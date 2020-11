Sve prijetnje Milorada Dodika

Banjalučanin Slaviša, koji nije želio navesti svoje prezime, živi u jednom od banjalučkih naselja u kojima je najviše glasova dobio pobjednik lokalnih izbora za gradonačelnika Draško Stanivuković, kandidat Partije demokratskog progresa (PDP).

Za Radio Slobodna Evropa (RSE) naglašava kako se ne plaši prijetnji koje je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, inače lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) izrekao Banjalučanima 16. novembra zbog izgubljene gradonačelničke pozicije njegove stranke u Banjaluci.

“Nije on jednom prijetio. I? Šta je bilo? Ništa. Kakve njegove prijetnje. Mačku o rep ih objesite. Je li ovo njegovo? To je to”, poručuje Slaviša.

Milorad Dodik je u ponedjeljak, 16. novembra, dan nakon lokalnih izbora, najavio da će obustaviti pomoć Vlade Republike Srpske gradu Banjaluci i prekinuti "sve investicije".

"Mislim da je važno da govorimo jasno. On (novi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković op.a) ima svoje nadležnosti i predstavlja grad, neka se šepuri i radi. Rekao je da će đaci i penzioneri dobiti besplatan gradski prijevoz. Neka predloži, podržat ćemo, ali hajde da vidimo kako će to finansirati. Kako će finansirati gradsko grijanje koje smo mi svake godine subvencionirali. Zašto bi to radila Republika Srpska? Imamo i druge opštine koje treba pomoći. Prekinut ćemo sve investicija sa nivoa RS-a", poručio je Dodik.

Kakva je reakcija Banjalučana?

Dejan, stanovnik banjalučke mjesne zajednice Petrićevac, gdje su također građani glasali za Stanivukovića, kaže da najave Dodika o obustavljanju grijanja građanima dovoljno govore o njegovoj politici.

“Samim tim da će da obustavi grijanje, pokazuje gdje je on u političkom životu. Narod i građani plaćaju to grijanje, ne dobijaju ga džabe od Milorada Dodika. Mislim da mu je to bespotreban potez. Što se tiče toga da neće da podrži ove opštine u kojima se glasalo za Draška Stanivukovića, mislim da je on svjestan da je njegova politička karijera već pri kraju. Ovo su njegovi zadnji trzaji. A i narod je pokazao da im je već dosta istih lica i djela već trideset godina˝, smatra Dejan.

Sličnog mišljenja je i Banjalučanin Milan koji nije želio otkrivati svoje prezime niti mjesnu zajednicu iz koje dolazi.

“Ludost. Kako on može prijetiti građanima da nemaju grijanje? Gdje to ima? Nema nigdje u svijetu. Ma to je sila, bahatost. Ma nema, nema govora. Šta će ako narod izađe na masovne proteste? Šta će onda biti?˝, pita se Milan.

Odgovor izbornih pobjednika

Iz krugova oko Dodika ili njegove Stranke nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) nisu se ogradili od riječi svog lidera.

Na drugoj strani, u opozicionoj Partiji demokratskog progresa (PDP), čiji je član budući gradonačelnik Banjaluke, kažu da bi svakako pravosudne institucije imale razloga da reaguju na Dodikov istup. Lider te stranke, Branislav Borenović, ipak, ne vjeruje da je bilo šta efikasno osim direktne reakcije građana.

“Pravosuđe do sad ništa nije uradilo po pitanju krivičnih prijava koje smo mi podnosili, sve su odbacivane na nivou sudova i tužilaštava u Republici Srpskoj, tako da je to pitanje koje treba vidjeti i analizirati. Mislim da je najbolji odgovor pozivati građane da takve ljude kažnjavaju, naravno, na izborima˝, poručio je Borenović.

Komentar iz OSCE

Šefica Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi kako je prije izbora ta međunarodna organizacija pozvala sve kandidate da ukažu poštovanje i svojim političkim rivalima i biračima, prije, za vrijeme i nakon izbora, te da prihvate konačne potvrđene rezultate izbora.

"Prijetnje i neprimjereno izražavanje nisu konstruktivni i obično imaju negativne posljedice po osobe koje ih upućuju drugima. Sve političke lidere u BiH pozivamo da svoje poštovanje prema biračima pokažu odgovornim ponašanjem i izbjegavanjem neprimjerenog izražavanja, čak i kada su nezadovoljni rezultatima izbora”, navodi se u pisanom odgovoru ambasadorice Kathleen Kavalec, u kome se dodaje i da je jedna od temljenih pretpostavki demokratije miran prenos vlasti na osnovu iskazane volje birača.

Žolja: Bahatost i politička nezrelost

Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banjaluke naglašava da Dodikove prijetnje govore o bahatosti koja traje već izvjesni period, zbog čega je i kažnjen na lokalnim izborima u Banjaluci.

“On se ponaša baš kao malo dijete kad izgubi igračku. Apsolutno se ne ponaša kao jedan ozbiljan političar sa dugogodišnjim iskustvom˝, smatra Žolja, navodeći da to govori o stanju demokratije i kulture dijaloga u javnom prostoru u Bosni i Hercegovini.

“Upravo se na primjeru Dodika vidi koliko kod nas vlast nije podijeljena. Nemamo podjelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. U jednom trenutku on je sudija, ponekad je izvršna vlast, ponekad predsjednik. Imamo problematiku da niti građani ne prepoznaju podjelu vlasti, zato što Dodik nastupa u svim ulogama, on je bog i apsolutni vladar Republike Srpske, bez obzira što je član Predsjedništva BiH. Još gore ako dolazi kao član Predsjedništva BiH, da se tako ponaša˝, mišljenja je Žolja.

Istovremeno, Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banjaluka naglašava da je sada vrlo upitno da li Dodik može krivično odgovarati za prijetnje, ali da pravne instrumente treba iskoristiti ukoliko građani Banjaluke stvarno budu kažnjavani.

Dodik prijetio opštinama i 2016. godine

Ovo nije prvi put da Milorad Dodik prijeti opštinama i gradovima koji nisu podržali kadrove SNSD-a na izborima.

Na stranačkom skupu SNSD-a u Banjaluci 30. oktobra 2016., tada predsjednik Republike Srpske i lider ove stranke Milorad Dodik, najavio je da će biti napravljena "Crna knjiga" svih onih koji su ikada na bilo koji način naštetili SNSD-u.

Dodik je kazao i da vlasti RS-a ni na koji način neće pomagati niti sarađivati sa opštinama u kojima na prethodnim lokalnim izborima nije pobijedio SNSD ili njegovi koalicioni partneri.

"Opštine u kojima nismo pobijedili neće biti naš prioritet, vidjećemo da li će tamo uopšte odlaziti naši ministri i da li ćemo održavati bilo kakvu komunikaciju sa njima, sve dok se stanje u tim opštinama u kojima nismo na vlasti ne konsoliduje", istakao je lider SNSD-a.

Jedna od opština u kojoj su se ove prijetnje obistinile nakon lokalnih izbora 2016. godine je Teslić u sjevernom dijelu BiH.

Komentar već 'kažnjenih'

Milan Miličević, načelnik opštine koji dolazi iz redova opozicione Srpske demokratske stranke (SDS), kaže da je gotovo nemoguće raditi u uslovima kada nemate skupštinsku većinu, tj. kada opštinu sabotiraju Vlada i ostale institucije.

“Opština funkcioniše tako što podmiruje samo one osnovne potrebe, kao što su socijalna davanja i komunalno održavanje, ali nema prostora za ozbiljne i velike projekte”, priča Miličević.

Infografika: Novi načelnici i gradonačelnici u BiH

On dodaje da je to samo dio problema, s obzirom da postoje blokade u donošenju važnih odluka koje se tiču budžeta opštine, projekata, ali i za sredstva od projekata sa nivoa Vlade RS.

“Posebno boli kada se uskraćuju sredstva koja po zakonima pripadaju opštini. Ono što opštini pripada po osnovu poreza, doprinosa, registracija vozila, akciza od utroška goriva, te koncesionih naknada, ni to nemate na raspolaganju. Evo, na primjer, mi za ovu godinu nismo dobili niti jednu marku od silnih kubika posječene šume sa teritorije ove opštine. Samo po tom osnovu našoj opštini je uskraćeno preko 500 hiljada maraka (250 hiljada evra). To je način kako vrše opstrukciju i pritisak˝, pojasnio je Miličević za RSE.

Dalje ističe da je, uprkos svemu, ponovo u nedjelju, 15. novembra, izabran na lokalnim izborima za načelnika.