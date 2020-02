Novi premijer Kosova i budućnost dijaloga Prištine i Beograda

Novoizabrani premijer Kosova Aljbin Kurti (Albin Kurti) je novi igrač, koji nije pravio kompromise postignute do sada u dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, te će njegova pozicija biti jača, ocenjuje glavni i odgovorni urednik kosovskog dnevnika 'Koha ditore' Agron Bajrami.

Zvanični Beograd je u decembru 2018. godine saopštio da neće učestvovati u dijalogu sa Prištinom, koji se u Briselu vodi uz posredovanje EU, sve dok Vlada Kosova ne ukine takse od 100 posto na robu iz Srbije, koje je uvela u novembru te godine, dok je na njenom čelu bio Ramuš Haradinaj (Ramush).

Aljbin Kurti je izjavio da je spreman da vodi buduće razgovore sa Srbijom i najavio formiranje širokog tima za dijalog u političkom, etničkom, društvenom i profesionalnom smislu. Kako je kazao na sednici Skupštine na kojoj je izabrana nova vlada, dijalog će se voditi o bilateralnim pitanjima kao što su i pitanja nestalih, radne odštete i sl., kao i o recipročnom priznanju između dve države.

Bajrami smatra da ukoliko cilj dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije nije recipročno priznanje, onda je besmisleno voditi ga.

"Tek treba da vidimo kako on misli to da vodi. S druge strane, moramo imati na umu da koliko god svi tražili da se dijalog nastavi odmah, to ne samo da je nemoguće, već nije ni poželjno do god nemamo jasnu sliku kakav će to dijalog biti", kaže Bajrami.

Prema njegovom mišljenju, dijalog u kojem je posredovala bivša visoka predstavnica EU Federika Mogerini (Federica Mogherini) je propao, stoga novi dijalog mora da počne sa novim premisama i principima kako bi se znalo u kom pravcu se ide i koji je njegov cilj.

"Mora da bude jasno šta želimo, kako želimo, koji su principi na osnovu kojih će se taj dijalog voditi, da se neke stvari koje su se događale u zadnje dve godine, kao što je pokušaj promene granice, skine sa pregovaračkog stola. Bez premisa i principa, ja ne znam zašto bi počeo neki dijalog ako smo već videli da je u zadnje dve godine bio, ne samo neuspešan, već je proizveo mnogo više tenzija nego što je bilo pre njega. Umesto da bude dijalog o normalizaciji, on je donosio još veće konflikte u momentima", smatra Bajrami.

Šta piše o dijalogu u vladajućem programu?

S druge strane Aljbin Kurti je poručio da njegovim dolaskom spoljna politika Kosova mora da bude jedinstvena. Obećao je saradnju sa državama koje su priznale Kosovo, te da će raditi na tome da dođe do novih priznanja.

"Onima koji poriču naše pravo, koji teže da nas od spolja okupiraju, a da nas podele iznutra, poručujem da Kosovo ima jednog novog premijera, a vreme kada su lični interesi bili iznad državnih je završeno", poručio je Kurti nakon izbora Vlade.

U okviru vladajućeg programa Samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova predviđena je i skupštinska rezolucija, odnosno platforma za dijalog o principima na osnovu kojih bi dijalog trebalo da se odvija. Navodi se, uz ostalo, da dijalog ne može da se vodi o pitanjima kao što su teritorijalni integritet, suverenitet zemlje, unutrašnja regulacija i funkcionalnost zemlje, unitarni karakter ili stvaranje treće vlasti za naselja sa srpskim stanovništvom. Takođe se predviđa revizija dosadašnjih sporazuma kako bi se videla njihova primena u Srbiji, što će potom biti pokrenuto za pregovaračkim stolom.

Istovremeno, međunarodna zajednica, kako su u više navrata poručili američki i zvaničici EU, od nove vlade Kosova očekuje da što pre ukine taksu kako bi se omogućio nastavak dijaloga, budući da Srbija zbog takse odbija da se vrati za pregovarački sto.

Stav nove Vlade, međutim, je da se taksa zameni merama punog reciprociteta, odnosno trgovinskim, ekonomskim i političkim merama.

Kurti je u ranijem razgovoru za RSE pojasnio da to znači da bi Kosovo tretiralo Srbiju na isti način kako Srbija tretira Kosovo.

Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za spoljnu politiku Žozep Borel (Jospeh Borrell) u saopštenju u kojem je i zvanično pozdravio imenovanje nove vlade na Kosovu kazao je da ne postoji alternativa brzom nastavku pregovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. On je izrazio nadu za brzim nastavkom dijaloga, dodajući da je trenutni status quo nepodnošljiv.

I Ričard Grenel (Richard Grenell), specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trumpa za pregovore Beograda i Prištine, u utorak, 4. februara, pozvao je novu vladu Kosova da ukine takse na uvoz robe iz Srbije i to odmah.