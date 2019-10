Saša Sinđelić izručen Hrvatskoj

Svjedok saradnik u slučaju za pokušaj terorizma Saša Sinđelić izručen je Hrvatskoj, saopšteno je iz Uprave crnogorske policije.

"Službenici Uprave policije su danas realizovali ekstradiciju Saše Sinđelića (39) državljanina Republike Srbije, iz Crne Gore u Republiku Hrvatsku", navode iz UP Crne Gore.

Iz policije podsjećaju da je Sinđelić 1. jula 2019. godine lišen slobode u Crnoj Gori po međunarodnoj potjernici NCB Interpol Zagreb koji ga potražuje radi izvršenja pravosnažne presude Županijskog suda u Vukovaru, kojom je osuđen na 21 godinu zatvora zbog krivičnog djela teško ubistvo i krivičnog djela teška krađa.

Saša Sinđelić je bio ključni svjedok tužilaštva u sudskom postupku u javnosti poznatom kao "Državni udar".

Njegovo svjedočenje bilo je okosnica za presudu Višeg suda u Podgorici kojom su u maju ove godine svi optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, među kojima i lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević proglašeni krivim.

Inače, Hrvatska je prvu zamolnicu Crnoj Gori za izručenje Saše Sinđelića uputila 2017. godine, dok je trajao postupak u kojem je on bio ključni svjedok saradnik. Crnogorski državni organi tada nijesu pozitivno odgovorili na zahtjev susjedne države.

Ponovljeni zahtjev iz Zagreba stigao je u julu ove godine.

Hrvatska potražuje Sindjelića radi izdržavanja zatvorske kazne od 21 godine zbog ubistva Mirka Fotisa, po presudi Županijskog suda u Vukovaru.

Jedan od pravnih zastupnika odbrane, podgorički advokat Dražen Medojević za Radio Slobodna Evropa (RSE) podsjeća da su na samom početku suđenja, sudu dostavili informaciju o tome da je Saša Sinđelić pravosnažno osuđen za ubistvo u Hrvatskoj i ocijenili da zbog toga ne on može da bude kredibilan svjedok.

"Saša Sinđelić je već od starta govorio neistine. Ja sam ga još na prvom ročištu u martu 2017. godine pitao za njegovu osuđivanost u Hrvatskoj a on je sve to negirao. Čak je i tužilac zabranjivao pitanja koja su bila na tu temu. Moj kolega Jovanović je i prije potvrđivanja optužnice predao dokumentaciju koja pokazuje da protiv Sinđelića u Hrvatskoj postoji presuda kojom je oglašen krivim i osuđen na 21 godinu zatvora. Zbog tih činjenica on nikako nije mogao da bude kredibilan svjedok bilo kojeg suda u svijetu. Sud i tužilaštvo su, međutim potpuno ignorisali tu činjenicu", navodi Dražen Medojević.

Nakon što je završen prvostepeni postupak u suđenju za "državni udar" Saša Sinđelić je otišao u Srbiju gdje je ostao do juna ove godine. Tada je pobjegao u Crnu Goru zbog, kako je izjavio straha za svoju bezbjednost.

Zatražio je azil u Crnoj Gori ali je MUP u septembru ove godine odbilo njegov zahtjev. Apelacioni sud krajem septembra je odbio kao neosnovane žalbe i potvrdio odluku Višeg suda u Podgorici kojim je odlučeno da se Sinđelić izruči Hrvatskoj koja ga potražuje zbog izdržavanja 21-godišnje zatvorske kazne na koju je osuđen zbog ubistva u toj državi.

Advokat Dražen Medojević kaže da ga nije iznenadila vijest da će Sinđelić biti izručen Hrvatskoj i da je jutros odveden iz zatvora u Spužu.

"Njegovo izručenje Hrvatskoj je nešto što je jedino i moglo po zakonu da se desi već kada je ta država zatražila njegovo izručenje. Meni je jedino u svemu nejasno koji je bio njegov interes da ponovo dolazi u Crnu Goru, koja je i čija to režija jer ako sve bude po zakonu u Hrvatskoj on mora odležati tu kaznu od 21 godinu. Naravno, on može zatražiti ponavljanje suđenja", navodi Medojević.

Nedavno su advokati okrivljenih Apelacionom sudu Crne Gore podnijeli žalbu na prvostepenu presudu u slučaju "Državni udar".

Šta će se dogoditi ukoliko sud usvoji njihov zahtjev i postupak vrati na ponovno suđenje?

Kako će u tom slučaju država obezbijediti svjedočenje Sinđelića?

Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić kazao je gostujući u emisiji Živa istina da ne vjeruje u scenario o ponavljanju suđenja ali da očekuje da će ukoliko do toga dođe, Sinđelićevo svjedočenje biti obezbijeđeno.

"Ja vjerujem da će ova presuda biti potvrđena u njenom činjeničnom i pravnom dijelu i da neće biti potrebno njeno vraćanje na ponovni postupak . A sve da se to i dogodi Hrvatska je nama susjedna država i on može, ako bude potrebe ponovo da svjedoči , a i u pretresu se može pročitati njegov iskaz , sve zavisi od tih pravnih situacija koje će se stvoriti", poručio je tužilac Katnić.

Advokat Dražen Medojević takođe navodi da postoje tehničke mogućnosti da Sinđelić svjedoči, ukoliko Apelacioni sud odluči da suđenje vrati na početak.

"Ima više varijanti. On može da svjedoči putem video linka . Teorijski on može da bude doveden iz zatvora u Hrvatskoj na suđenje u Crnoj Gori . Ali sada je sve to pitanje internih procedura i koliko bi to bilo izvodljivo. Vidjećemo, ali u svakom slučaju sada se stvari komplikuju", smatra Medojević.

Presudom Višeg suda u Podgorici od 9. maja ove godine svi optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine - ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, osam državljana Srbije i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević i njihov aktivista Mihajlo Čađenović, proglašeni su krivim.

Svi su nepravosnažno osuđeni na zatvorske kazne od jedne do 15 godina zatvora.

Tokom izricanja presude, predsjednica sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša saopštila je da su svi okrivljeni imali zadatke "koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenje pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO alijansi".