Izbori u Srbiji neće biti u martu

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je posle treće runde međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima, koji se održavaju uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta (EP), da predstojeći izbori neće biti održani u martu, već u nekom kasnijem periodu koji Ustav Srbije dozvoljava.

"Usaglasili smo se da izbori ne budu održani u martu nego da predsednik Srbije (Aleksandar Vučić) kome je to ustavna nadležnost, odluči u okvirima koji su mu dati Ustavom i zakonom o krajnjem datumu u kom bi mogli da budu održani izbori, a kako bi omogućili implementaciju svih zaključaka koje smo dogovorili u ove tri runde dijaloga", rekla je Gojković.

Ona je prenela da je dogovoreno da se izabere pet članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM) po formatu "tri plus dva" što znači da će se dva člana birati po novoj zakonskoj proceduri.

Gojković je rekla da je završen proces uspostavljanja Nadzornog odbora Skupštine Srbije i da će se taj predlog naći na raspravi i glasanju na prvoj narednoj sednici parlamenta. Ona je navela da je Skupština danas usvojila četiri zakona koji ograničavaju funkcionersku kampanju i upotrebu javnih resursa u izbornim procesima.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković zaključila je da su ovim dogovorom dobili i oni koji nisu učestvovali u dijalogu, a koji blokadom RTS- pokazuju da "žele haosom i bezidejnošću" nešto da postignu.

Fajon: Biće vremena da se stekne više poverenja u izborni proces

Šefica delegacije u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU Tanja Fajon izjavila je, na konferenciji za medije posle treže runde međustranačkog dijaloga, da je jako bitno što je dogovreno da izbori ne budu u martu i da će biti vremena da građani steknu više poverenja i da će izborni proces biti fer i demokratski.

Ona je rekla da je u ovom dijalogu postignut napredak i najznačajniji dogovor oko slobode medija, te da se nada novim propisima za rad nacionalne televizije u izbornoj kampanji.

Bilčik: Definisane vremenske odrednice

Izvestilac Evropskog parlamenta o Srbiji Vladimir Bilčik rekao je da uprkos tome što se govori da nema dovoljno vremena za ostvarenje svih izbornih uslova, važan ishod dijaloga je to što je definisana vremenska odrednica za realizaciju svake obaveze.

Rekao je da će se u narednom periodu sastati sa predstavnicima Evropskog parlamenta i Evropske komisije kako bi videli na koji način oni mogu da podrže ostvarivanje obaveza za unapređenje izbornih uslova u Srbiji.

Prema njegovim rečima evropski parlamentarci će i dalje biti na raspolaganju za podršku i da je dogovorena i kratkotrajna posmatračka misija.

On je rekao da žele da vide napredak u radu REM-a, ali i ostalih regulatiornih tela uključenih u izborni proces, kao i boljitak u pristupu svim medijima.

Flekenštajn: Bojkot nije rešenje

Posrednik Evropskog parlamenta Knut Flekenštajn rekao je da "bojkot izbora nije pravo rešenje".

"Smatramo da bojkot nije dobar put i nadam se da će oni koji su se odlučili na bojkot ili razmišljaju o njemu da će razmisliti još koji put i doneti drugačiju odluku", poručio je Flekenštajn.

On je naveo da je poseban pomak načinjen u unapređenju rada REM-a do kraja ove godine jer će od devet članova biti pet novih lica.

Na pitanje novinara da li bi izbori u Srbiji bili fer i pošteni ukoliko bi bili održani prvog narednog vikenda Flekenštajn je odgovorio da "izbori u tom slučaju ne bi bili fer i pošteni", odnosno da trenutno ne postoje takvi uslovi, već da do njih treba doći implementacijom svega dogovorenog na današnjem sastanku.

Reakcije opozicije

Zoran Živković, lider Nove stranke, koji je učestvovao u međustranačkom dijalogu, kaže za RSE da su postignuti mali koraci ka poboljšanju izbornih uslova, ali da borba mora da se nastavi.

„Da građani Srbije već u narednim danima vide te promene na Javnom servisu, u medijima, u ponašanju državnih institucija i političara na vlasti“, poručio je Živković uveren da promene ka poboljšanju izbornih uslova mogu da se sprovedu do januara.

„To podrazumeva primenu naših postojećih propisa i standarda koji u Evropi postoje već jako dugo“, navodi Živković.

Kako je rekao dogovorena je promena pet članova Regulativnog tela za elektronske medije (REM) do kraja godine.

Stranka moderne Srbije (SMS), koja je učestvovala u dijalogu, saopštila je da su postignuti važni pomaci.

"Izbori se odlažu do poslednjeg zakonitog datuma, sastav REM-a će biti značajnije promenjen, prvi put izbore će kontrolisati i Nadzorni odbor Skupštine. Nije, naravno, postignuto sve, jer nije ni moglo biti", naveo je SMS u saopštenju.

Zoran Lutovac, lider Demokratske stranke, članice opozicionog Saveza za Srbiju (SzS) kaže za RSE da se ne radi o datumu već o izbornim uslovima.

„Niko nikad nije rekao da izbori treba da se održe u martu, tako da ne vidim da je ovo bilo kakav rezultat. Ono što smo mi tražili jeste da imamo najmanje devet meseci posle sveobuhvatnog sporazuma o slobodnim i poštenim izborima“, naveo je Lutovac.

Krajnji zakonski rok za održavanje parlamentarnih izbora je 3. maj. Lutovac smatra da ni do tada ne mogu da se obezbede uslovi za poštene i slobodne izbore.

Potpredsednik opozicione Stranke slobode i pravde, članice SzS Borko Stefanović kaže za RSE da za izbore na proleće nema uslova, u kom god mesecu bili održani.

„Nije šija nego vrat. Dakle, mart, april, početak maja, nama je to sve isto. Ti izbori su lažni ako su na proleće zato što nema ni minimalnih demokratskih, zakonskih ili bezbednosnih uslova da imamo slobodne i fer izbore u ovoj zemlji. Mislim da to Majino igranje sa kalendarom nikoga ne fascinira, osim možda neke druge partije koje misle da je to dovoljno. Mi smo svoj stav rekli“, rekao je Stefanović.

Savez za Srbiju nije učestvovao u dijalogu pod pokroviteljstvom evropskih parlamentaraca, ali su se članovi delegacije EP sretali sa predstavnicima SzS.

Danas je u Skupštini Srbije održana treća runda dijaloga između vlasti i opozicije u kojem posreduju predstavnici EP.

Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka kaže za RSE da izbori zakonski nikako nisu mogli ni da budu održani u martu i da je priča o njihovom odlaganju politički spin.

„Zakonski, jedini mogući datumi su 19. i 26. april i 3. maj da bi to bili redovni izbori. Dakle, priča da su izbori trebali da budu u martu je jedan spin, verovatno možda negde unapred i planiran da bi se danas reklo da je to na primer 3. maj. Pritom, 19. april je Uskrs, tako da praktično kao jedine zakonske okvire, odnosno datume kada izbori mogu da se održe imamo 16. april i 3. maj. Oni (vlast) to sad predstavljaju kao ispunjenje nekakvih zahteva opozicije i kao izlaženje u susret da bi se sve ovo implementiralo, a u stvarnosti je to jedan spin kako bi se vlast predstavila kao neko ko izlazi u susret“, kaže Stojanović.