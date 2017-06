Kosovski Srbi, kosovski pasoši

Nakon problema koji je nastao sa dokumentima koje izdaje Koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za građane na Kosovu, a to je da su ona nevažeća i ilegalna na Kosovu, u administrativnoj kancelariji Opštine Severna Mitrovica kažu da je povećan broj građana koji predaju zahteve za kosovska dokumenta.

Jedna od njih je i Ivana Petronić iz Zvečana, koja je zbog problema koji su nastali sa srpskim dokumentima, odlučila da izvadi kosovska.

“Ne možemo više nigde da odemo. Ni u Makedoniju. Ja sam zato ušla u proceduru. Predala sam zahtev za državljanstvo, izvod iz matične knjige rođenih. Nisam imala nekih većih problema, s obzirom na to da sam rođena i provela ceo život ovde. Nadam se da neće biti problema, jer najavljuju da će da pooštre režim oko vađenja i odobrenja državljanstva. Evidentno je da je došlo dotle da moramo da imamo ta dokumenta, i to je to”, kaže Petronić.

Dževdžet Hadžiu iz odeljenja civilnog registra Opštine Severna Mitrovica kaže da je broj aplikanata u odnosu na pre šest meseci i godinu dana povećan za 30 do 40 odsto, i da ih svakog dana ima do 10 koji podnose zahteve za izvodima iz matične knjige i državljanstvom.

Na prepreke, kako kaže, nailaze osobe rođene pre 24.03.1999. godine, jer je apliciranje za kosovsko državljanstvo duža procedura, zbog obimne dokumentacije koja je potrebna. Navodi da danas ima oko 200 hiljada punoletnih građana Kosova koji ne ispunjavaju uslove i ne mogu da izvade kosovsko državljanstvo.

“Nemaju brojeve izdate od strane UNMIK administracije, privremenih organa, i zbog tih kriterijuma sve te osobe treba da apliciraju za dobijanje kosovskog državljanstva.”

To podrazumeva i pripadnike većinske i manjinskih zajednica, kaže on, navodeći da je problem vremena i duže procedure, jer je u centrali za civilnu registraciju mali broj službenika, a zahtevi su povećani.

“Ono što je pre trajalo desetak dana, ili dve nedelje, sada se prolongira vremenski do pet, šest i sedam meseci”, pojašnjava Hadžiu.

Ministarka za dijalog Edita Tahiri rekla je ranije za Radio Slobodna Evropa, da pasoši Koordinacione uprave "nikada nisu bili važeći na Kosovu, jer su bili ilegalni, te da je Koordinaciona uprava za Kosovo ilegalna struktura”.

"Mi smo sada otvorili naše kancelarije Civilnog registra u opštinama na severu kako bi građane snabdeli našim pasošima", kazala je Tahiri.

U autobuskoj agenciji koja saobraća na relaciji Novi Pazar - Skoplje, potvrdili su da i dalje prelaz preko granice nije moguć građanima koji poseduju pasoše Koordinacione uprave i lične karte koje MUP Srbije izdaje za građane na Kosovu.

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova u Vladi tehničkog mandata Milan Radojević kaže za RSE da ne postoji nikakva odluka Vlade ili Ministarstva unutrašnjih poslova da su ta dokumenta proglašena nevažećim za teritoriju Kosova.

“To što se Ministarstvo za dijalog poziva na sporazum o slobodi kretanja iz 2011. godine, uvidom u taj sporazum apsolutno ne definiše koja su dokumenta validna ili ne. Taj sporazum isključivo definiše način prelaska administrativne linije s jedne strane na drugu. Sporazum o slobodi kretanja iz 2011.godine, kao ni onaj iz 2014., kao ni poslednji iz 2016. godine apsolutno ne definiše, niti govori o tome, da su ova dokumenta, pasoši Koordinacione uprave, lične karte, vozačke dozvole, pa čak i pasoši izdati od strane policijskih uprava izmeštenih sa teritorije Kosova i Metohije nevažeći za teritoriju Kosova.”

Na pitanje na osnovu koje odluke granični policajci ne priznaju ta dokumenta i vraćaju građane, Radojević kaže da se radi o instrukcijama direkcije granične policije, a na sugestiju Ministarstva za dijalog. Kaže da ni sami policajci na granici nemaju dovoljno činjenica koje bi dali građanima na osnovu čega se vraćaju ili ne mogu da pređu sa tim dokumentima.

“Odgovor da je to u skladu sa sporazumom iz 2011. je apsolutno nedovoljan za građane. Potrebno je dati član zakona koji to zabranjuje i definiše na Kosovu, a takvog zakona nema”, kaže on.

Kada je Srbiji 2009. ukinut vizni režim, država je tada usvojila uredbu prema kojoj licima koja imaju prebivalište na Kosovu putne isprave izdaje Koordinaciona uprava MUP-a Srbije u Beogradu.

To piše u tim pasošima i za njihove vlasnike nije važila vizna liberalizacija za države EU.

Nosioci tih pasoša bi se za vizu obraćali odgovarajućim ambasadama u Prištini ili Beogradu.