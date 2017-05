May će jasno poručiti Trumpu da razmjena podataka mora biti sigurna

Britanska premijerka Theresa May poručila je da će "reći jasno" američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da obavještajni podaci koji dvije zemlje razmjenjuju međusobno moraju "ostati sigurni".

Ova poruka stiže nakon izvještaja da je britanska policija zabrinuta zbog curenja podataka iz američkih obavještajnih službi o terorističkom napadu u ponedjeljak veče, 22. maja, u Mančesteru. Tim potezom je nanesena šteta naporima brtanskih snaga bezbjednosti da utvrde da li je osoba koja je eventulano napravila bombu još uvjek na slobodi.

May je održala sastanak vladinog kabinteta sa hitne situacije, poznat pod imenom Cobra, četvrti nakon napada u Mančesteru, a potom otputovala na sastanak NATO u Briselu, kojem prisustvuje i Trump.

Britanske službe vjeruju da je bombaš samoubica Salman Abedi (22), bio dio mreže, i pokušavaju da uhvate saučesnike koji su mu mogli pomoći da napravi bombu kojom je ubio 22 ljudi, među njima 6 djece i tinedjžeta ispod 20 godina, i ranio još 60.

Abedijevo ime je procurilo u američkim medijima samo par sati nakon napada, zbog čega je britanska ministrica unutrašnjih poslova, Amber Rudd rekla da je "iritirana" otkrićem te je upozorila Vašington "da se to ne smije dogoditi ponovo."

U svakom slučaju fotografije krhotina iz napada na kojima se vide krvav ostaci bombe i ruksaka koji je iskorišten za nošenje eksplozivne naprave, koje su se pojavile u The New York Times-u, izazvale su bijesne reakcije britanskih zvaničnika i osudu prenijetu američkom amabasadoru u Britaniji.

Lewis Lukens otpravnik poslova SAD u Londonu, i vršilac dužnost američkog ambasadora u Britaniji, rekao je za BBC Radio u četvrtak da će vlada SAD preduzeti akciju da otkriju ko je odgovoran za curenje podataka.

"To curenje je za osudu, i duboko uznemirujuće. Nedvosmisleno ga osuđujemo" rekao je Lukens.

"Vlada SAD je počela istragu radi otkrivanja kako su podaci procurili i mi ćemo preduzeti odgovarajuću akciju kada identifikujemo izvor" rekao je američki diplomata, dodajući da su odlučni da otkriju kako je došlo do curenja podataka i zaustave ih.

Ranije je BBC izvjestio, bez citiranja izvora da je policija koja istražuje napad obustavila razmjenu informacija sa SAD nakon curenja.

Posebeno, agencija Associated press je citirala neimenovane britanske zvaničnike, koji su takođe rekli da će policija Mančestera obustaviti dijeljenje obavještajnih podataka zbog ljutnje na SAD.

Zvanično nije bilo potvrde ove vijesti.

Ekstremistička grupa "Islamska država" (IDIL) preuzela je odgovornost za napad, najsmrtonosniji u Britaniji od kada je 56 osoba ubijeno u bombaškom napadu na londonski metro 7. jula 2005.

U međuvremenu je šef policije u Mančesteru, Ian Hopkins novinarima rekao u četvrtak da je policija izvšila značajna hapšenja i da su otkrili važne stvari tokom istrage.

Mančesterska policija je privela osam osoba, a jednu žensku osobu su pustili danas ne tereteći je, rekao je Hopkins.

"Želim da uvjerim ljude da su hapšenja koja smo izveli značajna, i da su inicijalne pretrage otkrile stvari koje su veoma važne za istragu. Pretarga će se nastaviti nekoliko dana da bi istraga bila kompletirana" rekao je Hopkins.

Komentarišući curenje podataka iz istrage, koje se pojavilo u The New York Times-u, šef policije Hopkins je rekao da je "apsolutno razumljivo" da je to izazvalo "puno uznemirenja" kod porodica žrtava koje već pate zbog gubitka najdražih.

Kraljica Elizabetha je posjetila dječju bolnicu u Mančesteru, a minut ćutnje održan je u cijeloj Britaniji 25. maja u 11 sati po lokalnom vremenu, u znak sjećanja na žrtve.

Dok je trajalo odavanje pošte stigao je izvještaj da su jednice za demontiranje bombi upućene u Mančester koledž u predgrađu odgovarjući na poziv. Policija je kasnije nagovijestila da je bila riječ o lažnom alarmu, uz poruku da je sumnjivi paket provjeren i da opasnosti nema.