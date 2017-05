Otvorena vrata NATO za zapadni Balkan

Sve države članice NATO su ratifikovale akt o pristupanju Crne Gore Alijansi, pa će ona biti prisutna na predstojećem samitu NATO u Briselu, a formalno 5. juna i postati punopravna članica Sjevernoatlantske alijanse, najavio je premijer Duško Marković na 2BS (To Be Secure) Forumu u Budvi.

“Euro-atlantski prostor je suočen sa novim prijetnjama i izazovima koji su kompleksniji nego u vrijeme hladnog rata. Čemu onda čuđenje i protivljenje na pojedinim adresama što je Crna Gora odlučila da svoje ključne nacionalne interese veže za evro-atlantsku porodicu država i naroda.”

Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyt Yee je kazao da se ne dovodi u pitanje politika SAD prema zapadnom Balkanu, kao ni otvorena vrata NATO-a. Ji se osvrnuo i na ulogu Rusije na prostoru regiona.

''Pristupanje NATO-u pojačava konzistentnost politike prema zapadnom Balkanu, ali isto tako otkriva odlučnost Rusije i njenih saveznika da pojačaju svoje mahinacije da podriju napredak Balkana u pridruživanju NATO i EU, na svaki način, kada god je to bilo moguće, od drskog plana za Podgoricu i podrške pokretima u Bosni, sve do aktivnih napora da se izoluje Kosovo. Šta bi onda trebalo da se mijenja? Pogled na nedavne događaje u regionu daje nam odgovore na to pitanje.

Vidjeli smo politiku podjela koja je u usponu, korišćenje suzavca u skupštini Kosova i nasilje koje remeti demokratski proces, rulju koja je prodrla u parlamentu u Skoplju i sukobila se sa poslanicima. Opozicioni poslanici u Crnoj Gori bojkotuju parlament. Čuli smo i etno - nacionalističke slogane koji su prouzrokovali toliko patnje tokom devedesetih godina. Da bi se ovo izbjeglo, zemlje Zapadnog Balkana imaju potrebu za snažnim liderstvom, poštovanjem prava i pridržavanjem demokratskih normi. Lideri moraju naći političku hrabrost da izvedu nepopularne ali neophodne reforme, u interesu svojih građana, i te interese treba staviti ispred interesa partijske politike.”

“Ometaj NATO, podijeli Evropu” je moto napada na međunarodni liberalni predak, čije je poprište i Balkan, ocijenio je ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović.

“Mi na Balkanu, i Crna Gora, nismo primarna meta Rusije. Mislim da se radi o jednom širem, globalnijem napadu na međunarodni liberalni poredak, čiji je ugaoni kamen strategija 'Disrupt NATO, divide EU'. Balkan je značajan dio te priče. Jer, zapadni Balkan je poslednji dio Evrope, mimo zone najbližeg susjedstva Rusije, koji nije apsorbovan u EU ili NATO. I ako zapadni Balkan ne uspije da završi tu priču na zadovoljavajući način, to bi bio značajan udarac ne samo za nas, već EU i NATO savez. Crna Gora je bila drastičan primjer te strategije, jer je ovdje došlo do pokušaja nasilnog svrgavanja Vlade, koji na sreću nije uspio. To ne treba da iznenađuje jer imamo razne vrste napada u skladu sa strategijom hibridnog ratovanja i prema zemljama koje su mnogo veće i snažnije od Crne Gore. Bilo je problema sa izborima u Americi, Francuskoj, i to više nisu špekulacije. Tako da te izazove treba uzeti veoma ozbiljno.”



Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO za političke odnose i bezbjednosnu politiku James Appathurai je naglasio da je ulazak Crne Gore u Alijansu jak signal svim državama koje imaju taj cilj, a koje ispune potrebne standarde.

“Ovo je važan politički signal. Priključenje Crne Gore apsolutno znači da su vrata NATO otvorena i za druge zemlje zapadnog Balkana da, ukoliko donesu teške odluke u sklopu reformi, mogu računati da će se pridružiti Sjevernoatlanstkoj porodici”, poručio je Appathurai.