročne politike koje će uticati na poziciju na Šangajskoj listi.

RSE: Zar ne treba vlast da interesuje da bude ovde što više kvalitetnijih i citiranih naučnika, a ne da ih dovodi iz sveta i da na taj način, ja moram reći, na prevaru, diže rejting Univerziteta?

Ivanka Popović: Ja se slažem sa vama. Šangajsku listu je napravila kineska vlada sa željom da uporedi situaciju na sopstvenim univerzitetima sa univerzitetima u svetu. Da uradi jednu analizu i da podstakne svoje univerzitete da budu bolji. I te rang liste treba na taj način da služe, da se pokaže realna mera, da da smernice šta može da se uradi.

Šta se onda desilo? Kao i kod svakog biznisa, a rangiranje se može smatrati jednim biznisom, neki univerziteti u svetu koji imaju finansijsku moć i sposobnost, nude povoljne uslove za boravak naučnika iz drugih sredina. I dolazi do nečega što liči na transfer fudbalera. Naravno da je to jedna vulgarizacija i ne daje pravu sliku o snazi jednog univerziteta. Tako da bilo kakve ideje u tom pravcu, da mi na nečastan način dajemo lažnu sliku o tom ko pripada Univerzitetu u Beogradu, opcija je koja ne dolazi u obzir za Univerzitet u Beogradu. Nama je cilj u ovom trenutku da povećamo broj naučnih radova koji izlaze sa Univerziteta u Beogradu, koji čine dve trećine naučne produkcije Srbije. Takođe je potrebno da se poboljša kvalitet tih radova.

'Moramo vratiti poverenje stanovništva u diplome'

RSE: Sve vreme dok traje urušavanje obrazovanja, kroz lažne diplome, doktorate i slično pitam se kako se osećaju ljudi, predavači, profesori univerziteta pa i srednjih škola koji vaspitavaju omladinu u poručuju im da je jako važno znanje. U zemlji u kojoj predsednik države, kao što je to bilo u prošlom mandatu kod nas, ima diplomu koja je jako problematična, u kojoj se sumnja u plagijat doktorata jednog ministra... Kako vi možete da stanete pred vaše studente i da ih ubeđujete da je znanje i diploma važna?

Ivanka Popović: Verujem da je većina nastavnika na svim nivoim obrazovanja ogorčena što se olako trguje diplomama. Mislim da smo mi u ovoj sredini možda prevazišli onu situaciju kad nije bilo bitno imati diplomu. Sad se shvatilo da je potrebno imati diplomu. Možda se nije u dovoljnoj meri razumelo da je potrebno znanje. Ako budemo uporni i pokazivali da bez znanja nema odgovarajućeg razvoja zemlje pa ni naše, onda ćemo doći do toga da je ta diploma samo potvrda da osoba poseduje znanje.

I za to ćemo se boriti. Jer, u krajnjoj liniji, bez adekvatnog broja stručnih ljudi Srbija ne može da napreduje. I to je ono što zabrinjava, taj odliv mladih, kompetentnih, školovanih ljudi. To zaista ugrožava napredak ove države i društva. I zato moramo vratiti poverenje stanovništva u diplome iza kojih stoji znanje. To je jako težak posao. Jednom izgubljeno poverenje se teško vraća.

RSE: Gde su danas vaši studenti, vaši magistri, vaši doktori nauka?

Ivanka Popović: Pošto sam ja već dosta dugo zaista u obrazovanju i na fakultetu mogu sa zadovoljstvom da kažem da su moji studenti sada na mnogim uglednim pozicijama u svojoj struci. Jedan deo njih je otišao iz zemlje nalazeći svoje profesionalno uhljebljenje na drugom mestu, što smatram da je veliki gubitak za ovu zemlju. A moram da kažem da nažalost jedan broj njih već više nije ni živ.

RSE: Iz onoga što se događa poslednjih meseci, pa i godina ima se utisak da je ova vlast u zavadi sa strukom. U opasnoj zavadi sa strukom. Evo da pogledamo samo šta se događa u Beogradu, rekonstrukcije itd., to je sve posledica toga što se struka ne konsultuje, što struka nema poslednju reč. Kako vi sa Univerziteta gledate na to?

Ivanka Popović: Naravno mi sa velikim žaljenjem gledamo na neke stvari gde struka nije bila dovoljno pitana. Ali ono što takođe moram da naglasim da je Univerzitet u Beogradu stavio sebe u funkciju i u ulogu partnera svih državnih organa, državnih institucija, svuda gde Univerzitet u Beogradu sa svojim stručnim potencijalom i kapacitetom može da pomogne. Mi smo se stavili na raspolaganje. Sa nekim ministarstvima imamo bolju saradnju, sa nekim slabiju, sa nekim javnim preduzećem negde isto tako izuzetno dobru saradnju. Znači, mi smo tu. Taj ogromni ljudski kapital kojim raspolaže Univerizet u Beogradu stoji na raspolaganju ovoj državi.

RSE: A zašto ne vrisnete i ne kažete: 'Hej pitajte struku, slušajte struku'. Takav glas, jači glas se očekuje i iz Akademije i sa univerziteta. Zašto ga nema?

Ivanka Popović: Očekuje se, možda mi i to pogrešno cenimo, da se zna da taj potencijal postoji. Niko neće nikome da se nameće. Mi smo tu, kapacitet postoji. Ako država želi da iskoristi naša znanja i struku, mi stojimo na raspolaganju. Ako nas ne zovu, ja mislim da je to pre njihov problem a ne naš.

RSE: Šta očekujete da će se dogoditi 4. novembra kada ističe rok za konačni odgovor da li je doktorat Siniše Malog plagijat ili nije? Da li će pasti ili će proći na tom ispitu Univerzitet?

Ivanka Popović: Ja uopšte nemam nikakvih sumnji u stručnost i profesionalnost rada stručnih tela na Univerzitetu. Ovde je sada i žiži interesovanja Odbor za profesionalnu etiku. Oni su jedno izuzetno kompetentno telo i do sada su bili vrlo ozbiljni u svom radu. I ono što se možda nedovoljno razume u javnosti. U julu je Odbor doneo svoju odluku da se poništi mišljenje Stručne komisije Fakulteta organizacionih nauka i da se usvoji združena žalba koju sam ja u ime kolega s Univerziteta u Beogradu podnela Odboru za profesionalnu etiku. Znači žalba je usvojena.

RSE: Žalba na mišljenje Fakulteta organizacionih nauka (FON) da doktorat nije plagijat?

Ivanka Popović: Žalba na mišljenje stručne komisije koju je osnovao FON. Odbor je tražio od FON-a da da dopunske odgovore na dodatna pitanja.

RSE: Znači, konačnu reč i konačnu odluku donosi etički odbor?

Ivanka Popović: Tako je. Znači do 26. oktobra FON je dužan da odgovori na pitanja koja je postavio Odbor za profesionalnu etiku. Zakonski, odnosno Odbor ima 120 dana po propisu Univerziteta. Sada, uz puno razumevanje situacije u kojoj smo taj rok je skraćen. Do 4. novembra Odbor za profesionalnu etiku će dati svoj odgovor i konačno mišljenje i rešenje ovog slučaja i mi to tada završavamo.

RSE: I možemo na kraju zaključiti da su zapravo studenti napravili dobar korak jer su ubrzali celu ovu priču?

Ivanka Popović: Studenti su doprineli da možda univerzitetska zajednica shvati da ne može da funkcioniše samo i isključivo u okviru svojih okvira, nego da je potrebno da malo bolje osluškuje glas javnosti.