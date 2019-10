Uzbunjivač iz 'Krušika' vraća se iz zatvora u kućni pritvor

Odlukom Višeg suda u Beogradu uzbunjivač A.O. iz fabrike namenske industrije "Кrušik" u Valjevu vraća se iz pritvora u zatvoru u kućni pritvor, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) u Višem sudu.

Viši sud je odbio žalbu Višeg javnog tužilaštva da A.O. bude u pritvoru u zatvoru, te ostaje na snazi odluka sudije za prethodni postupak i on se vraća u kućni pritvor tokom kog neće smeti da koristi internet.

Prethodno je Apelacioni sud, kako je rečeno za RSE, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka ukinuo rešenje o pritvoru i vratio Višem sudu u Beogradu na ponovno odlučivanje.

A.O. je navodno bio novinarski izvor za objavljivanje informacije o poslovima sa izvozom oružja, a koji se dovode u vezu sa Brankom Stafanovićem, ocem ministra policije Nebojše Stefanovića.

Tim poslovanjem navodno je učinjena šteta poslovanju državnom preduzeću "Krušik".

Odbrana uhapšenog 35-godišnjeg radnika A.O. u žalbi Apelacionom sudu se pozvala na Zakon o zaštiti uzbunjivača.

"On je priznao da je određene ekonomske podatke dostavio nekim medijima da bi zaštito građane Srbije, budžet Republike Srbije. On je ukazao na jedno loše, neracionalno poslovanje "Krušika" zbog toga što nije nastavljena stara praksa poslovanja i prodaje nego se to radilo na drugi način", rekao je za RSE, pre odluke o ukidanju pritvora, advokat uzbunjivača Ljubisav Radosavljević.

Radniku valjevskog "Krušika" bio je određen pritvor od 30 dana. Njemu se stavlja na teret odavanje službene tajne za šta je zaprećena kazna zatvora od 2 do 10 godina. On je najpre 10 dana bio u kućnom pritvoru, da bi prošlog ponedeljka vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu preinačilo tu odluku, uvažavajući žalbu tužilaštva, i odredilo pritvor.

Njegov advokat kaže da nema mogućnosti uticanja na svedoke niti ponavljanja krivičnog dela.

"Svi dokazi su pribavljeni, on ništa nije krio. Sve je oduzeto, nema šta da se sakrije, nema šta da se ko pita, ono što je slato to postoji", rekao je Radosavljević.

Vest objavljena posle 20 dana

Vest o pritvoru uzbunjivača do javnosti je došla tek posle dvadesetak dana i to ne saopštenjem policije nego je to otkrio novinar NIN-a Vuk Cvijić.

"U objavljenim dokumentima, za koja se tereti da ih je izneo uzbunjivač, otkriva se da je to državno preduzeće (Krušik, prim. auto.) oštećeno u korist nekih privatnih preduzeća i da je u tim transakcijama učestovao i otac ministra policije. Ove iste policije koja tajno hapsi ovog čoveka i zastrašuje druge radnike "Krušika", navodi Cvijić.

Do hapšenja uzbunjivača je došlo nakon objavljivanja serije tekstova o trgovini oružjem u septembru na specijalizovanom međunarodnom portalu "Arms watch". Rukovodstvo "Krušika" je 16. septembra demantovalo navode iz teksta koje je objavio "Arms watch" da je privatna kompanija GIM iz Beograda kupovala oružje po povlašćenim cenama u odnosu na državnu firmu Jugoimport SDPR.

BIRN je još u novembru 2018. godine objavio da je otac ministra policije, Branko Stefanović, kao predstavnik kompanije GIM, posredovao između državne fabrike namenske industrije "Krušik" i kupaca oružja iz Saudijske Arabije. BIRN je tada pisao da je to otkrio nakon analize ugovora koje je, kako kažu, ova fabrika "svesno htela da sakrije od javnosti". BIRN je takođe došao do fotografije na kojoj se vidi da Branko Stefanović prisustvuje svečanosti povodom godišnjice postojanja Krušika.

Profit 3.000 puta veći

Krajem septembra NIN je analizom poslovanja došao do zaključka da je firma GIM, sa kojom se povezuje i Branko Stefanović, u poslednje tri godine uvećala svoj profit za više od 3.000 puta dok je u isto vreme državnom Jugoimport SDPR-u promet opao.

"Prema podacima, SDPR naše najveće preduzeće za trgovinu oružjem, koje je čak i u vreme sankcija 90-ih godina poslovalo pozitivno, sada prvi put duguje novac. Istovremeno, privatna preduzeća za koja je posrednik otac ministra policije rastu neverovatnom brzinom. Ova firma, GIM, je praktično bila prodavnica boja i lakova i odjednom je postala najbrže rastuće preduzeće u Srbiji", kaže novinar NIN-a Vuk Cvijić.

Puštanje iz pritvora novinarskog izvora iz Krušika tražile su i novinarske organizacije. Vladimir Radomirović, glavni urednik antikorupcijskog portala "Pištaljka" kaže da radnik Krušika jeste uzbunjivač jer je ukazao na zloupotrebe u toj fabrici.

"Mislim da može da dobije svu sudsku zaštitu u postupku po Zakonu o zaštiti uzbunjivača i ono što je sada bitno jeste da tužilaštvo što pre pokrene istragu o zloupotrebama u "Krušiku" i da se time smanji pritisak na uzbunjivača", navodi Radomirović.

U međuvremenu je kao advokat uzbunjivača angažovan i Vladimir Gajić.

"S obzirom da je politička volja bila presudna da se ovaj postupak povede protiv njega i da on koji je de facto uzbunjivač postane osumnjičeni u krivičnom postupku, nije isključeno da ta politika, koja je odlučila da ga zatvori, sada pod pritiskom javnosti donese odluku da kontroliše štetu koja nastaje i da bude ukinuta odluka o pritvoru", rekao je Gajić za RSE.

Od Valjeva do Jemena?

Portal "Arms watch" objavio je u septembru seriju tekstova u kojima je navedeno da minobacačka municija iz Krušika, preko firme GIM i kompanija iz SAD odlazi u Saudijsku Arabiju, odakle ilegalnim kanalima završava kod militanata u Jemenu, državi na jugu Arapskog poluostrva u kojoj građanski rat traje od 2015. godine.

Nakon objavljivanja dokumenata o tim tvrdnjama, sajt je na tviter nalogu naveo da je njihov portal pod neprekidnim hakerskim napadima koji dolaze iz Srbije, zbog čega je njihov sadržaj tada bio nedostupan.

"Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije je, sudeći prema dokumentima, kupilo minobacačke granate od kompanije "Krušik". Izvoznik je bila privatna kompanija iz Srbije GIM, koju je predstavljao otac ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, Branko Stefanović", objavio je Arms watch.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović negirao je 18. septembra da je firma GIM, koja se bavi izvozom naoružanja, u vlasništvu njegovog oca Branka Stefanovića i da je njegov otac predstavlja.

Na opasku novinara u nastavku "on nju ne predstavlja?" Stefanović je odgovorio: "Apsolutno… GIM nije firma mog oca. Moj otac nije vlasnik te firme niti ima bilo šta sa vlasništvom GIM-a."

U međuvremenu nema naznaka da se vodi istraga o navodima da je "Krušik" finansijski oštećen u trgovini oružjem.