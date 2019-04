Prijete novi mafijaški obračuni u Crnoj Gori?

Nakon što su zvaničnici policije, tužilaštva i sudstva u više javnih nastupa isticali rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, počinjeno je ubistvo koje bi moglo da otvori novu spiralu obračuna između kriminalnih grupa. Istovremeno su bezbjednosne institucije otkrile tovar kokaina na vojnom brodu, a prostrujala je informacija da je na Malti zaplijenjen tovar droge čija je navodno, jedna od destinacija bila Crna Gora. Koliko su bezbjednosne prilike stabilne i može li se desiti novi krug nasilja i mafijaških obračuna?

Nekoliko prethodnih mjeseci obilježeni su većim brojem akcija bezbjednosnih službi i tužilaštva u suzbijanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa. Navodne vođe takozvanih klanova "kavačkog" i "škaljarskog", koji su već nekoliko godina u ratu koji je odnio preko 30 života, su u zatvorima u Crnoj Gori i regionu, a pod potragom su mnogi osumnjičeni pripadnici drugih kriminalnih grupa.

Da to nije spriječilo dalje djelovanje kriminalaca govore činjenice da je nedavno u Kotoru ubijen Veselin Vukotić, otac navodnih vođa "škaljarskog" klana, a u čituljama datim u dnevnoj štampi je praktično najavljena odmazda.​

Na ovom linku možete pogledati bazu ubistava izvedenih od 2012. u Crnoj Gori i Srbiji koja imaju odlike mafijaških likvidacija: CRNA KNJIGA (Crna knjiga je zajednički projekat KRIK-a i Radija Slobodna Evropa​)

Za nekadašnjeg policijskog funkcionera i poslanika, generalnog sekretara udruženja Civis Zorana Miljanića, upravo ovo ubistvo predstavlja najavu nove spirale nasilja i obračuna.​

"Poslije ovoga brutalnog ubistva Vukotića u Kotoru čini mi se da se otvorila prava spirala smrti koja će u narednom periodu da zadesi Crnu Goru. Imali smo priliku da vidimo i čitulje koje su osvanule u našim medijima koje, kao i dosada kada su slične stvari bile aktuelne, najavljuju nove likvidacije. Međutim ovaj put to nije šifrovano, nego čini mi se potpuno otvoreno i transparentno. Tako da svako onaj ko zna da čita i protumači te poruke, radi se o ozbiljnim prijetnjama gdje osim članova organizovanih kriminalnih grupa, ovaj put se može naći širi spisak lica koje su na meti, ali plašim se da to mogu biti i nedužni građani Crne Gore", kaže Miljanić, govoreći o bezbjednosnom ambijentu u Crnoj Gori.

Takođe nedavno je na vojnom školskom brodu "Jadran" pronađen i zaplijenjen kokain, oko 60 kilograma tržišne vrijednosti preko pet miliona eura. Najviši državni zvaničnici su ocijenili ovu akciju i hapšenje osumnjičenih krijumčara kao još jedan u nizu uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala. O tome je govorio i premijer Duško Marković na premijerskom satu odgovarajući na brojne optužbe opozicije da su kriminalne strukture povezane sa crnogorskim vlastima.

"Ne postoji kriminalni klan koji ima podršku vlasti. I nema svaljivanja krivice ni na koga, već državni organi postupaju po Ustavu i zakonu i na taj način pravda dolazi do učinilaca krivičnih djela, odnosno pripadnika kriminalnih klanova. Crna Gora i njene institucije su pokazale da se beskompromisno i odlučno bore protiv kriminala. Akcije koje su sprovedene u prvih tri mjeseca ove godine ukazuju na opsežne akcije na otkrivanju, dokazivanju i procesuiranju učinilaca krivičnih djela organizovanog kriminala. I to ne samo na našoj teritoriji već svuda u svijetu i na adresama za koje su pojedini kriminalci vjerovali da su van domašaja naših službi bezbjednosti. Posustajanja neće biti", rekao je premijer Marković.

I direktor Uprave policije Veselin Veljović je ustvrdio da su kriminalne grupe u rasulu.

"Crna Gora i njene institucije, policija, pravosuđe zadali su ozbiljan udarac organizovanom kriminalu. Organizovane grupe koje su postojale, koje su bitisale i funkcionisale su u rasulu i radujemo se toj činjenici. A do onih do kojih još nismo došli, doći ćemo", poručio je.

Izuzetno oštar kritičar rada bezbjednosnih službi i pravosuđa na suzbijanju organizovanog kriminala Zora Miljanić ocjenjuje da državni organi godinama nisu radili svoj posao, kako na prevenciji tako na otkrivanju počinilaca krivičnih djela iz oblasti ozbiljne trgovine narkoticima, gdje su se pravdali da se to obavlja van Crne Gore na dalekim destinacijama.

"Sad smo se uvjerili sa ovom aferom gdje je na brodu crnogorske mornarice, odnosno na brodu NATO saveza u širem smislu, nađeno 60 kilograma kokaina, gdje su procesuirani upravo pripadnici crnogorske mornarice. Tako se dokazuje ono što smo i do sada znali, da u svim kriminalnim radnjama internacionalnog karaktera učestvuju i pripadnici onih službi koji bi trebalo da se bave suzbijanjem i prevencijom svega toga. Da napomenem da se u otkrivanju radi o 'sitnim ribama', za koje ne vjerujem da su to oni koji sami to organizuju. To su puki izvršioci, a 'krupne ribe' iz oblasti politike i najvjerovatnije bezbjednosnih službi sjede negdje u hladovini", kaže Miljanić.

Kriminolog iz Beograda Zlatko Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da organizovani kriminal ne može biti okončan već samo redukovan, ili da dođe do određenog primirja. Presjecanjem određenih kanala trgovine narkoticima ni jedna država nije uništila organizovani kriminal, iako to političari žele da poruče, kaže Nikolić.

"Razumije se da treba čestitati policiji i ostalim organima kada otkriju kao ovo na školskom brodu 'Jadran' i presjeku veće količine kokaina, pa i onda kada je otkriće bilo slučajno kao u Konstanci kada se prevrnuo čamac. Ali tada je neko od naših već platio glavom u Peruu zbog loše organizacije", napominje Nikolić.

"Sve u svemu", konstatuje, "ni jedna država nije uništila organizovani kriminal".

"A političarima je svojstveno da se s vremena na vrijeme hvale rezultatima. To je legitimno što se mene tiče, ali ako me kao kriminologa pitate, ja kažem da nije moguće uništiti organizovani kriminal, jer bi to do sada riješile mnogo organizovaniji od nas. Izuzetno je važna bilateralna i regionalna saradnja. jedna policija sama za sebe ne može ništa", zaključuje Nikolić.