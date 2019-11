Predsjednik Skupštine Crne Gore pod istragom zbog prodaje zemljišta

Da li je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović prihodovao 150.000 eura od fingirane prodaje zemljišta i da li je bivši bankar pod potjernicom Duško Knežević otpisao dug Brajoviću od najmanje 50.000 eura sa rivolving kartice, istražuje Specijalno državno tužilaštvo.

Nevladina organizacija MANS predala je Specijalnom tužilaštvu Crne Gore kompletnu dokumentaciju o spornoj prodaji zemljišta, na osnovu koje je šef crnogorske Skupštine Ivan Brajović navodno ostvario prihod od 150.000 eura kojim je pokrivao svoje bankarske dugove. Ključne sumnje su: da je cijena ostvarena prodajom zemljišta daleko iznad tržišne, da je kredit za kupovinu zemljišta dala Atlas banka, tajkuna pod potjernicom Duška Kneževića, a da Ivan Brajović nije prijavio navedeni prihod od 150.000 eura u imovinskom kartonu.

Dug u Atlas banci, odbjeglog biznismena

Pored toga, u političkoj javnosti je pokrenuto pitanje na koji način je Brajović nadoknadio minus od 50.000 eura na rivolving kartici Atlas banke.

Kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz MANS-a, podaci do kojih je došao istraživački centar ove nevladine organizacije potvrđuju da je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović iskoristio prodaju svog zemljišta po nerealno visokoj cijeni, kao paravan da prikrije nezakoniti prihod od 150.000 eura za namirenje dugova prema banci odbjeglog biznismena Duška Kneževića koga Specijalno tužilaštvo goni po više osnova.

"Dokumentacija iz katastra i banke potvrđuju da je zemljište prodato po nerealno visokoj cijeni i da je ono kasnije prodato trećem licu po cijeni koja je samo jedna trećina onog što je Ivan Brajović dobio za to. Takođe je informacija da iza kompletne transakcije stoji Atlas banka, da je zemljište kupljeno kreditom Atlas banke, a da je kompanija koja je fiktivno kupila to zemljište bila zapravo samo paravan da predsjednik Skupštine dobije novac kojim je kasnije pokrivao kredite. Prema onome što svjedoči predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, pokriveni su i dugovi koje je Brajović imao prema Kneževićevoj banci", kaže Milovac.

Temu o potencijalnim vezama šefa parlamenta Ivana Brajovića i predsjednika nekadašnje Atlas grupe Duška Kneževića u Skupštini Crne Gore otvorio je poslanik opozicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je iznio svoja saznanja da je Brajović bio u minusu od 50.000 eura na rivolving bankarskoj kartici Atlas banke. Zatim mu je kartica, na bazi političke privilegije najprije stornirana, a zatim bila izmirena, rekao je Konjević.

"Dakle kada sam govorio o minusu od 50.000 eura, mjesečnoj kamati od 1,2% i činjenici da je ta kartica stornirana zbog političkih veza tajkuna Duška Kneževića i te osobe, a ta osoba je predsjednik Skupštine Ivan Brajović", naveo je Konjević.

Brajović odbacuje optužbe

Predsjednik parlamenta Ivan Brajović je odbacio optužbe Konjevća, tvrdeći da je njegova kartica zatvorena u skladu sa zakonom.

"Gospodin Konjević je, naravno, ovaj performans izveo, pretpostavljam sa političkom namjerom. Ja sam i prije samog pokušaja uvlačenja u ovu priču jasno rekao da sam imao karticu i to je tačna informacija. I ta kartica je podmirivana i zatvorena prodajom moje zemlje. Ali ovo su političke priče", tvrdi Brajović.

Ova polemika u Skupštini Crne Gore izazvala je reakciju i Specijalnog tužilaštva, iz kojeg je saopšteno da su "u vezi eventualnih transakcija na revolving karticama, u Specijalnom državnom tužilaštvu formirani spisi predmeta i u navedenom predmetu je u toku izviđaj".

Zatim se ponovo oglasio Ivan Brajović saopštenjem u kojem je rekao:

"Lično sam uvjeren da sam sve radio u skladu sa zakonom, i sa punim povjerenjem u nepristrasan rad državnih organa, stojim na raspolaganju i iskazujem spremnost za saradnju sa ciljem što bržeg utvrđivanja i objelodanjivanja pune istine o ovom slučaju."

Šta je dvije godine radilo Tužilaštvo?

Broj predmeta pod kojim se vodi istraga u vezi navodnog duga Ivana Brajovića govori da se ta istraga vodi još od 2017. godine.

Dejan Milovac iz MANS-a kaže da je Tužilaštvo imalo dovoljno vremena da okonča istragu i slučaj koji nije komplikovan.

"Smatramo da je i do sada bilo prostora da se procesuira predsjednik Skupštine. I apsolutno je neprihvatljivo da Tužilaštvo, prema najnovijoj informaciji, radilo na tome prethodne dvije godine, a da je Brajović sve to vrijeme obavljao jednu od najviših državnih funkcija u zemlji. To govori u kojoj je mjeri Tužilaštvo pod političkim uticajem i koliko se uopšte borba protiv korupcije fingira, kad imamo situaciju da se dvije godine istražuje nešto što je jednostavan slučaj", kaže Milovac.

On pojašnjava da je potrebno da Tužilaštvo, u daljem postupku istrage, preciznije utvrdi tačnu prirodu odnosa između Brajovića, vlasnika kompanije koja je poslužila za spornu transakciju, i same Atlas banke koja je obezbijedila kredit u iznosu od 150.000 eura kako bi se ovaj posao realizovao.

Političari i službenici na platnom spisku?

Podsjetimo, odbjegli biznismen Duško Knežević je u svojim video porukama ranije govorio o svojoj saradnji sa Ivanom Brajovićem i tvrdio da predsjednika parlamenta navodno ima snimljenog tokom jednog od poslovnih razgovora.

Kakvi su bili odnosi između Kneževića i Brajovića nije do kraja poznato, ali, prema riječima Dejana Milovca, postoji sumnja da je Knežević imao na svom platnom spisku političare i službenike institucija, pa možda i samog predsjednika parlamenta.

"Imajući u vidu sve ono što je Duško Knežević do sada iznio u javnost, ne samo kada je u pitanju Ivan Brajović, nego i drugi javni funkcioneri, gdje je Knežević sebe svjesno inkriminisao, gdje imamo jednog državnog tajkuna koji je na platnom spisku imao vrlo vjerovatno – od političara, do tužilaca, a sada vidimo da postoje velike sumnje da je slično bilo i sa predsjednikom parlamenta. Kada imate jednog investitora ili tajkuna kao što je Duško Knežević koji, tako da kažem, u svom džepu drži visoke nosioce državnih funkcija, to je zapravo definicija zarobljene države", zaključio je Milovac.

Više opozicionih političkih partija je u saopštenjima pozvalo Brajovića da podnese ostavku sa pozicije predsjednika Skupštine.

Osim afere prodaje zemljišta, za ime predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića se veže još jedna afera pod nazivom "Ramada", slučaju u kojem je - državnim novcem plaćen zakup prostorija u podgoričkom hotelu "Ramada" za održavanje partijskog skupa Socijaldemokrata na čijem je Brajović čelu. Sudski proces je rezultirao jednom osuđujućom presudom i više tužbi protiv funkcionera Brajovićeve političke partije Socijaldemokrate Crne Gore zbog davanja lažnog iskaza.