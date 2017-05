Mekejn: Dešavanja oko Trampa poprimila razmere Votergejta

Demokratski i deo republikanskih kongresmena ocenio je kao opstruiranje pravde navode da je predsednik SAD Donald Tramp tražio od u međuvremenu smenjenog direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejmsa Komija (James Comey) da odustane od istrage o bivšem savetniku za nacionalnu bezbednost Majklu Flinu (Michael Flynn), koji je podneo ostavku zbog ruskih veza.

Bela kuća to demantuje.

Poslednja otkrića o zbivanjima u Beloj kući “poprimila su razmere Votergejta”, izjavio je republikanski senator Džon Mekejn (John McCain).

"Nadam se da vi vidite čist prolaz u puštanju ovoga da prođe. On je dobar momak, nadam se da možete ovo da pustite", navodno je rekao Tramp Komiju tokom večere 14. februara u Beloj kući na kome je tražio "milost u istrazi FBI o Flinu", piše “Njujork tajms” (The New York Times), pozivajući se na dva izvora koja su imala uvid u pomenuti zapisnik. Komi je o tome napravio belešku, opisujući sve detalje razgovora sa Trampom.

Ovaj neispunjeni zahtev je verovatni motiv za Komijevo otpuštanje, navodi njujorški list.

Flin je 13. februara podneo ostavku posle medijskih izveštaja da je pre inauguracije Donalda Trampa s ruskim ambasadorom razgovarao o američkim sankcijama prema Rusiji, te da je pogrešno prikazao te kontaktu američkom predsedniku i potpredsedniku Majku Pensu (Mike Pence).

Bivši savetnik je takođe pod istragom Pentagona o navodnom davanju novcu kompanijama koje su povezane s ruskom vladom.

“Njujork tajms” i “Asošijeted pres” (AP) javljaju da je tokom pomenute večere Tramp zatražio od potpredsednika Pensa i ministra pravde Džefa Sešnsa (Jeff Sessions) da izađu iz sobe dok je razgovarao sa Komijem o Flinu.

Tramp je, prema pisanju njujorškog lista, osudio curenje informacija iz Vlade prema medijima, naglašavajući da bi direktor FBI trebalo da razmotri procesuiranje novinara zbog objavljivanja poverljivih informacija.

“Njujork tajms” je preneo da je Komi imao običaj da piše beleške tokom razgovora s Trampom kako bi ostavio “papirni trag”, odnosno dokumentovao navodno “nedoličan” pritisak američkog predsednika na istragu FBI o ruskim vezama njegovih saradnika.

Asošijeted pres (AP) ističe da je Komi napravio beleške o nekoliko razgovora sa Trampom jer je smatrao da je nastup američkog predsednika bio “čudan” ili “problematičan”.

Američka agencija piše da je Komi voljan da svedoči o svojim iskustvima u susretu sa Trampom, ali želi da to učini javno, a ne na zatvorenim brifinzima kako je predložilo nekoliko kongresnih komiteta.

Bela kuća je odmah reagovala na pisanje lista navodeći da Tramp nije tražio od Komija da odustane od istrage o Flinu.

"Predsednik je stalno isticao da je general Flin pristojan čovek koji služi bezbednosti naše države i nikada nije zatražio od Komija ili bilo koga drugog da završi bilo kakvu istragu, uključujući i o generalu Flinu. Ovo nije istinit niti precizan opis razgovora predsednika i Komija", navodi se u odgovoru Bele kuće.

Takav zahtev od predsednika predstavljao bi direktno mešanje u istragu koja je u toku i eventualno ometanje pravosuđa.

Beleške agenata i drugih zvaničnika FBI-a često se na suđenjima koriste kao verodostojni dokazi.

Rojters prenosi da je portparol FBI-a odbila da komentariše detalje zapisnika.

Zabrinuti i demokrate i republikanci

Kongresmeni iz redova Demokratske stranke su izrazili zabrinutost zbog pomenutog i drugih slučajeva koji potresaju Belu kuću.

“Ovo je jedna od najozbiljnijih optužbi koja se može izreći protiv predsednika – da pokušava da odloži ili opstruira sprovođenje pravde”, kazao je Dik Darbin (Dick Durbin), jedan od najuticajnijih demokrata u Senatu.

“Zapanjujuće je i zastaje dah pri pomisli da predsednik SAD može da zatraži od čelnika FBI da obustavi istragu protiv bilo koga”, dodaje Darbin.

“Istorija nas posmatra. Zemlja je na iskušenju bez presedana”, smatra Čarls Šamer, (Charles Schumer), lider demokrata u Senatu.

Ben Kardin (Cardin), vodeći demokrata u senatskom Komitetu za spoljne poslove podvlači da je ovo “najeskplozivniji” dokaz Trampovog pokušaja da omete pravdu.

“Vreme je da vođstvo republikanaca u Kongresu javno prizna kako su opasni predsednikovi potezi i retorika po američku vladavinu prava, kao i da prihvati imenovanje specijalnog istražioca u slučaju ruskih veza Trampove administracije”, dodao je Kardin.

I republikanski kongresmeni su izrazili zabrinutost zatraživši da vide Komijeve beleške na kojima se zasnivaju izveštaji medija.

Republikanac Džeson Čafec (Jason Chaffetz), predsedavajući Komiteta Predstavničkog doma za nadzor koji istražuje ulogu Rusije, ističe da zbog zapisnika bivšeg šefa FBI jača zabrinutost “o neprimerenom mešanju u aktivnu istragu”.

On kaže da Komitet želi da vidi pomenuti zapisnik te da je spreman da natera Ministarstvo odbrane da ga pokaže, čak i koristeći obavezni nalog (subpoena) ako to bude nužno.

“Moje pero za potpisivanje subpoena je spremno”, napisao je Čavec na Tviteru.

'Duboko uznemirujući navodi'

Ovo je poslednji u nizu slučajeva koji potresaju Belu kuću. Prethodno je Donald Tramp je smenio direktora FBI Džejmsa Komija, čoveka koji je bio na čelu agencije zadužene za istragu veza između Trampove predizborne kampanje i Rusije, što je izazvalo burne reakcije. Potom su američki mediji javili da je Tramp prosledio poverljive informacije ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu o Islamskoj državi Iraka i Levanta (IDIL), što Bela kuća negira.

“Njujork tajms”, koga je Tramp često prozivao da proizvodi "lažne vesti", dodaje da je tokom ranije večere američkog predsednika i sada već bivšeg šefa FBI u januaru, Tramp dva puta tražio od Komija da se obaveže na lojalnost, što je Komi odbio. U odgovoru “Tajmsu”, Bela kuća je odbacila da se takav razgovor dogodio.



“Njujork tajms” dodaje da je Tramp i pretio Komiju zbog objavljivanja informacija o njihovom razgovoru.



"Džejmsu Komiju je bolje da nema nijedne nove trake našeg razgovora pre nego što počne da ih pušta medijima", napisao je Tramp na Tviteru, manje od dva dana posle otpuštanja Komija.

U međuvremenu, republikanac Džon Mekejn, predsedavajući senatskog Komiteta za vojna pitanja, ocenio je kao "duboko uznemiravajuće" navode da je Tramp otkrio veoma poverljivu informaciju o IDIL-u ruskim zvaničnicima tokom susreta prošle nedelje u Vašingtonu.

On je istakao da je “neprihvatljivo” da Tramp poziva Sergeja Lavrova u Belu kuću, nazivajući ga “marionetom” Kremlja.

Mekejn je istakao da su poslednja otkrića o zbivanjima u Beloj kući “poprimila razmere Votergejta”.

“Ovaj film smo videli ranije”, kazao je Mekejn podsećajući na ostavku Ričarda Niksona nakon što je pokrenut postupak njegovog opoziva.

“Cipele se i dalje bacaju i na svakih nekoliko dana pojavljuje se novi aspect. Tramp mora da se svega ovog reši… Što duže odlažete, duže će trajati”, smatra Mekejn.