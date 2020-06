Ko su najveći korona profiteri?

Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je korupcija u vrhovima vlasti u Bosni i Hercegovine i Srbiji.

Sagovornici su bili Avdo Avdić, novinar bosanskohercegovačkog online magazine Žurnal, koji se bavi istaživanjem korupcije i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo (CINS) iz Beograda.

Bilo je reči o tome kako državne poslove u Srbiji dobijaju firme koje su bliske ljudima oko Aleksandra Vučića, kako porodice Izetbegović, Čović i Dodik kontrolišu poslove u Bosni i Hercegovini, kako se ljubavnice političara zapošljavaju u srpskim ministarstvima, zašto se Tužilaštvo u Srbiji ne usuđuje da istraži nijednu aferu u koju su umešani funkcioneri vladajuće stranke i njima bliski ljudi.

Govorilo se i o korupciji u pravosuđu Bosne i Hercegovine koja doseže do najviših funkcionera pravosudnog sistema, o povezanosti policije u Bosni i Hercegovini sa narko klanovima, o tome kako je epidemija korone u Bosni i Hercegovini iskorišćena za bogaćenje pojedinaca bliskih vlasti, zašto se u Srbiji svako ko postavi pitanje kako su tokom epidemije potrošene pare za nabavku medicinske opreme proglašava neprijateljem, kao i o tome kakvim su sve pritiscima izloženi novinari koji u Srbiji i Bosni i Hercegovini istražuju korupciju u vrhovimja vlasti.

Omer Karabeg: U poslednjem izveštaju Freedom house-a, međunarodne organizacije koja se bavi ljudskim pravima i promovisanjem demokratije, Srbija je izgubila status delimično konsolidovane demokratije i svrstana je u kategoriju hibridnih režima. To su režimi u kojima je vlast autoritarna. Jedan od razloga zbog koga je Srbija svrstana u tu grupu je i raširena korupcija u vrhu vlasti. Koliko korupcionaške afere obeležavaju Vučićev režim?

Branko Čečen: Zapanjujuće je koliko je ogromnih korupcionaških afera u Srbiji isplivalo na površinu, pre svega zahvaljujući istraživačkim novinarima. Kada o tome razgovaramo sa ljudima iz Evropske unije i SAD, oni vrlo često sumnjaju da je to što im mi pričamo tačno. Jer im je potpuno neverovatno da neko može da opstane na vlasti posle takvih skandala kakvi su se dogodili ovoj vlasti u Srbiji.

Omer Karabeg: Bosna i Hercegovina nije svrstana u hibridne režime. Znači li to da je vrh vlasti u Bosni i Hercegovini manje korumpiran?

Avdo Avdić: Ne znači. Samo je Bosna i Hercegovina malo drugačije uređena. Ovdje postoji više korumpiranih režima, a jedini centralizovani korumpirani režim je pravosudni. On je najkorumpiraniji u Bosni i Hercegovini i za njega se vezuju najveće afere. Nesporno je da su svi politički lideri u Bosni i Hercegovini uključeni u sumnjive poslove, ali je nesporno i to da pravosuđe sve to pokriva. Pored toga. pravosuđe ima i svoje afere jer su njegovi visoki zvaničnici umiješani u korupciju.

Omer Karabeg: Upravo vaš magazin je prošle godine otkrio jednu takvu aferu koja doseže do samog vrha pravosuđa, do predsednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Avdo Avdić: Radi se o slučaju koji je dobio naziv “Potkivanje”. Mi smo objavili snimak na kome se vidi kako predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u kafani prima osobu koja traži intervenciju u njegovom sudskom procesu. Posrednik je službenik državne policije, on ga dovodi na sastanak i u ime predsjednika uzima novac za tu uslugu. On to u žargonu naziva potkivanje.

Predsjednik traži broj predmeta i obećava da će, kako kaže, vidjeti sa tužiteljicom, koja vodi taj slučaj, kako bi se predmet rješio. Kada smo mi objavili taj snimak, Visoko sudsko i tužilačko vijeće jednoglasno je podržalo svog predsjednika. Kasnije je došlo do nekih nesuglasica u Vijeću, ali predsjednik apsolutno kontrolira rad državnog tužilaštva, a kad kontrolirate rad državnog tužilaštva, onda kontrolirate sve.

Ljubavnice u ministarstvima

Omer Karabeg: Da li je korupcija u vrhu Srbije povezana sa nepotizmom?

Branko Čečen: Nepotizam je sastavni deo svake korupcije. Ne znam da li je iko dobio važniji državni ugovor, a da nije blizak Srpskoj naprednoj stranci, Aleksandru Vučiću ili ljudima oko njega.

Omer Karabeg: Postoje li porodični biznisi u vrhu vlasti?

Branko Čečen: Naravno. Uzmimo porodicu Krkobabić u kojoj nijedan muški član nije bez neke državne funkcije. Oni jedni druge postavljaju bez ikakvih ograničenja. U Ministarstvu inostranih poslova zaposlene su razne starlete - ljubavnice političara. Ima ih i na važnim funkcijama u kancelarijama državnih sekretara nekih ministarstva. Državna služba služi da se udomi ljubavnica, kumovo dete i za takve stvari.

Avdo Avdić: U Bosni i Hercegovini vladaju porodice lidera. To je naročito izraženo u bošnjačkom korpusu, ali ne zaostaju ni hrvatski i srpski korpus. Kad je riječ bošnjačkom korpusu, zahvaljujući Stranci demokratske akcije došlo je do širenja uticaja obitelji Izetbegović. Od 90. godine do danas samo u dva mandata na čelu države Bosne i Hercegovine nije bio neko iz porodice Izetbegović.

Mnoge porodice, koje su bile povezane sa Strankom demokratske akcije, vodile su glavnu riječ u Sarajevu i drugim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. Te porodice su bile povezane sa mladomuslimanskom grupacijom kojoj je osamdesetih godina suđeno u Sarajevu.

Što se tiče hrvatskog korpusa, za sve se pita obitelj Dragana Čovića, lidera Hrvatske demokratske zajednice. Recimo, njegov zet je na čelu Centra za avijaciju koji upravlja kompletnom avijacijom u Bosni i Hercegovini, a Čovićev savjetnik za sigurnost je brat njegovog zeta.

U Republici Srpskoj glavne poslove vodi porodica Milorada Dodika, prije svega njegov sin koji je povezan sa firmom Prointer, pa ta firma dobija sve poslove u Republici Srpskoj koji se tiču informativne tehnologije. Dakle, porodice upravljaju ovim narodima i kontroliraju manje-više sve procese u Bosni i Hercegovini.

Vučićevi bogataši

Omer Karabeg: Da li su najbogatiji ljudi u Srbiji povezani sa vlašću?

Branko Čečen: Otkako je Srpska napredna stranka na vlasti, u biznis su se uselili ljudi koji su dobrim delom i kriminalci. Neki od njih su osuđivani i protiv njih su vođeni brojni postupci. Za vreme prethodne vlasti najbogatiji su bili ljudi iz Miloševićevog perioda. Sada imamo nove bogataše i šačicu starih koji su preživeli pad prethodne vlasti.

Danas u Srbiji biznismeni, koji su vezani za Srpsku naprednu stranku i za Aleksandra Vučića, dobijaju skoro sve državne ugovore. Reč je o krupnim poslovima, vrednim stotine miliona evra, kao što je izgradnja autoputeva, pruga i infrastrukturnih objekata. Oni se vrlo često organizuju tako da nekoliko ljudi iz porodice bude u politici, pa oni onda obezbeđuju ugovore onima koji su u biznisu.

Sve se to dešava duboko iza paravana. Teško je to otkriti jer se biznisi ne vode na ime stvarnog vlasnika nego na ime takozvanih povezanih lica, da upotrebim pravnički izraz. To su zapravo neki kumovi, prijatelji i posrednici.

Omer Karabeg: Da li su najbogatiji ljudi i u Bosni i Hercegovini povezani sa vlašću?

Avdo Avdić: Ne bi bili najbogatiji da nisu povezani sa vlašću. Vrlo malo biznismena u Bosni i Hercegovini može uspješno da posluje, a da nisu povezani sa funkcionerima političkih partija. Svaka politička partija u bošnjačkom korpusu ima svoje tajkune i svoje firme. Kad dođe na vlast. onda te firme dobivaju manje-više sve poslove koji se dodjeljuju javnim pozivom, odnosno na tenderima.

Tako je i u Republici Srpskoj, gdje se vlast ne mijenja već 15 godina, tako je i u Hercegovini, gdje Hrvatska demokratska zajednica suvereno vlada od 1993. godine.

Dodikovo i Čovićevo pravosuđe

Omer Karabeg: Kako se pravosuđe u Bosni i Hercegovini odnosi prema korupciji u vrhu vlasti?

Avdo Avdić: U ovom trenutku Dragan Čović zajedno sa Miloradom Dodikom apsolutno kontroliše bosanskohercegovačko pravosuđe. Ranije je to bila Stranka demokratske akcije. Danas su oni istisnuti i kontrolu nad pravosuđem preuzeli su Dodik i Čović. Zato u dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje oni vladaju, za Tužilaštvo korupcija ne postoji.

Branko Čečen: Kad su u pitanju velike korupcionaške afere, Tužilaštvo u Srbiji ćuti. Bukvalno ćuti. Glavna tužiteljka Zagorka Dolovac se već godinama ne oglašava.

Omer Karabeg: Karakteristično je ponašanje Tužilaštva u slučaju korupcionaškog skandala u fabrici oružja "Krušik". Uhapšen je uzbunjivač Aleksandar Obradović, radnik te fabrike, koji je ukazao na korupciju s kojom je bila povezana rodbina najvišeg funkcionera, dok protiv onih, čiju je korupciju Obradović otkrio, nije povedena nikakva istraga.

Branko Čečen: Osam meseci je prošlo od hapšenja Aleksandra Obradovića. Advokati odbrane još nisu dobili dokaze optužbe. To je farsa neverovatnih razmera. Obradovića nije uhapsila policija nego BIA - Bezbednosno informativna agencija. Na njega se obrušio ceo represivni mehanizam zemlje, iako nije počinio nikakvo krivično delo. U aferi Krušik nije bilo nikakve istrage.

Nije bilo istrage ni u slučaju Jovanjica, kada je površina od 25 fudbalskih igrališta zasejana marihuanom, pa su državni funkcioneri išli tamo da pleve i da glume kako pomažu tom “privrednom” poduhvatu. Naravno krijući da je tamo marihuana. Nije bilo istrage ni u drugim velikim aferama.

Pandemijski profiteri

Omer Karabeg: Korupcija je carovala i za vreme epidemije. Nabavka medicinske opreme iskorišćena je da se pojedinci bogate. Kako to da se ni za vreme opšte tragedije, kakva je pandemija, funkcioneri nisu mogli uzdržati od krađe nego su gotovo otvoreno pljačkali državu?

Avdo Avdić: Nemojte zaboraviti da su ovdje glavni biznismeni nastali tokom rata. Oni su zloupotrebili puno goru situaciju nego što je ova sa pandemijom. To su ratni profiteri, a ovi sadašnji su pandemijski profiteri. Bitno je naglasiti da je u ovim pandemijskim aferama pravosuđe palo na ispitu, zato što je počelo provoditi selektivnu pravdu, pa je u aferi "Respiratori" uhapsilo premijera Federacije Bosne i Hercegovine, ali ne i njegovu prvu saradnicu, ministricu finansija, koja je potpisala isplatu novca za kupovinu spornih respiratora. Nije uhapšen ni direktor Agencije za lijekove koji je dao sve potrebne saglasnosti za tu kupovinu.

I u Republici Srpskoj, kao i u kantonima koje kontrolira HDZ, bilo je sličnih slučajeva zloupotrebe tokom pandemije, ali je pravosuđe primjenilo selektivnu pravdu da bi ostvarilo određene političke ciljeve. Time je od očitih krivaca napravilo žrtve.

Bojim se da u akciji "Respiratori" cilj nije bilo provođenje pravde već politike koju u ovom trenutku pravosuđu diktiraju Milorad Dodik i Dragan Čović. Nesporno je da je uhapšeni premijer Federacije Fadil Novalić, koji dolazi iz Stranke demokratske akcije, poduzimao radnje koje su suprotne zakonu.

On je svoj službeni položaj koristio i u nekim drugim prilikama, Imamo, recimo, slučaj namjenske industrije gdje je svojoj kćeri dao milionske poslove. Ali on je u aferi "Respiratori" ispao žrtva, iako je kriv. Zašto? Zato što je samo on uhapšen, a svi oni koji su mu pomagali ostali su na slobodi. Takvim postupkom pravosuđe Bosne i Hercegovine omogućilo je Stranci demokratske akcije, koja je ogrezla u korupciji, da svog premijera brani pričom da se radi o napadu na Bošnjake.

Omer Karabeg: Znači, na kraju niko neće biti kažnjen za aferu "Respiratori" i za druge afere tokom epidemije?

Avdo Avdić: Ovdje nikada niko nije kažnjen ni za afere mnogo veće od afere "Respiratori". U aferi "Respiratori" radilo se o 10,5 miliona maraka. U slučaju Aluminij u pitanju je bio kriminal težak 500 miliona maraka ili 250 miliona eura. Šta da vam kažem? Pravosuđe Bosne i Hercegovine nije bilo u stanju da procesuira osobu koja je mojoj kolegici Azri Omerović i meni prodala falsifikovanu diplomu.

Mi smo to snimili istražujući aferu o falsifikovanim diplomama. Ne znam da li znate da je Bosna i Hercegovina postala tvornica lažnih diploma. To je naročito izraženo u Hercegovini i srednjoj Bosni, ali niko nikada nije sankcionisan.

Omer Karabeg: U Srbiji ne smete ni da upitate kako su tokom epidemije trošene pare za nabavku medicinske opreme, jer se vlast odmah naljuti. Vlada i Vučić, koji se hvalio da lično nabavlja respiratore, nisu o tome objavili nikakve podatke. U jednom trenutku to je čak proglašeno i državnom tajnom. Ko god traži izveštaj kako su potrošene pare maltene se proglašava državnim neprijateljem.

Branko Čečen: Nije samo cena kupljenih respiratora proglašena državnom tajnom, nego i broj respiratora kojima Srbija raspolaže. Dakle, i onih kojima je raspolagala pre nego što je izbila epidemija. Inače, tokom vanrednog stanja, koji je bilo proglašeno u Srbiji, vlada je uvela najstrožu cenzuru kakva postoji samo u totalitarnim režimima.

Novinarima je poručeno - ako objavite bilo šta o epidemiji što nije saopštio Krizni štab - izlažete se opasnosti da budete procesuirani po zakonu o vanrednom stanju, a to znači da vam sleduje od tri do pet godina zatvora. Dva dana nakon objavljivanja te odluke vlade u Službenom glasniku naša koleginica je uhapšena. Mada je na kraju odbačen optužni predlog protiv nje, nama je potpuno jasno šta o nama misli ova vlast i šta će nam se desiti onog trenutka kada im ponovo zatreba cenzura.

Donacija narkobosa policiji

Omer Karabeg: Da li je opasno istraživati korupciju?

Avdo Avdić: Prošle jeseni jedan od članova narko kartela Tito i Dino, to je jedan od najmoćnijih kartela u Evropi, prijetio mi je zbog mojih tekstova o pranju novca u Bosni i Hercegovini što taj kartel radi već godinama. Naravno, dobio sam određenu vrstu policijske zaštite, ali ono što zabrinjava je da su upravo policijske strukture bile povezane s tim narko kartelom.

Naime, vođa kartela, čiji mi je član prijetio, donirao je opremu specijalnoj jedinici Federalne uprave policije u Sarajevu. Kada sam to dokumentirao i objavio sve dokaze - ništa se nije desilo. Jedino su nakon mojih tekstova pojedini pripadnici specijalne jedinice napustili policiju i otišli u Dubai, gdje živi šef tog kartela, da mu budu zaštita. Zanimljivo da je ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara dobio jedan primjerak uniforme od opreme koju je šef tog kartela donirao Federalnoj upravi policije. Pojedinci koji su bili dio tog kartela i učestovali u pranju novca su kumovi predsjednika nekih političkih partija poput Naroda i pravde.

Državna policija Bosne i Hercegovine je 2016. godine podnijela izvještaj protiv nekih sarajevskih biznismena zbog pranja desetak miliona maraka, ali Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nikad ništa nije poduzelo. I ne samo to. Ove godine Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno Visoko sudsko i tužilačko vijeće, dodijelilo je poslove promocije pravosuđa u medijima jednoj od firmi koja je bila u lancu pranja novca.

Branko Čečen: Novinari koji se bave istraživanjem korupcije u Srbiji izloženi su najrazličitijim pritiscima. Da počnemo od najozbiljnijih stvari. Našem kolegi Milanu Jovanoviću koji je istraživao korupciju predsednika opštine Grocka, koji je izuzetno važan u vrhovima Srpske napredne stranke, zapalili su kuću dok je sa suprugom bio u toj kući. Pokušali su zapravo da ga ubiju.

Inače, nas prate i snimaju naše razgovore, pa nam posle puste snimak čisto da nam pokažu u kakvom smo položaju. Meni su pustili snimak svađe između mene i moje žene u našem stanu. Protiv nas se vodi kampanja na najpopularnijim televizijama i u tabloidima. Blate nas kao izdajnike, kriminalce i strane plaćenike. U toj kampanji se često koriste fotografije i snimci Bezbednosno informativne agencije što saznamo na sudu. Kada tužimo tabloide i pitamo ih odakle im snimci, oni kažu: "Pitajte Bezbednosno informativnu agenciju, mi smo to od njih dobili".