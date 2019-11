Živković umesto tužilaštva presavio tabak zbog 'Krušika'

"Ovo je prilika nadležnim organima tužilaštva, Tužilaštvu za organizovani kriminal ali i Zagorki Dolovac (republička javna tužiteljka) koja je na vrhu svih tužilaštava u Srbiji, da uzmu posao u svoje ruke i da rade ono za šta su plaćeni", izjavio je Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, nakon što je podneo krivičnu prijavu u vezi sa trgovinom oružja.

Živković je naime, podneo Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra policije Nebojše Stefanovića, njegovog oca Branka Stefanovića i bivšeg direktora firme "Krušik" Valjevo Mladena Petkovića zbog, kako je naveo, organizovanja kriminalne grupe i zloupotrebe službenog položaja u vezi sa trgovinom oružja.

On je u prijavi optužio Vučića da je 2017. godine "organizovao kriminalnu grupu koju su činili i Nebojša i Branko Stefanović i Mladen Petković, te da je u dogovoru sa Nebojšom Stefanovićem naložio Petkoviću da za jednu trećinu od prodajne cene na tržištu državna firma "Krušik" proda naoružanje privatnoj firmi "GIM" čiji je predstavnik otac ministra policije Branko Stefanović. Time je, navedeno je u prijavi, oštećen "Krušik".

U prijavi se dodaje da je dozvolu za prodaju oružja preduzeću "GIM" izdao Nebojša Stefanović i da su oružje prodavali nepoznatim osobama od 2017. godine do danas.

"Da je Vučić time što je nadređen svima koje sam pored njega optužio stvorio uslove i mogućnosti da se organizuje takva grupa i da neko dobije oružje po 30 odsto od važeće cene i da ga prodaje tako što njegov sin daje dozvolu za njegov posao. To je zloupotreba položaja par ekselans, tu nema nikakve sumnje", rekao je Živković novinarima ispred Tužilaštva za organizovani kriminal.

Živković je optužio Vučića da je posle istupa uzbunjivača Aleksandra Obradovića o malverzacijama u Krušiku, "zaštitio Nebojšu i Branka Stefanovića" i na taj način "zabranio njihov krivični progon, iznoseći neistine" o njihovoj ulozi u trgovini oružjem.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prethodno izjavio da je "izmišljena" afera o Branku Stefanoviću, ocu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i o "navodnoj korupciji sa fabrikom namenske industrije ’Krušik’ Valjevo i trgovini oružja".

"Stefanovićev otac nema veze sa tim. Ne kažu da je bilo nelegalnih radnji već se govori samo o ceni, a to nikakve veze nema sa firmom Nebojše Stefanovića", ustvrdio je Vučić za TV Prva pre dvadesetak dana.

I ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tvrdi da je laž sve što je objavljeno o poslovima njegovog oca u trgovini oružjem. On je krajem oktobra novinarima rekao da je potpuna izmišljotina da je njegov otac dobijao oružje u državnoj fabrici "Krušik" po povlašćenim cenama, te da su to demantovali i Krušik i druge nadležne institucije.

Rukovodstvo "Krušika" je u septembru demantovalo navode da je privatna kompanija "GIM" kupovala oružje po povlašćenim cenama u odnosu na državnu firmu Jugoimport SDPR.

"Ja im (tužilaštvu, prim. aut.) evo dajem šansu da ne moraju da se pravdaju Vučiću da su sami to pokrenuli nego, eno, onaj Živković nas je naterao da otvorimo taj slučaj", poručio je Zoran Živković.

Protiv radnika fabrike namenske industrije "Krušik" u Valjevu Aleksandra Obradovića, prema rečima njegovog advokata Vladimira Gajića, pred Višim javnim tužilaštvom vodi se krivična istraga za odavanje poslovne tajne. Obradović se i dalje odlukom Višeg suda u Beogradu nalazi u kućnom pritvoru.

On je novinarima dostavio dokumentaciju iz koje se vidi po kojim cenama je "GIM" koji je predstavljao otac ministra policije, Branko Stefanović, kupovao naoružanje iz "Krušika”.

Osim što je procesuiralo uzbunjivača, javnost nije obaveštena da je tužilaštvo pokazalo interesovanje da proveri činjenice, ukazuje Rodoljub Šabić, advokat i nekadašnji Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

On istovremeno navodi primer jednog drugog, kako kaže, "kvalitativno drugačijeg" uzbunjivača ili navodnog uzbunjivača koji je izneo niz sumnji koje se sada tiču opozicionog funkcionera.

"Ali za razliku od prvog slučaja sem njegove izjave bukvalno nije prezentiran ni jedan jedini ozbiljan dokaz koji bi potkrepio to što on govori. Kako god bilo, tužilaštvo se tu ponelo sasvim drugačije. Munjevito je pokrenut postupak za proveru činjenica koje on navodi. To što se reaguje selektivno u situacijama u kojima to nije dopustivo loše je, pre svega, po ugled javnog tužilaštva", navodi Šabić.

Naime, MUP je saopštio da su pripadnici policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u utorak došli u beogradsku Opštinu Stari grad kako bi prikupili dokumentaciju povodom istrage o mogućim zloupotrebama u toj opštini.

MUP je takođe naveo da Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi predistražni postupak povodom navoda Lazara Lešnjaka, kuma predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća, o korupciji u ovoj beogradskoj opštini.

Lešnjak je ranije optužio Bastaća da je uzimao novac od investitora koji su nelegalno zidali objekte na toj opštini.

Predsednik opštine Stari grad i funkcioner opozicione Stranke Slobode i pravde Marko Bastać demantovao je optužbe i rekao da "pretpostavlja da Lešnjak neistine iznosi jer je ucenjen, ali da ne zna čime".

Kada su u pitanju ove optužbe na račun opozicionog političara, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je u nedelju na TV Pink da "ne želi da vrši pritisak na pravosudne organe, ali da u razumnom roku, u narednim danima ili nedeljama, treba utvrditi istinu".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je takođe poručio da u ovom slučaju nadležni organi moraju da rade svoj posao. Vučić je za TV Pink, pre nekoliko dana, takođe rekao i da nema nikakvih sumnji da je istina ono što Lešnjak govori, da ga je Bastać "maltretirao" i "tukao" zato što mu jednom nije odneo "kovertu koju je dobijao od investitora koji su bespravno gradili na Starom gradu".

"Tužilaštvo je samostalan organ i postupa po sopstvenom nahođenju a ne po ćefu", napominje advokat Rodoljub Šabić.

On navodi da bi tužilaštvo i kada smatra da nema krivičnog dela trebalo da saopšti koje je radnje preduzelo i na osnovu čega je zaključilo da u nečemu, što javnosti liči na krivično delo, ne prepoznaje krivično delo.

"Ugled cele tužilačke organizacije kod nas je daleko od toga da je visok. On je krajnje ozbiljno poljuljan i svaki dalji postupak koji bi ukazivao na selektivnost ili na spremnost da se sledi politička volja umesto zakona i dalje potkopava inače potkopan položaj", zaključuje Šabić.

Tužilaštvo nije, objašnjava Šabić, vezano krivičnom prijavom koju je podneo Zoran Živković već saznanjima bilo da je do njih došlo preko te prijave ili na drugi način.