Uzbunjivaču iz 'Krušika' ukinut pritvor, ne i suspenzija

Iako je prošlo gotovo mesec dana otkako mu je ukinut kućni pritvor, uzbunjivač iz valjevske fabrike "Krušik" Aleksandar Obradović i dalje nije vraćen na posao, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Obradovićev pravni zastupnik Vladimir Gajić.

Prema njegovim rečima, odluka o suspenziji njegovog klijenta, koja je doneta jer Zakon o radu na taj način štiti radnika u pritvoru da ne dobije otkaz zbog sprečenosti da dođe na posao, nije stavljena van snage, iako je Viši sud u Beogradu 18. decembra doneo odluku o ukidanju kućnog pritvora.

"Onog trenutka kada smo mi dobili pismeni otpravak rešenja o ukidanju mere zabrane napuštanja stana, mi smo je dostavili 'Krušiku', koji je bio dužan da bez ikakvog odlaganja stavi odluku o suspenziji van snage i da ga pozove da se vrati na posao", kaže Gajić.

"Očigledno je da prava koja ima na osnovu zakona, ne važe za Aleksandra Obradovića, kada je u pitanju odgovornost 'Krušika'", dodaje Gajić.

Koje su Obradovićeve pravne mogućnosti?

Odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je krivični postupak protiv Obradovića zbog odavanja poslovne tajne, za šta je zaprećena kazna zatvora od dve do deset godina.

On je uhapšen u septembru, jer je novinarima dostavio dokumentaciju iz koje se vidi da je firma GIM koju je zastupao Branko Stefanović – otac ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, po povlašćenim cenama kupovala oružje iz "Krušika".

Pitanje zbog čega je Obradović još uvek pod suspenzijom, RSE je uputio "Krušiku", ali nam je u toj fabrici rečeno da je generalni direktor Vladan Lukić trenutno u Beogradu, te ćemo odgovor moći da dobijemo kada se vrati u Valjevo.

Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović objašnjava da "Krušik"prema Zakonu o radu ima pravo da, nakon ukidanja suspenzije, donese novu odluku o privremenom udaljenju sa radnog mesta, zbog toga što se protiv Obradovića trenutno vodi krivični postupak, zbog odavanja informacija iz "Krušika".

Prema Reljanovićevim rečima, Obradović na raspolaganju ima nekoliko pravnih mogućnosti.

"Ako je još uvek na snazi odluka o suspenziji zbog određivanja pritvora, on bi mogao da se obrati Inspekciji rada koja bi morala da upozori poslodavca da on mora da vrati Obradovića na posao. Zakon o radu predviđa i druge mehanizme zaštite. On može da pokrene i sudski postupak, dakle radni spor. On može da pokrene i postupak povodom svog uzbunjivanja – to je takođe radni spor – i da u tom postupku traži privremenu meru ukidanja te suspenzije, odnosno da traži da se vrati na rad", objašnjava Reljanović.

Vladimir Gajić kaže da on i njegov branjenik još uvek nisu doneli odluku o daljim koracima.

Opasnost od političkih pritisaka

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i premijerka Ana Brnabić, u više navrata su osporili status uzbunjivača Obradoviću, koji je medijima dostavio informacije o neregularnostima u fabrici oružja "Krušik", kao i o ulozi Branka Stefanovića.

Mario Reljanović smatra da, upravo zbog toga što su u ovom slučaju povezani neki od najviših državnih funkcionera i članova njihove porodice, postoji opasnost da odluka o povratku Obradovića na posao zavisi od političkih faktora.

"Naravno, posebno kad je reč o ovako značajnom i medijski ispraćenom slučaju, kao i zbog različitih političkih izjava koje su bile prisutne u medijima u prethodnom periodu, uvek postoji šansa da je izvršen neposredan ili posredan veliki pritisak na one koji treba da odluče o njegovom radno-pravnom statusu", kaže Reljanović.

Kako je otvorena afera 'Krušik'?

Aleksandar Obradović je međunarodnom portalu "Arms Watch" dostavio podatke koji pokazuju kako su pojedine privatne firme, među kojima je i firma GIM, po povlašćenim cenama kupovale oružje iz državne fabrike "Krušik".

Zbog toga je od 18. septembra do 18. oktobra bio najpre u zatvoru, a potom u kućnom pritvoru. Javnost je za njegovo pritvaranje saznala tek u oktobru, te su organizovani protesti i peticija za Obradovićevo puštanje na slobodu.

Ministar policije je u više navrata negirao da je njegov otac zaposlen u GIM-u, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je afera "Krušik" pokrenuta sa ciljem da se "razori namenska industrija Srbije".

O Branku Stefanoviću - zvanično i u medijima

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je 9. decembra da Branko Stefanović nije ni vlasnik ni zakonski zastupnik, niti zaposlen po bilo kom osnovu u firmi GIM, kao i da nije bio angažovan u tom preduzeću na bilo koji način od njegovog osnivanja.

Međutim, istraživački portal BIRN je krajem prošle godine pisao da je otac ministra policije, kao predstavnik firme GIM, u maju 2019. godine posetio italijansku fabriku oružja "Bereta" zajedno sa delegacijom Ministarstva unutrašnjih poslova.

BIRN je prethodno objavio dokumenta koja pokazuju da je Branko Stefanović u svojstvu pravnog savetnika bio u delegaciji GIM-a koja je otputovala u glavni grad Saudijske Arabije Rijad početkom juna 2018. godine, te da je posredovao u sklapanju unosnih poslova prodaje oružja između srpske firme "Krušik" i kupaca iz Saudijske Arabije.

Tužilaštvo za organizovani kriminal je 18. novembra prošle godine zatražilo od Bezbednosno informativne agencije (BIA) i Vojnobezbednosne agencije (VBA) da ispitaju poslovanje fabrike namenske industrije "Krušik" sa privatnim trgovcima oružja.