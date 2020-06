Nova Vlada Kosova ukinula recipročne mere Srbiji

Nova Vlada Avdulaha Hotija (Avdullah) ukinula je recipročne, trgovinske mere prema Srbiji koje je uvela prethodna, Vlada Aljbina Kurtija (Albin).

Hoti je rekao da su time otklonjene prepreke u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.

"Danas smo uklonili sve prepreke za određeno (razumno) vreme, i dali smo šansu dijalogu", kazao je Hoti na konferenciji za novinare u subotu (6. juni).

"Očekujemo da istu stvar vidimo i od srpske strane, da uklone sve prepreke i doprinesu procesu dijaloga", kazao je Hoti, dodajući da je Kosovo spremno da odmah sedne za pregovaračkim stolom.

Odluka je doneta na sednici Vlade u subotu ujutru i stupaju na snagu odmah.

"Pametna i strateška odluka Vlade Kosova uklanja izgovor koji Srbija koristi da blokira dijalog o normalizaciji odnosa", prokomentarisao je predsednik Kosova Hašim Tači (Hashim Thaci) odluku vlade na Tviteru. On je dodao da sada trebaju svi da rade zajedno na postizanju "mirovnog sporazuma i recipročnog priznanja između Kosova i Srbije".

Predsednik Srbije pozdravio ukidanje mera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u prvoj reakciji na ukidanje mera rekao je da je to dobra odluka.



"Tači je to uradio zato što je hteo da kaže 'baš me briga za Evropsku uniju, briga me samo za Sjedinjene Američke Države'. Nismo u jednakim pozicijama, vraćamo se na to da su oni (Kosovo) njihovo čedo. S duge strane, dobra je odluka da se ukinu sve zabrane trgovine između Prištine i Beograda. Ovim samo hoću da vam naglasim da vidite koliko nismo u istoj poziciji. Ali, sa druge strane, verujem u našu ekonomiju, u naše ljude", rekao je Vučić za televiziju Prva.

Vučić je dodao da se može uspostaviti dobar poslovni odnos između Srba i Albanaca, od kojeg i jedni i drugi mogu imati velike koristi

Direktor kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da je odluka Vlade Kosova o ukidanju zabrane trgovine ispravna, ali da je, kako je naveo, odavno morala da bude doneta.

Đurić je u pisanom saopštenju pozvao privrednike na obe strane da iskoriste priliku da se bolje povežu i stvore nove šanse za ljude svih nacionalnosti i naglasio da je jačanje ekonomske saradnje Beograda i Prištine "neophodan sastojak normalizacije odnosa, a dalje jačanje srpske ekonomije ojačaće i srpsku državnu poziciju".

Lajčak: Jasno opredeljenje Kosova da se vrati za pregovarački sto

Specijalni predstavnik EU za dijalog između Srbije i Kosova Miroslav Lajčak pozdravio je odluku kosovske Vlade da ukine recipročne mere prema Srbiji.

"Brzo uklanjanje prepreka za nastavak dijaloga uz pomoć EU pokazuje jasno opredeljenje Kosova da se bez odlaganja vrati za sto", objavio je Lajčak na svom nalogu na Tviteru.

Specijalni EU predstavnik je prošle nedelje ocenio izrazio razočarenje odlukom bivše kosovske Vlade na čelu sa Aljbinom Kurtijem (Albin), zbog uvođenja ovih mera jer smatra da ovakve "jednostrane akcije narušavaju nastavak dijaloga". Lajčak je redovno zahtevao uklanjanje ovih mera.

Vlada Kosova poništila je odluke koje su donete u martu i maju ove godine, a koje se odnose na upotrebu ustavnog naziva Kosova - Republika Kosovo, u trgovinskoj dokumentaciji.

Hoti je kazao da Kosovo zadržava pravo da odluči o svim potrebnim merama za očuvanje suvereniteta Kosova, u partnerstvu sa međunarodnim partnerima.

On je dodao da je do ove odluke došlo u koordinaciji sa međunarodnim partnerima, odnosno da se radi o obećanjima nove Vlade o uklanjanju svih prepreka u dijalogu, a u kojem bi se sva pitanja rešila između dve zemlje.

"To sam potvrdio i američkom ambasadoru juče i takođe sam dobio obećanje da će nas podržati u ovom važnom procesu. Odluke koje smo doneli danas ukidaju neke odluke koje su naši međunarodni partneri smatrali preprekom da dve strane sednu za stolom dijaloga", rekao je Hoti.

Hoti je dodao da ukoliko dijalog ne doprinose očekivanje rezultate, Kosovo zadržava pravo da uvede sve mere koje se dopuštaju suverenoj državi.

Govoreći o tome ko će voditi dijalog, Hoti je kazao da premijer države na osnovu ustavnih ovlašćenja vodi dijalog.

"Dijalog vodi Vlada Kosova koja izveštava Skupštini Kosova", kazao je Hoti.

Bivša Vlada Aljbina Kurtija je 1. aprila taksu od 100 odsto na robu iz Srbije zamenila recipročnim merama. Te mere su predviđale zabranu upotrebe dokumentacije za poljoprivredne i industrijske proizvode u kojima se Kosovo ne označava kao Republika Kosovo.

Uslov Srbije za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa bio je ukidanje takse ali i recipročnih mera, a njihovom uvođenju usprotivio se i specijalni izaslanik američkog predsednika Ričard Grenel (Richard Grenell).