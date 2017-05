State Department o Balkanu: Smanjenje angažovanja SAD jača uticaj Rusije

Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee upozorio je da Rusija produbljuje napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, uključujući i ohrabrivanje manjeg entiteta Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku, na secesiju.

„Etničke tenzije na Balkanu još jednom su počele rasti. Nedavno nasilje u Makedoniji podcrtva ozbiljnost njihovih političkih problema. Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva, a bez neophodnih strukturnih reformi. BiH je u riziku da postane propala država. Širom regiona nacionalizam je u porastu, a retorika domaćih političara izrazito dijeli. Od suzavaca u kosovskom parlamentu, do izazova RS sa vlastima u Ustavnom sudu BIH, političari nacionalisti otvoreno testiraju demokratske norme i instutucije“, naveo je Yee.



Govoreći pred Potkomitetom za vanjske poslove u srijedu, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evropaziju, Yee je poručio da je cilj SAD da promivišu mir i stabilnost u regionu. Yee je kao posebno alarmantno ukazao da manje grupe onih koji ne mogu ili neće da napuste svoje matične države, usljed ekonomskih nevolja ostaju ranjivi na izopačene poruke nasilnog ekstremizma.

„Islamska država Iraka i Levanta (IDIL) i druge nasilne grupe nailaze na uspjeh u regrutovanju boraca i simpatizera na Balkanu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu. Od otvorenog pokušaja da podrije Vladu u Podgorici, do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni, Rusija pokušava da odvrati napredovanje prema EU i NATO-u, kad god može“, naveo je američki zvaničnik.

„U BIH, naročito RS postoji snažan interes i pokušaji Rusije da pojačaju uticaj preko Vlade RS i putem finansijskih, ali i preko političkih sredstava. Gdje vidimo maligni uticaj Rusije, to je naročito u ohrabrivanju od strane Ruske Federacije javno, a možemo zamisliti kako tajno, secesionističkih planova i koraka određenih političara da se odvoje od Bosne i Hercegovine, što bi bilo kršenje Dejtonskog sprazuma. To bi po našem mišljenju bilo užasno destabilizujuće i vratilo unazad dugogodišnje napore i rad na stabilizovanju BiH i njen put ka EU i NATO-u, ako se na to odluče“, ukazao je Yee.

Yee je više puta upozorio na "maligni uticaj" Rusije, jer kako je rekao, Moskva pokušava da spriječi povezivanje sa Zapadom koristeći finansijska i politička sredstva. Na pitanje šta su po njegovom mišljenju ciljevi Kremlja u regionu, zamjenik pomoćnik američkog državnog sekretara kaže:

„Bilo bi veoma teško predvidjeti ili čitati misli Vladimiru Putinu, ali mogu reći da nam se čini da su na osnovu pokušaja posljedjih mjeseci u regiji, težili povećanju uticaja, pokušali da ih odvrate od okretanja zapadnim institucijama, EU i NATO-u, te što je više moguće stvoriti zavisnost tih država od Rusije".

"Po mom mišljenju, tu se ne radi o velikoj strategiji, već prije oportunističkom pristupu, kako oslabiti određene vlade koje teže Zapadu da bi država postala što je više moguće zavisna i prijateljska sa Rusijom. Tu je i komercijalni interes, na primjer u energetskoj oblasti, da bi povećali zavisnost u Evropi i na Balkanu o ruskim izvorima.“

Američki zvaničnik je upozorio da humanitarni centar Rusije u Nišu u Srbiji vrlo moguće ima za krajnji cilj uticanje na formiranje javnog mnjenja. Na pitanje o njegovoj procjeni centra u Nišu, Yee je odgovorio:

„Veoma je važno biti oprezan. Mi imamo neka pitanja u vezi toga zašto Rusija pokušava da uspostavi humanitarni centar u Nišu, i zašto za tu ustanovu traži poseban status. Mi ne vjerujemo da su namjere čiste. Stoga smo savjetovali Srbiju da postavlja teška pitanja, zašto im je potrebna ta ustanova, zašto traže specijalan status za nju, i sta će da rade tamo što se već ne radi u Beogradu u postojećim sličnim ustanovama.“

SAD su razvile, kako je rekao, više načina da odvrate "maligni" uticaj Rusije. Fokus je na borbi protiv korupcije i vladavini prava i zakona u regionu, kao i reformama koje su kamen temeljac američke strategije. Povećanje transparentnosti i odgovornosti vlada, pomaže u odvraćanju ruskih napora da iskoriste korupcijsku praksu i učine države više ranjivim na njihov pritisak.

Kako je rekao, mnoge države Balkana, poput Albanije i Crne Gore, teže dubljoj integraciji u zapadne institucije, kao što su Evropska unija i NATO i Vašington nastavlja da ih podržava u tome. Ostajući angažovani na Balkanu SAD osiguravaju i sigurnost EU i SAD.

„SAD su 21. aprila ratifikovale pristupni protokol Crne Gore i NATO-a. Ulazak Crne Gore u NATO 5. juna, biće rezultat godina reformi koje su urađene uz pomoć SAD i drugih partnera. Iskustvo Crne Gore predstavlja jasan primjer da strukturne reforme jačaju ekonomiju i demokratiju zemlje, omogućavajući joj da bude bolji i jači bezbjednosni partner i snaga regionalne stabilnosti“, naveo je Yee.

Kada je riječ o borbi protiv terorizma, Yee je naglasio da u državama regiona SAD imaju snažne partnere, ali da im je pomoć potrebna.

„Izvanredna regionalna saradnja sa Makedonijom, Albanijom i Kosovom spriječila je planirani teroristički napad za vrijeme utakmice Albanija - Izrael, u Skadru prošlog novembra. Ove nam države na Balkanu mogu pomoći samo ako su politički stabilne i ako je u regionu mir. Nastavljamo da radimo na tome, ali se još mora učiniti “, vjeruje američki zvaničnik.

O uticaju Rusije na Balkan govorili su i drugi panelisti na saslušanju u Senatu.

Kritike na račun rusofobije

Gregory Meeks, potpredsjednik i demokratski senator je kritikovao najavljene budžetske rezove u State Departmentu jer se, kako je naveo, plaši šta će u tom slučaju biti sa američkim mjestom u svijetu, i šta će to značiti za region Balkana.

“Administracija ne daje našim diplomatama oruđe i ljudske resurse da bi djelovali na diplomatskom planu na Balkanu na dnevnoj bazi. Ako se time ne pozabavimo, vakum će rasti, a u taj prostor će doći Kremlj koji će iskoristiti probleme na terenu", kazao je Meeks.

"Mladi politički akteri i krhke institucije pod pritiskom su korupcije, nezadovoljnih građana i drugih izazova. Na nekim mjestima postoji 'veza sa Kremljem'. Reći ću ekonomskim rječnikom - 'laki novac govori'. Korumpirani ruski novac donio je primijetan uticaj koristeći to, nadvijajući istovremeno oblak nad demokratijom i transparentnošću", naveo je Meeks.

Vlade, nevladini aktivisti kao i predstavnici medija moraju znati nakon ovog saslušanja da smo zabrinuti stanjem stvari na Balkanu, rekao je senator Meeks i dodao:

“Rad Kremlja na destabilizaciji situacije neće proći neprimijećen, ali se plašim da ukoliko svjesno budemo ignorisali ili poneko čak i podržavao takav stav, biće opasnih posljedica po region, kao i po SAD“, rekao je Meeks i dodao da “ne smijemo skrenuti pogled sa Balkana”.

Sva pitanja drugih senatora i odgovore Yeea oko Rusije predsjednik Podkomiteta Senata za vanjske poslove, republikanac, senator Dana Rohrabacher nazvao je rusofobijom.

„O čemu se ovdje radi, ovo je rusofobija. Nema više Sovjetskog saveza, oni su velika sila i imaju svako pravo da pokušaju da prošire svoj uticaj utičući na ljude u pojedinim dijelovima zemalja, kao što mi činimo. Mi smo svugdje, naša vojska je svugdje po svijetu, pokušavajući da to uradi i preko armije čak. I Rusija ima svako pravo da pokuša da postane uticajna sila posebno u zemljama koje se graniče sa Rusijom“, rekao je Rohrabacher, koji je oštro kritikovao i EU i rekao da je ona na silaznoj putanji i da se raspada.

'SAD podržavaju formiranje vojske Kosova, ali uz ispunjene uslove'

Kongresmen Chris Smith, republikanac, posjetio je nedavno sa pravosudnim Komitetom Kongresa Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Kosovo i Makedoniju, i saglasan je sa senatorom Meeksom da SAD ne smiju napustiti Balkan. On je rekao da pred tim regionom i dalje stoje ozbiljni izazovi, ekonomski razvoj, nezavisno provosuđe i borba protiv korupcije i da vjeruje da je u najboljem interesu SAD da nakon što je “Balkan pronašao krhki mir” snažno podržavaju reforme, razvoj i pomirenje, te održavanje mira u tom dijelu svijeta.

“Ovo nije vrijeme za nas da se povučemo na bilo koji način, već da nastavimo da razumijemo važnost regiona i važnost naših savezništava u regionu, kao i samu opasnost od ostavljanja prostora drugima sa manje jasnim ciljevima", poručio je kongresmen Smith.

Na pitanje da li je optimista kada je riječ o pomirenju između Kosova i Srbije Yee je odgovorio:

„Ja sam optimista po pitanju perspektive za pomirenje i mir između Srbije Kosova. Od 2013. ove dvije zemlje rade na normalizaciji odnosa kroz proces pod pokroviteljstvom EU, uz snažnu podršku SAD. I dok je napredak usporen i trenutno je bolan, mi vjerujemo da se kreće u pravom smjeru. Više sporazuma je dogovoreno, a obje vlade sarađuju, što je prije nekoliko godina za mnoge od nas izgledalo ako ne nemoguće, onda izuzetno teško. I sada su na agendi sporazumi koji su u procesu implementacije. Riječ je o sporazumima koji će urediti odnose srpske populacije na Kosovu sa ostatkom zemlje".

"Ne može se reći da će biti lako primijeniti te sporazume i da će to proteći glatko, siguran sam da će biti još mnogo erozije i nesaglasja i puno teškog rada, ali ključni elemenat koji me čini optimističnim je to što EU i vlada SAD ostaju posvećene da pomognu tim dvijema državama zajedno sa drugim partnerima da primijene ono što su već dogovorili i da idu dalje do pronalaska dugoročnog rješenja."

SAD države poržavaju formiranje vojske Kosova, ali kada se za to ispune svi uslovi, pojasnio je Yee i to pitanje.

„Mi podržavao napore da Kosovo formira armiju. Od 2011. smo se dogovorili sa Kosovom oko strategije koja uključuje određeni broj koraka prije nego što transformiše svoje snage bezbjednosti u armiju. Ta strategija uključuje da se sa njom saglase sve strane u Vladi, uključujući i srpsku manjinu. Za Kosovo bi bilo bolje da iz razloga stabilnosti ima sve ljude u zemlji kao podršku tom koraku prije nego što se preduzme. Ono što tražimo je da Kosovo slijedi strategiju oko koje smo se dogovorili“, rekao je Yee.

Uticaj Sorosa na Balkanu preuveličan

Na pitanje u vezi navoda da je američki milijarder George Soros veoma angažovan na Balkanu kroz zajedničke različite programe sa američkom vladom, odnosno pitanje u koje je programe uključen i da li je to dobro, Yee je odgovorio da su nedavne optužbe u vezi toga da je Sorosev Fond za otvoreno društvo duboko involviran na Balkanu preuveličavanje i da napori vlade SAD i EU nijesu pod uticajem niti jednog pojednica "pa ni Sorosa", već da je situacija obrnuta i da pojednici i nevladine organizacije podržavaju ono što EU i SAD promovišu u cilju podrške reformama.

„Angažman Fonda za otvoreno društvo vidimo na jačanju i promociji civilnog sektora. Bilo je neke saradnje sa njima i od strane SAD i EU na određenim prijektima, ali u mnogo manjoj mjeri nego što bilo ko misli“, kaže Yee.

Predsjednik Podkomiteta Senata za vanjske poslove, republikanski senator Rohrabacher je konkretno pitao da li SAD zajedno sa Fondom za otvoreno društvo Georga Sorosa imaju uticaja u Makedoniji, odnosno da li je ambasador SAD "umjesto većinu koja je dobila izbore podržavo opstrukciju i formiranje koalicije" i pomagao da stranka koja je dobila najviše ne preuzme vlast i da li je to tačna procjena. Yee je ogovorio:

„Ne, to nije tačna procjena već je upravo suprotno.“

Američki diplomata je, kada je riječ o pominjanju “miješanja“, naglasio da Makedonija, kao i druge države u regionu, želi da se pridruži NATO i EU, i da je zato potrebno da ispuni određene standarde, a SAD zagovaraju vladavinu prava, nezavisno sudstvo i ljudska prava i to nije uvijek popularno kod Vlada na vlasti, pa je obaveza SAD da ih podsjeti na važnost postizanja tih standarda.



Na insistiranje senatora Rohrabachera da pojasni situaciju u Makedoniji, Yee je rekao da su SAD, nakon što je formirana većina u parlamentu, apelovale na predsjednika Gjorga Ivanova da dodijeli mandat za formiranje vlade u parlamentu obezbijeđenoj većini.

Kada je riječ o interesima i angažovanju nove administracije SAD na Balkanu, Yee je rekao da je to kontinuitet. Kako je izjavio, o politici prema Balkanu nije direktno razgovarao s državnim sekretarom Rexom Tillersonom, ali je on upoznat sa svim planovima pa je podsjetio na njegovo angažovanje oko Crne Gore i NATO-a.

Na više puta ponovljena pitanja u vezi toga kakav će uticaj imati planirana budžetska smanjenja u State Departmentu, Yee nije uspio eksplicitno odgovoriti. Više senatora je, navodeći sve izazove o kojima se razgovaralo, oštro kritikovalo najavljene rezove uz ocjenu da bi to moglo nanijeti veliku štetu, posebno mjestima kao što je Balkan.

Ako bi SAD okrenule leđa Balkanu, postojala bi opasnost da se te države okrenu prevashodno Rusiji, potom i Kini, zbog čega je, zaključio je zvaničnik State Departmenta, krucijalno angažovanje SAD i EU na Balkanu.