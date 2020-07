Video samit o odnosima Kosova i Srbije: Restart dijaloga

Dugo najavljivan samit Nemačke, Francuske i Evropske unije sa rukovodiocima Kosova i Srbije u petak 10. jula obeležava nastavak EU dijaloga o normalizaciji odnosa koji je prekinut krajem 2018.

Virtuelni samit se održava dva dana pre formalnog nastavka dijaloga u Briselu, gde će predstavnici Kosova i Srbije biti fizički prisutni.

Glavna prepreka za nastavak dijaloga, taksa Kosova od 100 odsto na robu iz Srbije, više ne postoji. Dve strane teže postizanju konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa koji bi, kako je EU posrednik Miroslav Lajčak izjavio nedavno u Prištini, trebao biti održiv, prihvatljiv kako za region tako i za EU, ali i koji će rešiti sva nerešena pitanja.

Samit u petak se održava putem video linka a njemu prisustvuju francuski predsednik Emmanuel Macron, nemačka kancelarka Angela Merkel, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Josep Borell i specijalni izaslanik unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak. Sa kosovske strane samitu prisustvuje premijer Avdulah Hoti (Avdullah) a sa srpske predsednik Aleksandar Vučić.

Weber: Važno je da ciljevi dijaloga budu jasno i javno izrečeni

Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina očekuje da će samit pod okriljem Francuske, Nemačke i EU u petak razjasniti cilj i okvir predstojećeg dijaloga kojim posreduje Evropska unija.

Po njegovim rečima, prvobitni okvir i principi političkog dijaloga iz 2012-2013 koji je jasno povezivao perspektivu i članstvo Srbije u EU sa prihvatanjem realnosti o gubitku Kosova, odustajanje od blokade učlanjenja Kosova u međunarodne organizacije, „sad su izgubljeni u dugogodišnjoj krizi“.

„Tebalo je doći do nekog resetovanja za koje se nadam da će se desiti u Parizu u petak. To zahteva jasnu političku poziciju od strane dva predsednika, odnosno predsednika Macrona i gospođe Merkel, šta je cilj dijaloga i šta je okvir u kojem se razgovara i to treba jasno staviti do znanja predsedniku Vučiću i Beogradu i onda to treba biti okvir po kojem bi pregovarali predstavnici EU, g. Borel i g. Lajčak“, navodi Weber. Kako navodi, važno je da ciljevi dijaloga budu jasno i javno izrečeni, "kako se ne bi radilo o nekom tipu, kako Srbija tvrdi, kompromisa u kojem je sve otvoreno što se Kosova tiče", naveo je on.

Sastanci Hotija i Vučića sa Macronom

Francuski predsednik Macron inače je ove nedelje u Parizu odvojeno ugostio i Hotija i Vučića, a jedna od tema njihovih razgovora bio je i dijalog Kosova i Srbije.

Hoti je Macronu preneo da je Kosovo odlučno da preduzme sve neophodne mere kako bi pokazalo svoju odlučnost po pitanju evropskih integracija, kao jedinoj mogućnosti za postizanje mira, stabilnosti i prosperiteta. Kako je prenesno iz ureda premijera, Francuska ostaje posvećena u pružanju podrške Kosovu po pitanju dijaloga Prištine i Beograda. Hoti je u nekoliko navrata izjavio da dijalog sa Srbijom ima smisla jedino ukoliko se on okonča recipročnim priznanjem. Po njemu, on nema mandat da pregovara o teritorijalnom integritetu i suverenitetu i unutrašnjem uređenju Kosova.

S druge strane, Vučić je ove nedelje izjavio da Srbiju očekuju "teško leto i jesen" po pitanju Kosova.

"Niko ništa neće da nam da već će da nas pritiskaju da izgubimo. Zato nam je potrebno jedinstvo", poručio je Vučić.

Ovim događajima međutim ne prisustvuje donedavni glavni akter u dijalogu sa kosovske strane, Hašim Tači (Hashim Thaci), protiv kojeg je sada pred Specijalizovanim većima u Hagu podneta optužnica za ratne zločine. Sudija prethodnog postupka ima šest meseci da potvrdi ili odbaci optužnicu, od dana kada je ona podneta u aprilu.

Specijalizovano tužilaštvo je 24. juna saopštilo da je optužnica protiv Tačija podneta na dan kada je Tači krenuo put Vašingtona, gde je 27. juna trebao da se održi sastanak Kosova i Srbije u Beloj kući, uz posredstvo specijalnog izaslanika američkog predsednika Ričarda Grenela (Richard Grenell). Na pola puta, Tači je otkazao dalje putovanje, a ubrzo je otkazan i sastanak u Beloj kući.

Grenel je inače pozdravio je sastanak predstavnika dve strane najavljen za petak.

Dijalog Kosova i Srbije uz posredstvo EU je suspendovan u novembru 2018. nakon što je Vlada Ramuša Haradinaja uvela takse od 100 odsto na uvoznu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa je naknadno ukinuta, a vlada Avdulaha Hotija ukinula je i mere reciprociteta koje je uvela bivša vlada Aljbina Kurtija u cilju nastavka dijaloga.

Podsetimo, Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron organizovali su susret lidera regiona u Berlinu krajem aprila 2018, a tada najavili i novi susret Kosova i Srbije u Parizu 1. jula koji se nikada nije održao. Zvanični Beograd je nastavak Briselskog dijaloga uslovljavao ukidanjem takse, dok tadašnji premijer Kosova Ramuš Haradinaj nije odustajao od stava da će taksa ostati na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo.