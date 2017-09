Dijalog Kosova i Srbije pod lupom opozicije

Autor: Bekim Bislimi, priredila Amra Zejneli

Opozicione partije na Kosovu različito gledaju na mogućnost formiranja jedinstvene ekipe koja će biti uključena u konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije od oktobra.

Ideju o tome izneo je kosovski predsednik, Hašim Tači, nakon poslednjeg sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu.

U međuvremenu, Tači je rekao da će tu ekipu činiti predstavnici državnih institucija, opozicije, te civilno društvo i mediji.

"Postoje razlike kako se treba voditi ovaj dijalog, prema tome pronaći ćemo oblik i način koji će nas spojiti", naveo je on, dodajući da veruje da će konačna faza podrazumevati recipročno priznanje i pomirenje dve zemlje.

Međutim, Špetim Kamberi iz rukovodstva opozicionog pokreta Samoopredeljenje, ocenjuje da se razgovori sa Srbijom ne trebaju nastaviti bez istrage i procene dosadašnjeg procesa dijaloga.

„Pokret Samoopredeljenje smatra da Skupština Republike Kosova najpre treba da formira komisiju koja će razmotriti kako se dijalog vodio do sada. To pre svega zato što je proces bio netransparentan i zato što je zanemaravao Skupštinu Kosova. To je prvi uslov koji treba da se ispuni u Skupštini. Drugo, smatramo da se dijalog treba redefinisati, od njegovog sastava do promene samog okvira“, kaže Kamberi.

Ovaj pokret izbacuje iz mogućnosti da će biti deo jedinstvene ekipe u dijalogu sa Srbijom, ukoliko okvir predstavljanja vrši predsednik Hašim Tači.

„Ukoliko dijalog poprimi uslove kao što su princip reciprociteta, ukoliko se promeni okvir dijaloga, onda ćemo razmotriti mogućnost našeg angažmana. Ali, bez istrage i bez izmene okvira, a pogotovo ukoliko taj okvir radi Tači, pokret Samoopredeljenje neće biti deo takvih dijaloga koji samo degradiraju zemlju još više, a prisutnost Srbije na Kosovu ojačavaju“, dodaje Kamberi.

Druga opoziciona partija, Demokratski savez Kosova, još uvek nije razmotrila mogućnost o priključenju jedinstvenoj ekipi u razgovorima sa Srbijom. Potpredsednik ove partije, Haki Rugova, međutim dodaje da odluku o političkom predstavljanju u dijalogu sa Srbijom treba doneti Skupština Kosova.

„Pre svega, ja ne verujem da predsednik zemlje, Tači, ima pravo da razgovara sa Srbijom bez ovlašćenja, pre svega, Skupštine Kosova. To se ipak desilo u vreme kada institucija nije bilo, ali sada, mislim da tu obavezu treba da preuzme Vlada Kosova uz ovlašćenje Skupštine. Ne izbacuje se iz mogućnosti da se u taj proces uključi i predsednik, što je normalno“, kaže Rugova.

Ipak, dodaje on, ova partija, iako konačne odluke o tome još nema, moguće je da će se priključiti jedinstvenoj ekipi zato što ona ne želi da bude isključena iz procesa koji su u interesu države Kosovo.

Predsednik Kosova, Hašim Tači, zatražio je da se u konačnoj fazi briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije direktno uključe i Sjedinjene Države, te je dodao da će koristi od održivog mira na Balkanu imati ceo kontinent.