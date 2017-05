Zašto je Trump optustio Comeya?

Američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za NBC kazao je da nije postojao bilo kakav dogovor između njegovog predizbornog tima i ruske Vlade.

Njegova portparolka Sarah Huckabee Sanders izjavila je da se ovaj slučaj razmatra na više nivoa i da je u njega "uključeno više ljudi osim samog FBI".

"Imate Odbore Predstavničkog doma i Senata, suština je u tome da mi želimo da dođemo do zaključka, kredibilnog zaključka. Mislim da smo uklanjanjem (Jamesa) Comeya preduzeli korake da sto to dogodi".

Nova obrazloženja Trumpa i njegovih saradnika su u suprotnosti sa prvobitnim kada je rečeno da je Comey otpušten zbog načina na koji direktor FBI-ja postupao u slučaju istrage o emalivima Hillary Clinton. Na salušanju u Senatu tvrdnje Bijele kuće u vezi Comeya takođe je odbacio aktuleni vršilac dužnostidirektora FBI Andrew McCabe.

Donald Trump je u intervjuu za NBC rekao da je planirao otpustiti direktora FBI-ja bez obzira na preporuke glavnog državnog tužioca Jeffa Sessionsa i njegovog zamjenika Roda Rosensteina.

“Što sam uradio, htjeo sam da otpustim Comeya. Moja odluka" rekao je Trump

Novinar: "Vi ste donijeli odluku prije nego što je stigla preporuka?

Trump: “Ja sam planirao da otpustim Comeya. I ustvari kada sam odlučio da to uradim rekao sam sebi, rekao sam ‘znaš ta ruska stvar sa Trumpom i Rusima je izmišljena priča, to je izgovor demokrata što su izgubili izbore on je teatralan i želi aplauze'. FBI je u metežu, vi to znate, ja to znam, svi to znaju. Pogledajte FBI, prije godinu dana bio je u potpunom metežu, manje od godine nije se opravio od toga" rekao je Trump koji je ponovio da mu je Comey u tri različite prilike rekao da nije od istragom:

“Večera je bila dogvorena, mislim da ju je on tražio, htjeo je da kaže pošteno što je FBI imao i ja sam rekao ….imajući u vidu a vidjećemo šta će se dogoditi.... ali imali smo veoma lijepu večeru i u tom trenutku mi je rekao ‘Vi nijeste pod istragom' što sam ja inače znao “ rekao je Trump i dodao da govori samo o sebi:

“Ja sam u stvari pitao da. Ja sam rekao: Ako je moguće možete li mi reći da li sam pod istragom? On je rekao: Vi nijeste pod istragom. Ja znam da ja nijesam pod istragom, ja lično. Ne pričam o izbornoj kampanji, ne govorim o drugima. Ja nijesam pod istragom“, kaže Trump.

Portparolka Bijele kuće, Sarah Huckabee Sanders je takođe u četvrtak veče na press brifingu izjavila da su "uklanjanjem direktora Comeya, preduzeli korak da bi pomogli da istraga o Rusiji dođe do zaključaka sa integritetom".

Trump i Bijela kuća tako su promijenili svoje prethodno obrazloženje da je Comey otpušten na preporuruku Glavnog držanog tužioca Jeffa Sessionsa i njegovog zamjenika Roda Rosensteina, zbog načina na koji postupao u istrazi o emailovima Hillary Clinton nekoliko dana uoči izbora, zbog čega ga je Trump tada hvalio.

Na saslušanju u Senatu u četvrtak, na pitanje da li je u skladu sa procedurom da direktor FBI-ja kaže predsjedniku da li je pod istragom ili nije, vršilac dužnosti direktora Andrew McCabe je ponovio da ne može da govori o sadržaju njihovog razgovora, ali da generalno nije njihova praksa da se odgovaraju na to pitanje.

McCabe je pobio i tvrdnju Trumpa i Bijele kuće da je otpušteni director Comey izgubio povjerenje svojih saradnika.

Na pitanje da li je to tačno McCabe, koji u ovoj agenciji radi 21 godinu, je rekao da nije već da sa "sigurnošću može reći da Comey uživa poštovanje velike većine svoji kolega u FBI".

Upitan o komentaru Bijele kuće da je istraga FBI-ja "mala", McCabe je rekao da nije mala.

"Mi smatramo da je to istraga od velikog značja"

Ruski predsjednik Vladimir Putin je za američku mrežu CBS ponovo odbacio sve navode o ruskoj umiješanosti u dešavanja u SAD.

U međuvremenu su fotografije sa sastanka Trumpa sa ruskim šefom diplomatije Sregejom Lavrovim na koji nijesu mogli ući američki novinari ali jesu ruski i objavili snimke u ruskim meidjima izavale burne reakcije javnosti,a Bijela kuća je rekala da su prevareni.

Trump je međutim iskoristio te fotografije na svom Twitter nalogu, i stavio ih sa fotografijom ukrajinskog šefa Pavla Klimkina diplomatije i porukom "Hajde da gradimo mir"

Na saslušanju direktora svih obavještajnih agencija u Komitetu za obavještajne službe svi čelnici su rekli su da su saglasni sa procjenom tih službi iz januara ove godine da je Rusija pokušala da se miješa u američke izbore. Direktor Nacionalne objavještajne agencije Dan Coates kojeg je na tu funkciju postavio Trump je rekaoČ

„Procjenjujemo da će Rusija vjerovatno biti još agresivnija u globalnim poslovima, imati mnogo nepredvidljiviji pristup prema SAD i mnogo autoritarniji u domaćoj politici“

Na salušanju u Senatu je ponovljeno da se Rusija, osim u američke izbore, pokušala umiješati u izbore u Crnoj Gori, Francuskoj, a možda će pokušati i u Njemačke. Coates je takođe rekao da je sa crnogorskim premijerom razgovarao o miješanju Rusije u crnogorski politički sistem.

„Interesantno veoma susreo sam se sa crnogorskim premijerom to je nova država koja se pridružuje NATO -u, 29. članica. I šta je bila glavna tema razgovora -rusko miješanje u njihov politički sistem. I tako se širi kroz cijelu Evropu i na druga mjesta“ rekao je šef američke Nacionalne obavještajne agencije.