Amra Zejneli i Bekim Bislimi

Kosovo mora da promeni pristup u dijalogu sa Srbijom, ocenjuju predstavnici političkih partija. Skupština Kosova, koja još nije konstituisana, treba i da odluči ko će u budućnosti da vodi dijalog i kakav će biti njegov okvir. Neki, pak, smatraju da se dijalog treba prekinuti.

Predsednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić juče su se dogovorili da otpočnu novu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa između dve zemlje. Timovi obe zemlje će u narednih mesec i po dana raditi na pripremi nove faze čiji će fokus biti odnos Kosova i Srbije u dugoročnom planu. Kako je rečeno, to će zahtevati i unutrašnje razgovore na Kosovu i u Srbiji.

Dijalog koji je do sada vođen na nivou premijera, teži da pređe na nivou predsednika, a akteri su upravo oni koji su i počeli ili nadgledali ceo proces dijaloga.

Palj Ljekaj, potpredsednik Alijanse za budućnost Kosova čiji čelnik, Ramuš Haradinaj teži da postane premijer, kaže da nova faza dijaloga treba da bude sadržajna i u korist ojačavanja države Kosova, kao i recipročnog priznanja.

"Najpre je potreban jasan okvir za dijalog, vremenski okvir i teme koje će pomoći ojačavanju države i reštavanju problema koje imamo sa Srbijom. Prema tome, možda je došlo vreme da dijalog bude jasniji, sadržajniji, sa temama koje će dovesti i do recipročnog priznanja. Naša politika je do sada dozvolila Beogradu da se bavi unutrašnjim pitanjima Kosova. To sada, u ovom slučaju, ne sme da se ponovi", kazao je Ljekaj.

Aljbuljena Hadžiu iz pokreta Samoopredeljenje za Radio Slobodna Evropa navodi da je ovaj pokret protiv dijaloga sa Srbijom.

"Smatramo da se dijalog ne treba nastaviti ni na koji način i, naravno, pokret Samoopredeljenje ima jasne stavove što se tiče dijaloga. Smatramo da je ovakav dijalog, bez principa i bez uslova, na štetu Republike Kosovo jer je dokazano da je svaki potpisani sporazum u skorist Srbije ali ne i Kosova", kaže Hadžiu.

Dijalog u Briselu do sada je vođen na premijerskom nivou, dok bi nivo predsednika predstavljao jednu novu dimenziju. Ljekaj ističe da preostaje Skupštini, nakon njenog konstituisanja, da odredi na kom nivou će se voditi dijalog sa Srbijom.

"Trebamo dobro da razmislimo o tome, da odredimo tačan format dijaloga kako bi imali odluku Skupštine ko će voditi dijalog sa Srbijom. Svaka odluka Skupštine treba da bude jasna, sa jasnim okvirom o dijalogu", ističe Ljekaj.

Hadžiu, pak, smatra da Tači nije trebao uopšte da odputuje za Brisel na razgovore o novoj fazi dijalog.

"Za nas je neprihvatljivo da Hašim Tači, na ovaj način, pod ovim okolnostima, i uzimajući u obzir da je isti odgovoran za sve urađene ustupke na štetu Kosova, razgovara ili nastavi razgovore, sada na nivou predsednika. Radi se o istom čoveku koji je, dok je bio premijer, uradio brojne ustupke na štetu Kosova, tokom nepravednih razgovora sa Srbijom", tvrdi Aljbuljena Hadžiu.

Kandidat za premijera ovog pokreta Aljbin Kurti u nekoliko navrata je rekao da planira da briselski sporazum o Zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom.

Poslednja runda dijaloga Prištine i Beograda održana je 1. februara a onda su obe zemlje prošle kroz izborne procese. Kosovo čeka na potvrđivanje izbornih rezultata kako bi se konstituisala Skupština a potom izabrala i nova vlada.