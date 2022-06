Hrkalović vs Stefanović: Rezime novih optužbi

Saga između bivših rukovodilaca Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića i Dijane Hrkalović dobila je novi zamah nakon njenog istupanja u medijima.

Dok traje sudski proces za trgovinu uticajem protiv nje, Dijana Hrkalović je u intervjuu portalu Objektiv iznela niz optužbi na račun svog bivšeg šefa Nebojše Stefanovića. Ona je, između ostalog, optužila nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova da je prisluškivao predsednika države Aleksandra Vučića i za veze sa kriminalom.

Stefanović, danas na čelu Ministarstva odbrane, uzvratio je takođe optužujući Hrkalović za veze sa pojedincima iz kriminalnog miljea, navodeći da joj je zbog toga prestao radni odnos u MUP-u.

Nadležna tužilaštva su do sada naložila policiji da ispita tvrdnje Hrkalović samo u jednom slučaju – Jovanjica, nazvanom po istoimenoj plantaži organske hrane u Vojvodini na kojoj je policija pronašla 4,5 tone marihuane.

Dijani Hrkalović se sudi pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal pod optužbama da je uticala na dvojicu policijskih načelnika da ometaju istrage i krše zakon. Ona se tereti za trgovinu uticajem u slučaju za ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića, ali i nezakonito prisluškivanje Darka Eleza.

Tužilaštvo je predložilo kaznu od pet godina zatvora, a ona se izjasnila da nije kriva.

Hrkalović je krajem maja 2019. godine podnela ostavku na funkcije u MUP-u Srbije, ali nije navela razloge.

24. jun

Hrkalović i Stefanović dali izjavu unutrašnjoj kontroli policije Srbije

Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, dali su izjave u Sektoru unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Oni su pozvani kao nekadašnji najviši rukovodioci Ministarstva unutrašnjih poslova, "radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti na navode koje su iznosili u javnosti".

U saopštenju Višeg javnog tužilaštva je pojašnjeno da se nalog unutrašnjoj kontroli policije prvenstveno odnosi na proveru navoda Hrkalović u vezi sa postupanjem načelnika Odeljenja za borbu protiv droga Slobodana Milenkovića.

Inspektor Slobodan Milenković vodio je istragu u slučaju "Jovanjica" kada je u novembru 2019. godine zaplenjeno 4,5 tone marihuane.

Apelacioni sud ukinuo rešenje o puštanju Dijane Hrkalović iz kućnog pritvora

Apelacioni sud ukinuo je rešenje Višeg suda u Beogradu kojim je Dijana Hrkalović puštena iz kućnog pritvora, potvrđeno je za RSE u tom sudu.

Kako je rečeno za RSE, to ne znači automatski da će Dijani Hrkalović ponovo biti uvedena mera kućnog pritvora, već da će se o tome Viši sud ponovo izjasniti.

U Apelacionom sudu su rekli da je odluka doneta 16. juna.

22. jun

Tužilaštvo Srbije naložilo proveru načelnika MUP-a

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je Sektoru unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP) da prikupi informacije i obaveštenja u vezi sa radom načelnika Odeljenja za borbu protiv droga UKP Beograd, Slobodana Milenkovića.

"Postupanje tužilaštva i Sektora unutrašnje kontrole neophodno je radi provere navoda bivše državne sekretarke MUP-a Dijane Hrkalović datih medijima, koji sami po sebi nisu relevantni za pokretanje krivičnog postupka, ali zahtevaju odgovarajuću proveru", saopštilo je tužilaštvo.

21. jun

Tužilaštvo za organizovani kriminal: Tvrdnje Hrkalović nemaju dokaznu snagu

Tužilaštvo za organizovani kriminal je povodom optužbi koje je iznela Dijana Hrkalović u intervjuu portalu Objektiv saopštilo da takvi javni istupi nemaju nikakvu dokaznu snagu te da se ne mogu smatrati relevantnim i verodostojnim.

Iz Tužilaštva su naveli za RSE da "u poslednje vreme istupanje okrivljenih u javnosti, van sudnice, i iznošenje sopstvenog viđenja događaja za koje su optuženi je postalo gotovo uobičajena praksa, ali da to ne može biti dokaz na sudu".

Stefanović optužio Hrkalović za druženje sa Kavačkim klanom

Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović odgovorio je na optužbe koje je dva dana ranije protiv njega iznela njegova bivša saradnica.

"Ja nisam kriminalac niti sam izvršio neko krivično delo, a pogotovo nisam zaverenik protiv Aleksandra Vučića, čoveka koga u politici pratim već duže od 20 godina", rekao je Stefanović u video obraćanju javnosti.

On je uzvratio optužbom da je Dijana Hrkalović imala bliske veze sa članovima kriminalnih grupa, a da je otkaz u MUP-u dobila jer je "na odmor u Izrael otišla sa članom Kavačkog klana i vođom navijača Partizana sa Karaburme".

Stefanović je takođe kao jednog od glavnih organizatora napada na sebe označio stranačkog kolegu Vladimira Đukanovića, advokata Dijane Hrkalović, visokog funkcionera vladajuće Srpske napredne Stranke i člana Visokog saveta sudstva.

Đukanović je odgovorio za TV Pink da je Tužilaštvo za organizovani kriminal svojim saopštenjem "aboliralo" ministra odbrane Nebojšu Stefanovića. Dodao je da je tužilaštvo moglo "da prikupi obaveštenja, da formiraju predmet i pojedini ljudi da daju iskaze".

20. jun

Vučić tvrdi da će nadležni ispitati optužbe Dijane Hrkalović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom optužbi Dijane Hrkalović na račun bivšeg ministra policije Nebojše Stefanovića, da su nadležni organi nesporno utvrdili da je bio prisluškivan, a da sada svoj sud o tome treba da daju nadležne institucije.



"Sve drugo što bih rekao, moglo bi da bude pogrešno protumačeno", rekao je Vučić novinarima.

Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal je u januaru 2021. saopštilo da je pokrenut predistražni postupak zbog neovlašćenog prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U maju te godine ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da "ni u jednom od 1.882 prisluškivana razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice sa 26 lica koja su bila pod operativnim obradama nije bilo ni jednog elementa prekršajnog ili krivičnog dela".

18. jun

Hrkalović optužila Stefanovića da je prisluškivao Vučića, montirao 'Jovanjicu' i štitio Belivuka

Dijana Hrkalović je u intervjuu portalu Objektiv izjavila da je bivši ministar policije Nebojša Stefanović "ostvarivao neovlašćeni uvid u sadržaj telefonske komunikacije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice" i da je štitio kriminalni klan Veljka Belivuka.



Veljko Belivuk i članovi njegove grupe uhapšeni su 4. februara 2021. u Beogradu i tereta se za najteža krivična dela, ubistva, otmicu, prodaju droge i nedozvoljeno nošenje i promet oružja.

"Belivukov klan je štitio niko drugi do Nebojša Stefanović lično, dok predsednik Vučić nije saznao za to. Stefanović je to radio zarad svojih ličnih interesa, mimo bilo čijeg znanja", rekla je Hrkalović.

Ona je u tom intervjuu takođe optužila Stefanovića da je zajedno sa načelnikom Odeljenja za narkotike beogradske policije Slobodanom Milenkovićem montirao aferu "Jovanjica".

"Ja mislim da je to bilo u dogovoru sa stranim službama. Upletoše Andreja Vučića ni krivog, ni dužnog u to", rekla je ona.

Andej Vučić je rođeni brat predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Navode da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane na "Jovanjici", te da je uhapšeni vlasnik tog imanja Predrag Koluvija pozvao Vučićevog brata Andreja nakon što je uhapšen, iznosili su pojedini predstavnici opozicije.

MUP i Tužilaštvo saopštili su ranije da porodica Vučić nije povezana sa slučajem "Jovanjica".

6. jun

Dijani Hrkalović ukinut kućni pritvor

Viši sud u Beogradu ukinuo je meru kućnog pritvora Dijani Hrkalović i zamenio je zabranom napuštanja boravišta.

Njoj je pred Višim sudom tog dana nastavljeno suđenje za trgovinu uticajem u dva slučaja.

7. april

Hrkalović negirala krivicu na početku suđenja

"Ne priznajem nijedno delo", rekla je Dijana Hrkalović, nakon je u sudnici tužilac pročitao optužnicu.

31. mart

Hrkalović puštena u kućni pritvor uz nanogicu

Sud je usvojio zahtev odbrane i pritvor Dijani Hrkalović zamenio merom kućnog pritvora uz elektronski nadzor.

2. mart

Đukanović novi branilac Hrkalović

Advokat Vladimir Đukanović izjavio je da je novi branilac Dijane Hrkalović na njen zahtev.

"Dužnost je advokata da prihvati i brani. Niko nije imao da mi kaže – idi tamo kod nje. Naprotiv, došao je njen brat, ja sam bio potpuno šokiran, ona je insistirala, meni je to izazov i to je to", naveo je Đukanović za TV Hepi.

24. decembar 2021.

Bivša državna sekretarka MUP Srbije ponovo u pritvoru

Dijana Hrkalović je ponovo sprovedena u pritvor. Apelacioni sud, postupajući po žalbi Tužilaštva za organizovani kriminal, ukinuo je rešenje Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu o ukidanju pritvora i vratio predmet na ponovno odlučivanje.

10. decembar 2021.

Hrkalović puštena iz pritvora

Dijana Hrkalović puštena je da se brani sa slobode.

15. oktobar 2021.

Uhapšena Dijana Hrkalović

Dijana Hrkalović je prvi put privedena, a Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je nakon saslušanja određivanje pritvora. Protiv nje je podneta krivična prijava zbog trgovine uticajem.

29. maj 2021.

Stefanović podneo ostavku u SNS

Glavni odbor vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) prihvatio je ostavku Nebojše Stefanovića, aktuelnog ministra odbrane Srbije, na mesto šefa beogradskog odbora te stranke.

Ostavci Stefanovića prethodili su višednevni zahtevi lokalnih odbora za njegovu smenu, a provladini tabloidi su ga optuživali da je učestvovao u prisluškivanju predsednika države Aleksandra Vučića.

29. april 2021.

Stefanović saslušan u tužilaštvu

Nebojša Stefanović je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u okviru istrage koja se vodi protiv bivšeg zamenika policijskog načelnika Gorana Papića zbog trgovine uticajem. Stefanović je ispitan kao svedok odbrane Papića, u vezi sa blindiranim kolima vraćenim grupi Veljka Belivuka.

28. oktobar 2020.

U novoj Vladi Srbije Stefanović izgubio resor policije

Članovi nove Vlade Srbije položili su zakletvu. U novoj raspodeli ministarskih mesta, Stefanović je prebačen iz resora policije u ministarstvo odbrane.