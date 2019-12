Šta nakon peticije za oslobađanje uzbunjivača?

Republičkom javnom tužilaštvu Srbije predati su potpisi građana koji traže da se uzbunjivač fabrike namenske industrije "Krušik" Aleksandar Obradović iz kućnog pritvora pusti na slobodu. Potpisi su predati samo dva dana uoči odluke Višeg suda da li da Obradoviću ukine kućni pritvor.

Pored 25.000 predatih potpisa, organizatori najvljuju još 5.000. Organizatori peticije, građanska inicijativa "Sloboda za Aleksandra" i nevladino Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, objašnjavaju da je to posledica nedavno okončane obustave rada u javnom preduzeću "Pošte Srbije". Ti potpisi će, ističu organizatori, biti predati naknadno.

Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz valjevske fabrike namenske industrije "Krušik", od 14. oktobra se nalazi u kućnom pritvoru u svom domu u Valjevu, pod optužbom da je odao poslovnu tajnu.

Pre toga je tri nedelje proveo u Centralnom zatvoru Beogradu, nakon što je 18. septembra uhapšen jer je medijima dostavio dokumentaciju koja pokazuje kako su pojedine privatne firme po povlašćenim cenama kupovale oružje iz državne fabrike "Krušik". Među tim firmama je i kompanija GIM koja se vezuje za ime Branka Stefanovića, oca ministra policije Srbije.

Šta se traži peticijom?

Kako objašnjava Savo Manojlović iz nevladinog Udruženja za zaštitu ustavnosti, od republičke tužiteljke Zagorke Dolovac građani svojim potpisima traže da izda „opšte obavezujuće uputstvo“ tužiocu koji vodi slučaj da se Obradović pusti iz kućnog pritvora. Pritvor je, kaže Manojlović, najteža mera u pravnom poretku Srbije, za koju, kako smatra, u slučaju Aleksandra Obradovića nema osnova.

"Pritvor se izriče u četiri slučaja - ukoliko postoji opasnost da će neko uticati na dokaze ili na svedoke, ponoviti krivično delo, da postoji opasnost od bekstva ili da je reč o teškom krivičnom delu. Mi smatramo da ovde nijedan od tih uslova nije ispunjen", kaže Manojlović i napominje da se najveći broj odluka koje padaju pred Ustavnim sudom odnose na odluke o pritvoru.

Ko vrši pritisak na sud?

Da li su potpisi građana Srbije, kojima se traži od tužilaštva da bude pušten iz kućnog pritvora, pritisak ili podrška pravosuđu? Jedan od organizatora peticije, Savo Manojlović kaže da mogu biti – i jedno i drugo.

"Ako tužilaštvo želi da bude ispostava izvršne vlasti, onda je ovo pritisak, a ako želi da radi svoj posao, ovo je podrška", ističe Manojlović i dodaje da potpisi 30.000 građana nisu "formalno-pravna reakcija".

"Ovo jeste vid pritiska javnosti koji nije uobičajen, ali je potreban radi uspostavljanja balansa. Jer sve vreme imamo brutalna kršenja pretpostavke nevinosti Obradovića i brutalne pritiske od strane visokih državnih zvaničnika", ističe Manojlović.

Ministar policije Nebojša Stefanović više puta je negirao vezu svog oca sa firmom GIM, a navode iz afere "Krušik" demantovali su i drugi predstavnici vlasti - među njima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je ranije aferu "Krušik" nazvala fabrikovanom, a u nedelju, 14. decembra, ponovila je i mišljenje da Obradović ne može biti uzbunjivač.

"To što se nekom sviđa šta je Aleksandar Obradović, pa je on za njih uzbunjivač, iako nisu ispunjeni zakonski uslovi za to, što su na neki način rekli i ljudi iz Pištaljke i pozvali ga da se prijavi kao uzbunjivač… Pravna država je pravna država, vladavina prava. Mi postupamo po zakonima", rekla je predsednica Vlade u Pančevu nakon što je posetila Mašinsku školu u tom gradu.

Ona je pozvala nadležne institucije da rade po zakonu i da ne nasedaju na, kako je rekla, "bilo kakve pritiske koji dolaze sa bilo kojih strana".

Šta još rade institucije?

Da li je ispoštovana procedura prilikom hapšenja Obradovića pita javnost, ali i zaštitnik građana Zoran Pašalić.

On je izjavio da postupak kojim je zatražio utvrđivanje činjenica o hapšenju Obradovića još traje, jer nije istekao zakonski rok od 60 dana u kojem Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) treba da dostavi tražene informacije.

A Tužilaštvo za organizovani kriminal, koje je 18. novembra, dva meseca nakon medijskih objava o Krušiku, naložilo da Bezbednosno informativna agencija (BIA) i Vojnobezbednosna agencija (VBA) ispitaju poslovanje fabrike do objave teksta nije odgovorilo na pitanja RSE dokle se stiglo u tom postupku, i da li je Tužilaštvo preduzelo još neke mere.

Pretpostavka nevinosti

Iz Udruženja za zaštitu ustavnosti poručuju da gore citirana izjava premijerke Brnabić, ali i druge izjave najviših državnih zvaničnika, predstavljaju kršenje pretpostavke nevinosti Aleksandra Obradovića.

"Praksa Evropskog suda za ljudska prava je jasna – državni zvaničnici koji komentarišu suđenje u toku, krše pretpostavku nevinosti", podseća Savo Manojlović.

Da posao političara nije da komentarišu sudske postupke ukazuje za Radio Slobodna Evropa (RSE) i Vida Petrović Škero, pravnica i bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije

"Ukoliko političari unapred presuđuju, šta onda mogu građani da pomisle nego da tu ne radi nezavisna sudska grana vlasti i da tužilac nema nikakvo stručno umeće da u tome postupa. To ne ukazuje na stvarnu borbu protiv korupcije, niti to ukazuje da postoji stvarna primena zakona o zaštiti uzbunjivača, jer ja više nisam sigurna ko će krenuti u uzbunjivanje ako se ovako ponašamo", smatra Škero.

Kako zakon definiše uzbunjivača

Ona objašnjava da je "s obzirom na to kako je zakon formulisan", teško odlučiti da li će u konkretnom slučaju Obradović imati status uzbunjivača ili neće.

"Zakon kaže da će se (uzbunjivač) obratiti direktoru, a direktor učestvuje u tome – teško da ćeš se njemu obratiti. Zakon kaže, potom će se obratiti nadležnom organu. Kome? Tužilaštvu ili policiji koja vrši za tužilaštvo istragu, a uzbunjivač ukazuje da tu učestvuje otac ministra policije. I onda se postavlja pitanje da li ima svrhe. I zakon kaže, može se na kraju obratiti i direktno javnosti. Da li je ovde ta potreba da se javnost obavesti zaista stvarna ili nije? Jeste, svakako, jer građani moraju znati za takve stvari", smatra Petrović Škero.

Peticija, prema njenim rečima, može biti vid pritiska, ali je i "veliki simbolički čin građana".

"Ovolika količina potpisa ukazuje na to da nešto nije dobro i da škripi. Ja želim da verujem da će i tužilaštvo i sud donositi odluke samo po svom stručnom uverenju, a ne po pritisku koji dolazi, i da ova količina narodnog glasa je samo jedan pokazatelj, ali nikako ne sme biti od bitnog uticaja na pravnu i stručnu odluku pravosuđa", kaže Petrović Škero.

A naredna odluka suda znaće se u sredu, 18. decembra. Tada Viši sud u Beogradu odlučuje po zahtevu branioca da li će Aleksandru Obradoviću ukinuti kućni pritvor.

Prema zakonu, mera zabrane napuštanja stana može trajati i do okončanja postupka ili pravosnažnosti presude, ali je sud dužan da svaka tri meseca ispita da li je dalje trajanje mere opravdano.

Potpisi širom Srbije

Vida Petrović Škero podseća da su i ranije postojale slične građanske inicijative, ali u manjim mestima, na lokalu. Građani su, kaže naša sagovornica, peticijama iskazivali svoje razmišljanje o pojedinim sudskim postupcima smatrajući da "pravo i pravda ne idu u korak".

"Ali ovo je zaista jedan ozbiljan broj građana koji su potpisali peticiju, koji je skupljen po celoj Srbiji, ne samo u Beogradu, i to ukazuje na ozbiljnost svega ovoga. Građani kažu – što da se neko bori da bude uzbunjivač, ako će on da završi u zatvoru? To je problem koji se ovde javlja koji ukazuje da nešto škripi, da nešto nije u redu i da građani gube poverenje u institucije", smatra Petrović Škero.



Jedan od organizatora akcije, Srđan Milivojević, ističe da su potpisi građana prikupljani u više gradova Srbije - Novom Sadu, Zrenjaninu, Požegi, Užicu, Kruševcu, Jagodini, Paraćinu, Nišu, Čačku.

"Pogotovo u vreme kada se misli da postoji mnogo malodušnosti među ljudima, kada se misli da građani Srbije ništa ne znaju. Još ne postavimo štand, ljudi formiraju kolonu onih koji žele da potpišu da se zaustavi politički progon Aleksandra Obradovića. Svako ko je prišao znao je ko je on. I što je najvažnije – dok smo sakupljali potpise nije bilo nikakvih incidenata, niko nije dolazio da provocira", kaže Milivojvević.

Savo Manojlović kaže da se organizatori peticije neće zaustaviti na cifri od 30.000 potpisa, te da ako Obradović ne bude pušten iz kućnog pritvora njihov cilj će biti 100.000 potpisa.