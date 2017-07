Srpska lista: Spremni smo na razgovor sa Haradinajem

Predsednik Srpske liste, koja je na kosovskim parlamentarnim izborima osvojila 9 od 10 zagarantovanih mesta srpskoj zajednici, Slavko Simić, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da će ova lista učestvovati u svim političkim konsultacijama, bez obzira ko je mandatar.

Spremni smo da čujemo ko ima iskrenu želju da srpsku zajednicu u kosovskom parlamentu i vladi snažno podrži, i omogući da mi normalno funckionišemo i kao zajednica i kao politički predstavnici. Ukoliko budemo videli da postoji konstruktivnost i fleksibilnost, bićemo spremni da učestvujemo u vlasti, kaže Slavko Simić.

RSE: Prvu šansu za formiranje vlade dobiće pobednička koalicijia PAN, čiji je kandidat za premijera Ramuš Haradinaj. Da li će i pod kojim uslovima Srpska podržati njegovu vladu?

Simić: Srpska lista očekuje da se što pre konstituiše skupština, da formiramo poslanički klub i uzmemo sve ono što nam pripada u skupštinskim odborima. Spremni smo da učestvujemo u političkim konsultacijama sa predstavnicima albanskih stranaka kako bismo sagledali njihove stvarne pozicije, sada kada je među njima utihnuo žar predizborne borbe.

Spremni smo da razgovaramo sa svima, tako da očekujemo da predsednik Tači u narednih nekoliko dana pozove predstavnike političkih stranaka koji su ušli u skupštinu i koji su sada deo parlamenta, da napravi konsultacije najpre s njima a zatim i sa novim mandatarom.

Srpska zajednica ne može da bira, niti da utiče ko će biti mandatar, jer to određuje albanska većina i albanska zajednica na Kosovu. Spremni smo da učestvujemo u svim političkim konsultacijama, jer mi smo definisali naše političke pozicije i u toku predizborne kampanje i sigurno da ćemo se držati tih principa, kako bi omogućili da srpski narod na Kosovu bude u boljem položaju nego što je to bilo do sada.

RSE: Da li to znači da će Srpska lista podržati vladu Ramuša Haradinaja?

Simić: Pa ja ću vam ponoviti da ćemo mi učestvovati u svim političkim konsultacijama, bez obzira da li je to Ramuš Haradinaj, ili Aljbin Kurti ili Isa Mustafa. Ja ponavljam da mi na to ne možemo da utičemo. Spremni smo da razgovaramo sa svima, spremni smo da čujemo ko ustvari ima zaista jednu iskrenu želju da srpsku zajednicu u kosovskom parlamentu i kosovskoj vladi snažno podrži i da jednostavno omogući da mi normalno funckionišemo i kao zajednica i kao politički predstavnici. Ukoliko budemo videli da postoji konstruktivnost, postoji fleksibilnost, bićemo spremni da učestvujemo u vlasti.

RSE: Kakva su očekivanja Srpske liste od nove vlade?

Simić: Pa vidite, mi smo bili u prethodnom periodu deo vlade Ise Mustafe. To je bila vlada gde se sve zasnivalo na tome da danas sve možemo, a sutra ništa ne možemo. Sigurno da smo imali u prethodnom periodu u toku skupštinskog saziva, i u toku rada i funkcionisanja vlade, štetne zakone koji su usvojeni na uštrb srpskog naroda koji živi na Kosovu i sigurno da ćemo insistirati da se mnogo toga promeni, kako bi omogućili da srpski narod uživa poštovanje i u institucijama, i da srpska zajednica koja živi na Kosovu živi u jednom pozitivnom i normalnom ambijentu.

RSE: Šta je ono što očekujete da će nova vlada učiniti, a da prethodna čiji ste deo bili, nije uspela?

Simić: Sigurno da nas očekuje puno posla. Puno problema imamo. Puno problema i na lokalnom nivou, i na centralnom nivou, i uopšte se na Kosovu ne može reći šta je od čega važnije.

Veoma je važno da se nastavi proces dijaloga u Briselu, da se implementira ono što je dogovoreno u Briselu, a tu pre svega mislim na formiranje buduće zajednice srpskih opština, koja je imperativ za srpski narod i njegov opstanak na Kosovu. Insistiraćemo na ključnim stvarima za opstanak srpskog naroda, ali i insistiraćemo da se revidiraju neke stvari i neki zakonodavni procesi koji su bili aktuelni u prethodnom periodu,a tu pre svega mislim na Zakon o Trepči, Zakon o strateškim investicijama i ja se nadam da ćemo i u skupštini, i u vladi konstruktivno sarađivati sa budućim našim partnerima i verujem da možemo mnoge stvari da pomerimo sa mrtve tačke.

RSE: Ramuš Haradinaj je pozvao partije na konsultacije o formiranju vlade. Hoćete li se odazvati?

Simić: Ja mogu zvanično da vam potvrdim da ja još uvek takav poziv nisam dobio, niti sa takvom informacijom raspolažem. Još jednom ponavljam da smo spremni da idemo na svaki poziv, znači da prisustvujemo svakom političkom konstruktivnom razgovoru i svakoj konsultaciji bez obzira ko nas bude pozvao.

RSE: Srpska lista će dobiti nova ministarstva. Koja očekujte da ćete dobiti, ili eventualno biste želeli da dobijete?

Simić: Srpska lista i srpska zajednica na Kosovu mora snažno da bude prisutna u kosovskim institucijama, i da bude snažno prisutna i u vladi, i parlamentu, i da uzmemo sve ono što nam pripada kao narodu i zajednici koja živi na Kosovu.

Ne mogu sada reći koja konkrektno ministarstva ili koje resore, ali siguran sam da srpskom narodu i srpskim političkim predstavnicima treba omogućiti da imaju što više mehanizama, ne samo političkih, već i institucionalnih i budžetskih mehanizama, kako bi sredine u kojima žive Srbi kao većina, ali i u enklavama, ekonomski i infrastrukturno podigli na jedan bolji nivo, i kako bi našem narodu omogućili opstanak i ostanak na tim prostorima.