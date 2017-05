Sve više krvi na mafijaškoj transverzali Crna Gora - Srbija

Obračuni organizovanih kriminalnih grupa traju godinama u kontinuitetu i uglavnom se likvidacije obavljaju postavljanjem eksplozivnih naprava pod automobil ili ubistvom snajperskim hicem, a ključna poprišta su Kotor, Podgorica i Bar. U posljednje vrijeme, međutim, informacije iz svijeta podzemlja, ali i policijski izvori ukazuju na to da se dio pripadnika organizovanih kriminalnih grupa preselio u Beograd, zbog čega su pojedini obračuni preseljeni u Srbiju.

Ranjavanje Cetinjanina Miloša Đuričkovića dok se nalazio na terasi svog stana u beogradskom naselju Voždovac predstavlja posljednji slučaj koji se povezuje sa ratom kotorskih kriminalnih klanova. Đuričkovićev brat Radomir ubijen je u oktobru prošle godine na Cetinju, a policija i tužilaštvo su osumnjičili tri osobe koje su u bjekstvu, a za koje su izvori iz policije ranije prenosili medijima da se kriju u Beogradu.

U Beogradu je nedavno uhapšen Vladimir Roganović, navodni pripadnik jedanog od kotorskih kriminalnih klanova, zbog falsifikovanja dokumenata. Navodno je prošle godine u Srbiji dobio lažni identitet. Istovremeno je otkriveno da je Roganović iz Beograda poslao lažnu prijavu da je u podgoričkoj diskoteci postavljena bomba.

Za kotorske kriminalne klanove se već duže vrijeme govori da su dio svojih aktivnosti preselili u Srbiju, posebno od kada je počeo međusobni rat u Crnoj Gori. Za kotorske kriminalne klanove se sumnja da su navodno postavili oružje u blizini porodične kuće sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Jajincima. Dnevni list "Dan" je objavio, pozivajući se na izvore iz srpske policije, da je ista kriminalna grupa iz Kotora navodno planirala atentat i na načelnika beogradske policije Veselina Milića.

Da li se može konstatovati da su se mafijaški obračuni preselili iz Crne Gore u Srbiju, ili se radi o previše slučajnosti, pita li smo urednika srpskog "Newsweeka" Vojislava Tufegdžića, koji smatra da je sve daleko od slučajnosti:

"Teško da išta u tome može biti slučajno, prije bi se moglo nazvati nekim sistemom koji je jednima ili drugima, manje ili više, uočljiv. Ti obračuni koji imaju uslovno da kažem porijeklo iz Crne Gore, a događaju se u Srbiji, samo dokazuju staru priču. A to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od – crnogorskog primorja, preko Podgorice, Zlatibora, Beograda do Novog Sada.

Dakle to je neki transfer, uslovno da kažem novca i ’bogatstva’ prema Srbiji gdje još nešto mogu da učine. Nikako to nije slučajno, nije slučajno ni to što obračuni kriminalaca iz Crne Gore se događaju u Srbiji. Jer kada se nešto događa van matičnih gradova, van matične države, utoliko se ’problem’ udaljuje od onoga što je izvorište", komentariše Tufegdžić.

Šta čeka policija?

Za takozvani škaljarski klan se veže i likvidacija vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, koji je ubijen u Beogradu u oktobru prošle godine.

Tome je prethodio pokušaj likvidacije Slobodana Kašćelana u Novom sadu. Kašćelan je u Crnoj Gori osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge, zelenašenjem, pranjem novca. On i njegov suvozač su ranjeni u Novom Sadu.

Pored ovoga, početkom 2015 godine u Novom Beogradu je ubijen jedan od vođa kotorskih klanova Goran Radoman. To ubistvo je označilo početak novih obračuna crnogorskih kriminalnih grupa u Srbiji.

Na pitanje mogu li policije dvije zemlje da odgovore na ovaj izazov ili čekaju međusobno istrijebljenje kriminalaca, Vojislav Tufegdžić kaže:

"Teško je suditi o tome da li policije znaju, da li mogu da preduprijede, da li su informisane unaprijed o tome šta će se događati... Ali ako nisu onda je to svakako njihov problem i onda tu nešto debelo ne funkcioniše. Zbog toga što ne mogu da vjerujem da je tako, ipak ću prije pretpostaviti da ti obračuni na neki način jesu projektovani za nestanak onih kojima se događaju. A akteri i sve ono što je prethodilo i šta će se ubuduće desiti, za nas obične građane predstavlja samo neizvjesnost."

Početak niza likvidacija i obračuna kriminalnih klanova u Crnoj Gori, a sve češće i u Srbiji, se u medijima i javnosti veže za nestanak nekoliko stotina kilograma kokaina u Valensiji. Taj događaj od prije nekoliko godina predstavlja početak prestrojavanja kriminalnih klanova koji su do tada, reklo bi se, skladno funkcionisali.

Takođe, počeci sukoba se vežu i za hapšenje grupe Darka Šarića, te ubistvo Kotoranina Dragana Dudića Frica. Uz to, učestale likvidacije posljednjih godina se vežu i sa klanom Luke Bojovića i likvidacijom njegovog brata, ali i sa likvidacijom Branislava Šaranovića.