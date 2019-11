Sve karte Dejtona

UVEĆAJ

‘Promjena mora početi sa ekonomijom, a ne ustavom’

Da Dejtonski mirovni sporazum nije riješio ništa osim što je zaustavio rat, smatra profesor David Kanin sa Univerziteta Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama koji je bio dio međuagencijske radne grupe za Balkan tokom ratova 90-ih godina.

Njegovo je mišljenje da bi za bolju funkcionalnost Bosne i Hercegovine značajnije bilo raditi na ekonomskom razvoju već na izmjeni ustavnih odredbi.

“Svaka diskusija o ponovnom pregovaranju Dejtona je besmislena sve dok neko ne bude imao ideju šta je to što pregovaramo, šta to planiramo uraditi. I ja sam stava da niko nije to znao od samog početka. Nisu znali 1995. godine. Holbrook je znao da pregovara mir. Jednako tako nije znao šta da radi sa Bosnom na duge staze”, dodaje Kanin uz dodatno pojašnjenje da Dejtonski sporazum ide u korist Srba i da to pokazuje činjenica uz svaku novu raspravu o izmjeni Dejtona, bosanski Srbi insistiraju na tome da Dejton ostane onakav kakav je.

“Jer, oni su pobjednici u Dejtonu. I u to vrijeme, 1995. godine, Izetbegović je to znao. Nije bio zadovoljan sporazumom.”

No uprkos tom stavu profesor Kanin pojašnjava da, bez obzira na stalna upozorenja “ništa se neće raspasti”, te da će Bosna i Hercegovina u dejtonskim okvirima nastaviti da “šepa jer je to status quo”. Zbog toga, on smatra u Bosni i Hercegovini bi se prije svega trebalo da radi na ekonomskom razvoju pa tek onda na političkom.

“Bilo kakva smislena promjena u regionu mora početi sa ekonomijom, trgovinom, infrastrukturom, a ne sa ustavom, političkim strankama i reformom. Šta god da reforma značila u ovom kontekstu”, smatra Kanin.

