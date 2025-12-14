Da li Rusija regrutuje Irance za rat u Ukrajini?

Letci su se pojavili u iranskoj prijestolnici Teheranu, nudeći unosne ugovore muškarcima koji se pridruže ruskom ratnom naporu u Ukrajini.

Ruska ambasada u Teheranu saopštila je da su oglasi – koji nude iranskim muškarcima od 18 do 45 godina bonuse do 20.000 dolara i mjesečne plate oko 2.000 dolara – lažni.

Iako Moskva osporava autentičnost letaka, poznato je da je Rusija koristila tajne mreže za regrutovanje hiljada stranaca za borbu u Ukrajini, uključujući iz Bliskog istoka, Centralne Azije i Kube.

Radio Farda Radija Slobodna Evropa(RSE) je pozvao WhatsApp broj naveden u oglasima.

Nepoznata osoba koja je odgovorila rekla je da su letci dio "službene" ruske kampanje regrutovanja i tvrdila – bez dokaza – da je "koordinirana" s iranskim vlastima.

'Falsifikovani i kriminalni'

Letci koji se pojavljuju u Teheranu navode da Ministarstvo odbrane Rusije regrutuje za različite uloge, uključujući vojnike, operatere dronova i vozače.

Oglasi nude visoke plate i bonuse regrutima, uključujući letove za Rusiju, besplatan smještaj, zdravstvenu njegu i neodređene provizije. Iako su oglasi usmjereni na muškarce, nude poslove i ženama s medicinskom obukom.

Oglasi na perzijskom jeziku sadrže kontakt informacije, uključujući e-mail adresu, armenski WhatsApp broj i Telegram kanal.

Kada je Radio Farda kontaktirao WhatsApp broj, poziv je odbijen. Nakon slanja glasovne poruke s dodatnim pitanjima, nepoznata osoba – koja se kasnije opisala kao "obični administrator" – odgovorila je tekstualnom porukom, tvrdeći da se nalazi u Moskvi.

Nepoznata osoba rekla je da su letci dio službene ruske kampanje regrutovanja u Iranu i da su iranske vlasti upoznate s kampanjom.

Telegram kanal oglašen u letku – "Join To Russian Army For Foreigners"– objavljuje na ruskom, engleskom, perzijskom i arapskom jeziku. Pokrenut je 4. novembra i ima preko 2.000 pretplatnika.

Jedna poruka na engleskom i perzijskom navodi da Ministarstvo odbrane Rusije "otvara svoja vrata stranim državljanima spremnim da potpišu ugovor i služe časno". Dodaje: "Dobrodošli ste čak i ako ne govorite ruski."

Druga objava na kanalu uključuje fotografiju dvojice muškaraca čija su lica prekrivena emotikonima. Natpis glasi: "Naši momci iz Irana, dobrodošli u Rusiju." Objava je datirana 7. decembra.

Ruska ambasada u Teheranu, u saopštenju izdatom 9. decembra, rekla je da su letci "falsifikovani i kriminalne prirode".

"Ni ambasada ni bilo koja zvanična struktura ruske države nemaju nikakvu vezu s ovim pismom", navodi se u saopštenju koje su prenijeli iranski mediji.

'Dobro poznata praksa'

John Hardie, zamjenik direktora Programa za Rusiju pri Fondaciji za odbranu demokratija sa sjedištem u Washingtonu, rekao je za Radio Farda da, iako ne može govoriti o autentičnosti letaka, "Rusija ima dobro uspostavljenu praksu regrutovanja stranaca iz različitih zemalja za borbu u Ukrajini."

Hardie je naveo da ruski regruteri ciljaju muškarce iz siromašnijih zemalja. Ti regruti često dobiju vrlo malo obuke prije nego što budu poslani na prve linije, dodao je.

Nicole Grajweski, saradnica u Programu nuklearne politike pri Carnegie Endowment for International Peace, rekla je da letci ne prate uobičajeni ruski pristup.

"Nije jasno jesu li pamfleti autentični niti bi li Rusija pribjegla tako nespretnim metodama regrutovanja", kazala je.

Dodala je da bi Rusija, ako joj je potrebna dodatna radna snaga, to vjerovatno učinila uz prešutno odobrenje ili čak uključenost iranske vlade.

Iranske vlasti se još nisu javno oglasile o letcima.

Održavanje brojnog stanja trupa

Rusija je proširila regrutovanje stranih boraca kako bi održala broj vojnika usred rastućih gubitaka u Ukrajini.

Ukrajina tvrdi da je Moskva regrutovala najmanje 18.000 stranih boraca iz 128 zemalja. Više od 11.000 Sjevernokorejaca također učestvuje u ratu kao dio vojnog sporazuma između Moskve i Pjongjanga.

Rusija je regrutovala ljude iz Kube, Sirije, Jordana, Nepala, Indije, Kenije i zemalja Centralne Azije koristeći kombinaciju prisile, mita i obmane, kažu stručnjaci.

Porast stranog regrutovanja odražava rusku nevoljnost da naredi novu mobilizaciju nakon haotičnog regrutiranja u septembru 2022. koji je izazvao masovni egzodus Rusa. Zapadne procjene sugeriraju da je ruska vojska pretrpjela više od milion žrtava od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022.

Iran se čini očiglednim izvorom regruta.

Zemlja sa 88 miliona stanovnika bilježi rast nezaposlenosti i siromaštva dok se ekonomija bori pod teškim američkim sankcijama.

Iran i Rusija, uprkos nepovjerenju i problematičnoj historiji, produbili su odnose posljednjih godina. Islamska republika je Rusiji isporučila dronove koje Moskva koristi u Ukrajini.

Iran je također dom milionima afganistanskih izbjeglica i migranata, a ruski regruteri očito ciljaju pripadnike marginalizovane zajednice.

Bivši pripadnici afganistanskih oružanih snaga koji žive u Iranu, uključujući elitne komandose obučene od strane SAD-a, ranije su rekli da razmišljaju o borbi kao plaćenici u Ukrajini.

Tri bivša afganistanska generala izjavila su za Associated Press 2022. da Rusija pokušava formirati "stranu legiju" i nudi mjesečne plate od oko 1.500 dolara.

Priredila Elvisa Tatlić