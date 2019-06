Da li će Beogradski univerzitet izgubiti obraz?

U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome u kojoj meri slučaj doktorata ministra finansija Siniše Malog ugrožava autonomiju Beogradskog univerziteta. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakuleta, i Dušan Teodorović, akademik i profesor Saobraćajnog fakulteta.

Bilo je reči o tome kako vladajuća stranka zakonskim izmenama pojačava svoj uticaj na univerzitete u Srbiji, da li vlast vrši pritisak da se Siniši Malom prizna doktorat, iako mnogi stručnjaci tvrde da je plagirao doktorsku disertaciju, zašto je ogromna većina nastavnika Fakulteta organizacionih nauka stala iza tog doktorata, šta te ljude motiviše da se tako ponašaju, zašto najveći broj univezitetskih profesora ćuti o tom skandalu, čega se ti profesori boje, da li je rektorka Ivana Popović pod političkom pritiskom, da li bi vlast mogla da je smeni ako bi se suprodstavila priznavanju doktorata Siniše Malog, kakav je naučni kredibilitet profesora iz regiona koji su bili u komisiji koja je predložila da Siniša Mali bude promovisan u doktora nauka, kao i o tome kakve će posledice imati Beogradski univerzitet, ako pobede vlast i Siniša Mali.

​Omer Karabeg: Da li sadašnja vlast u Srbiji ima uticaja na Beogradski univerzitet?

Biljana Stojković: Ova vlast ima uticaj na Beogradski univerzitet kao što ga je imala i svaka ranija vlast, samo što ova želi i da formalizuje svoj uticaj. Pretprošle i prošle godine dobili smo zakone koji su omogućili ovoj vlasti da u upravljačka tela ubaci svoje ljude. Oni sada imaju većinu u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i u svim savetima fakulteta. Mi se sada približavamo onom famoznom Šešeljevom zakonu iz 1998. godine, kada je eksplicitno ukinuta autonomija univerziteta. Verujem da bi sledeći korak mogao da bude nešto slično tom zakonu.

Dušan Teodorović: Imam dugu karijeru na univerzitetu i čini mi se da nikada nije bila stvorena takva atmosfera straha. Koliko god mi bili ponosni na broj profesora univerziteta koji su potpisali žalbu protiv odluke Naučno-nastavnog veća Fakuleta organizacionih nauka da se prizna doktorat Siniši Malom, ipak je to mali broj kad se uzme u obzir ukupan broj profesora na univerzitetima u Srbiji - i ne služi im na čast.

Sramne odluke

Omer Karabeg: Da li vladajuća stranka u Srbiji vrši pritisak na univerzitet da prizna doktorat ministra finansija Siniše Malog?

Dušan Teodorović: Siguran sam da vrši na različite načine. Na mene je, ne mogu da kažem vršen pritisak, ali bio sam pozivan telefonom i taj razgovor se benigno završio, samo je ispitivana situacija.

Biljana Stojković: Apsolutno postoji pritisak. On nije eksplicitan, nisam čula da postoje neki pozivi i pretnje, ali vlada atmosfera straha, ljudi se boje da se ne zamere vlastima.

Omer Karabeg: Sumnje da je doktorat Siniše Malog plagijat javile su se pre pet godina, a Fakultet organizacionih nauka, na kome je ta disertacija odbranjena, formirao je komisiju za procenu originalnosti te disertacije tek početkom ove godine? Zašto se toliko čekalo?

Dušan Teodorović: Bilo je tu i nekih drugih komisija. Ali sve odluke koje je do sada doneo Fakultet organizacionih nauka u vezi sa slučajem Siniše Malog su najblaže rečeno sramne i ja razmišljam da pokrenem inicijativu da se podnese zahtev da se uskrati akreditacija tom fakultetu - ne samo za doktorske studije, nego i za redovne studije. Zbog takvog ponašanja Fakultet organizacionih nauka ne zaslužuje da bude član Univerziteta u Beogradu koji ima svetlu tradiciju. Kao profesor na jednom velikom univerzitetu u svetu sticajem okolnosti bio sam član komisije koja je utvrdila jedan plagijat i slučaj je bio rešen za trideset minuta. Čovek koji je plagirao doktorsku disertaciju bio je zauvek odstranjen sa univerziteta. Znamo slučajeve iz Nemačke gde su dvojici ministra u vladi Angele Merkel zbog plagijata poništeni doktorati, pa su morali da daju ostavke i time je bila završena njihova politička karijera.

Ponovio bih da su odluke Fakulteta organizacionih nauka sramne, sramno je da 82 profesora tog fakuleta stane iza tog doktorata i kaže za plavu boju da je žuta. U žalbi koju smo predali rektorki Beogradskog univerziteta dokumentovali smo na 42 stranice o kakvom se plagijatu radi. Posle četrdeset godina iskustva na univerzitetu mogu da kažem da nikada nisam video takav plagijat. I ono što je zaprepašćujuće - to je plagijat na nivou učenika šestog razreda osnovne škole. To pokazuje bahatost u stilu - evo ja sam doktor, ne može mi niko ništa. To je osionost ove vlasti. Ali to je samo vrh ledenog brega jer plagijata ima i u takozvanim doktoratima ministra Nebojše Stefanovića, guvernerke Jorgovanke Tabaković, predsednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića i niza drugih - tako da je visoko obrazovanje u Srbiji u ovom trenutku jedna moralna kaljuga, mada ima ljudi koji se na sve načine bore da izađemo iz te kaljuge.

Strah i oportunizam

Omer Karabeg: Kako je moguće da 82 člana Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka, koje čine profesori, docenti i asistenti, stane iza doktorata Siniše Malog. Šta ih motiviše da tako glasaju?

Biljana Stojković: Ja bih opet rekla strah, ali mi nije jasno strah od čega. Verovatno se boje da ne izgube neke privilegije, neke dobitke na koje računaju. To ne može biti strah da mogu izgubiti zvanja i pozicije na univerzitetu, jer se one na univerzitetu teško gube, pre će biti da je u pitanju bojazan da će ostati bez nekog lukrativnog posla, a neki možda računaju i na ulogu u vlasti. Profesor Teodorović je rekao da treba pokrenuti pitanje akreditacije Fakulteta organizacionih nauka, ja bih se s tim složila, ali moram da naglasim da je vrlo malo verovatno da će to pitanje uopšte doći do akreditacione komisije, s obzirom da je Muamer Zukorlić predsednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, tehnologiju i nauku. Njegovo postavljanje na čelo tog važnog tela pokazalo je šta vlast misli o obrazovanju i kakva je pozicija obrazovanja u njenoj viziji organizacije ovog društva.

Dušan Teodorović: Mislim da je u pitanju kombinacija straha i oportunizma. Projekti, koji se dobijaju od ove vlasti iz budžeta, mogu da budu lukrativni, ljudi gaze elementarne akademske principe da bi bili imenovani u upravne odbore i ostvarili dodatne prihode. Ako potpišete da je drug Vučić najbolji predsednik koga smo imali, postajete direktor univerzitetske klinike, a znam slučajeve da su ljudi koji to nisu potpisali, smenjeni sa tog mesta. Bilo bi interesantno da se ispita da li je ove ili prethodne godine Fakultet organizacionih nauka dobio dodatna sredstava za proširenje svoje zgrade van onoga što je planirano budžetom. Nemam mogućnost da to ispitam, ali imam indicije. Rekao bih da je kod dela univerzitetskih nastavnika u Srbiji nestao profesioalni moral, on ne postoji. Zbog toga 82 nastavnika glasaju da doktorska disertacija Siniše Malog nije plagijat. Verujete mi da ti ljudi ne bi mogli da budu profesori univerziteta ni na jednoj pristojnoj školi u razvijenim zemljama.

Omer Karabeg: Mislite li da je rektorka Ivana Popović pod političkim pritiskom da se prizna doktorat Siniše Malog?

Biljana Stojković: Ne mogu to da tvrdim, ali verujem da jeste. Naravno, ona će pokazati svoju snagu i čvrstinu u narednim danima. Mislim da bi morala da shvati da je u ovom trenutku njena uloga vrlo značajna i da mora da se ponaša u skladu s tim. Možda će zvučati dramatično, ali mislim da je u pitanju pozicija univerziteta u društvu - u izvesnoj meri i njegov opstanak.

Rektorka

Dušan Teodorović: I ja mislim da je ovo istorijski trenutak za budućnost visokog obrazovanja i univerziteta u Srbiji. Ili ćemo da krenemo putem razvijenih zemalja, da imamo čestite profesore, da na univerzitetu vlada profesionalni moral, ili ćemo da padnemo još dublje u moralno blato i da budemo zemlja sa kvazi doktorima i funkcionalno nepismenim ljudiima. Mislim da odavno jedan rektor Univerziteta u Beogradu nije imao toliko odgovoran zadatak kao sadašnja rektorka. Nemam informacija, ali pretpostavljam da je izložena različitim pritiscima. Međutim, dužnost i pozicija rektora podrazumeva i ličnu hrabrost i ja hoću da verujem da će naša rektorka da brani čast, ugled i tradiciju srpskih univerziteta. Svakako da mnogo zavisi od odluke Odbora za profesionalnu etiku univerziteta, koji treba da da konačnu reč, ali kakva god bude njegova odluka, rektor mora da ima svoj profesionalni, moralni i ljudski stav o tom pitanju. Hoću da verujem da će naša rektorka tako da se ponaša i ja je svakako ohrabrujem i podržavam.

Omer Karabeg: Ako bi rektorka rekla da je doktorska disertacija Siniše Malog plagijat, da li bi ona mogla da ima posledice, da li bi vlast mogla da je smeni?

Dušan Teodorović: Postoje mehanizmi preko Saveta univerziteta. Pa šta, neka je smene, nije životni ideal biti rektor, ideal je biti čestit čovek. Mislim da bi u tom slučaju njen rejting svakako porastao u univerzitetskoj zajednici i među čestitim ljudima u Srbiji. Rektorka je prvi čovek Beogradskog univerziteta - i ako mi sa univerziteta, na čelu sa rektorkom, ne odbranimo ono što mora da se odbrani, onda je ova zemlja potpuno propala.

Omer Karabeg: Mislite li da na Fakultetu organizacionih nauka ima ljudi koji po svaku cenu žele da udovolje vlasti i proguraju doktorat Siniše Malog - da su oni prosto dobili takav zadatak?

Biljana Stojković: Ne mogu to da tvrdim, ne poznajem ljude koji imaju takve stavove, ne poznajem previše ljudi sa Fakulteta organizacionih nauka. Pretpostavljam da tamo ima velikih boraca za Sinišu Malog i za vlast, jer ne znam kako bi se odluka o priznanju doktorata Siniše Malog mogla tako lako doneti. Biološki fakultet je pre nekoliko godina imao jedan takav slučaj i naša etička komisija je osudila plagijate jedne profesorke i uputila tužbu univerzitetu. Ta tužba je tamo stajala više godina i tek kada smo pravilnikom univerziteta dobili ingerencije, mi smo taj slučaj doveli do kraja. Čini mi se da je rektorat pod upravom bivšeg rektora bio veliki kočničar u rešavanju etičkih pitanja.

Dušan Teodorović: Slažem se da veliku odgovornost snosi i prethodni rektor Vladimir Bumbaširević, želim to javno da kažem, zbog nečinjenja tokom dva mandata u ukupnom trajanju od šest godina. Neverovatnu odgovornost snose prethodni dekan Fakulteta organizacionih nauka Milan Martić i sadašnji Milija Suknović, koji zbog davanja podrške Siniši Malom u ozbiljnim zemljama više ne bi mogli i ne bi trebali da budu profesori univerziteta, a ne dekani.

Komisija bez naučnog ugleda

Omer Karabeg: Rukovodstvo Fakulteta organizacionih nauka je u dobroj meri uspelo da “odbrani“ doktorat Siniše Malog. Oni su formirali komisiju u kojoj su bila četiri univerzitetska profesora - iz Beograda, Rijeke, Ljubljane i Banjaluke - koja je saopštila da je doktorska disertacija Siniše Malog, i pored toga što sadrži sedam posto plagijata, originalan naučni rad i da njenom autoru treba dodeliti titulu doktora. Kako su uspeli da nađu profesore koji će doneti takav zaključak?

Dušan Teodorović: Ono što je moralni šamar i uvreda za sve nastavnike Univerzitetu u Beogradu je činjenica da plagijat, umesto 7.000 nastavnika u Beogradu, utvrđuje nekakva komisija pokupljena po regionu. Ko su članovi te komisije? Od 2005. godine doprinos svih nastavnika i naučnika univerziteta i institututa u svetu meri se Hiršovim indeksom naučne kompetentnosti. Na interenetu sam našao podatke o tome kakva je prema Hiršovom indeksu naučna kompetentnost članova te komisije i moram da kažem da je sramno da takva nazovi komisija ocenjuje bilo šta što je rađeno u okviru Beogradskog univerziteta. Ako jedan član te komisije ima Hiršov indeks nula, a druga dvojica dva, a, recimo, naš genetičar Stojković ima 60, onda možete shvatiti o kakvoj se komisiji radi.

Ja takve ljude nazivam estradnim profesorima jer je na prostoru nekadašnje Jugoslavije podeljen neverovatno veliki broj profesorskih i doktorskih titula ljudima koji nigde u svetu ne bi mogli da ih imaju. Nalaz te komisije je lažan. Zbog čega? Zbog toga što komisija nije uzela u obzir dve vrlo bitne stvari u doktorskoj disertaciji Siniše Malog. Jedna je direktan prevod sa engleskog iz doktorske disertacije koja je objavljena 2001. godine u Holandiji. Svaki čovek koji ima prosečno znanje engleskog može da se uveri da je to najdirektniji plagijat. Komisija se na to nije ni osvrnula, kao što se nije osvrnula ni na direktno preuzimanje delova studije srpskih autora Borisa Begovića, Boška Živkovića i Boška Mijatovića iz 2000. godine. Nema govora o tome da je plagirano samo sedam posto. Ali plagijat se ne utvrđuje samo procentima. Siniša Mali je intelektualni lopov. To je prava reč. On je krao tekst, ideje, dijagrame, razmišljanja, zaključke, sistem referenci, navođenje referenci, uključujući i štamparske greške. Znači, reč je o neverovatno lažnom izveštaju takozvane stručne komisije.

”Čuvar” državne kase

Omer Karabeg: Zašto vlast toliko brani doktorat Siniše Malog? Funkcioneri, za koje se utvrdi da su plagirali doktorate, podnose ostavke, ne samo u demokratskim zemljama, nego i u onim gde su autoritarni lideri na vlasti. Recimo, mađarski premijer Orban morao je da pusti niz vodu predsednika države Pala Šmita, kada je utvrđeno da je plagirao doktorat.

Biljana Stojković: Ljudi koji su na vlasti u ovoj zemlji prave sliku o sebi da su veoma moćni, veoma pametni i veoma obrazovani. Pošto vlast nema dovoljno stvarno obrazovanih ljudi, mora da ih izmisli. Tako izmišljaju i doktorate. To je naravno sapunica koju su oni naduvali, jedan imaginarijum. Uz pomoć tog imaginarijuma oni vladaju. Naravno, ukoliko bi priznali da je sve to laž, imaginarijum bi počeo da se urušava.

Dušan Teodorović: Siniša Mali ima poseban značaj u režimu Aleksandra Vučića. On je glavni čovek za sve finansijske operacije režima. U jednom trenutku, kada je Aleksandar Vučić bio ljut zbog nespretnog, inače brutalnog, suspendovanja pravosuđa u Srbiji povodom rušenja u Savamali, on je rekao da iza toga stoji vrh vlasti u Beogradu. Tada je Siniša Mali bio gradonačelnik i svi smo očekivali ostavku i kraj njegove političke karijere. Umesto toga Siniša Mali je uskoro postao glavni čovek za finansije, čuvar državne kase.

Mi ne možemo ni da sanjamo kakvi se sve ugovori sklapaju u Srbiji, jer građani dobijaju zatamnjene ugovore. Ne znamo kakvi su ugovori potpisani u vezi sa "Beogradom na vodi", šta stoji iza toga, ko je stvarni vlasnik "Beograda na vodi", čiji su interesi u pitanju. To je samo jedan primer, a možemo pomenuti i druge - Aerodrom Beograd, Aerodrom Niš i tako dalje. Konce svih tih operacija drži Siniša Mali. I kao što u klanovima i mafijama imate savetnika glavnog kuma, tako i Siniša Mali u toj hijerarhiji ima vrlo važnu ulogu. Pad Siniše Malog je velika opasnost za ovaj režim. Kada bi mogli, oni bi sada vratili i doktorate i boga oca, sve bi učinili samo da se izvuku iz svega ovoga, jer dobro znaju da bi poništenje doktorata bilo neverovatno veliki udarac za njihov režim.

Moralno blato

Omer Karabeg: Da li bi priznavanje plagiranog doktorata ministra finansija doprinelo padu međunarodnog ugleda Beogradskog univerziteta koji se relativno dobro kotira na Šangajskoj listi univerziteta?

Biljana Stojković: Svakako bi pao. Naši studenti, koje uglavnom školujemo da bi otišli inostranstvo gde se često vrlo uspešno bave naukom, vrlo dobro se kotiraju u svetu. Ukoliko priznamo laž, krađu i prevaru kao validnu praksu na našem univerzitetu - to bi svakako doprinelo padu našeg ugleda.

Dušan Teodorović: Ima jedna stvar koja nije poznata građanima Srbije. Postoji Nacionalna komisija za akreditaciju i Evropska komisija za akreditaciju. Ja sam pre više od 12 godina bio član naše prve akreditacione komisije koja je pisala srpske standarde i mi smo uložili veliki trud da srpske univerzitete stavimo na mapu Evrope. Postali prvo pridruženi, a onda i punopravni član Evropske asocijacije za akreditaciju. Međutim, događaji poslednjih nekoliko godina su učinili da nas je Evropska asocijacija za akreditaciju stavila na posmatranje. O tome se ne priča u Srbiji. Ja sam duboko uveren da Evropska asocijacija univerziteta prati univerzitetska događanja u Srbiji. I još nešto. Ukoliko bi se, ne daj bože, desilo da izgubimo bitku za akademsku čestitost, naša borba ne sme da se završi na srpskim institucijama. Postoje načini da nastavimo da se borimo za istinu i za profesionalni moral na srpskim univerzitetima.

Omer Karabeg: Ako pobede vlast i Siniša Mali, kakve će to posledice imati na Beogradski univerzitet?

Biljana Stojković: Mislim da će se pojačati depresija i letargija koje vladaju na univerzitetu - što možda i jeste cilj ove vlasti. Njima je po volji univerzitet koji ćuti. Ako profesori, a i studenti ćute, ako misle da ne mogu ništa da promene, kao što uostalom misli i najveći broj ljudi u Srbiji, onda smo zaista u dubokom blatu i nema nam pomoći.

​Dušan Teodorović: Slažem se da će u tom slučaju depresija da bude dublja. To će biti još jedan dokaz sunovrata Srbije. Broj stanovnika u Srbiji se svake godine smanjuje za oko 40.000, a tome treba dodati i 40.000 mladih i pametnih ljudi koji napuštaju Srbiju. Ova zemlja umire i ovo je poslednji trenutak da pokušamo da zaustavimo te strašne procese. Obrazovanje i nauka su zamajci koji mogu da preokrenuo društvo i ako tako ne bude, onda nema spasa ovom društvu.