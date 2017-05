Podeljeni Srbi na kosovske izbore

Dok rok za predaju predizbornih koalicionih sporazuma Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) Kosova večeras u ponoć ističe rok, sve je izvesnije da na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu predstavnici Srba neće nastupiti jedinstveno.

Iz dosadašnje Građanske inicijative (GI) Srpska lista, koju zvanično podržava Beograd, nakon višemesečnih nesuglasica i najzad potpunog raskola, formirane su dve partije na čijem su čelu Slavko Simić i Aleksandar Jablanović.

Na izbore idu i GI SDP Olivera Ivanovića, kao i dosadašnji učesnici u vlasti, Samostalna liberalna stranka (SLS) Slobodana Petrovića i Progresivna demokratska stranka (PDS) Nenada Rašića.

Predsednik političke partije Srpska lista Slavko Simić kaže za RSE da je Srpska lista spremna da primi sve one aktivne političke partije koje žele zajedno da vode jedinstvenu političku i institucionalnu politiku kroz institucije u Prištini. Simić navodi kako su u Srpsku listu dobrodošle sve političke partije i ljudi koji su spremne da se realno suoče sa problemima građana koji tu žive.

"Ko nije spreman da to prevaziđe, takvim ljudima nije mesto u Srpskoj listi", kaže Simić i dodaje da Srpska lista sigurno neće ni sa kim sklapati bilo kakav predizborni koalicioni sporazum.

"Mi apsolutno nemamo nameru da danas u toku dana predajemo bilo kakav koalicioni sporazum u CIK-u", dodaje Simić.

Centralna izborna komisija Kosova donela je odluku o registraciji nove stranke pod nazivom Partija kosovskih Srba, na čijem je čelu Aleksandar Jablanović koji nije bio dostupan za komentar.

Izbor ljudi značajniji

Lider Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović, čija je partija na prošlim parlamentarnim izborima nastupila kao deo Srpske liste, kaže da su oni zagovornici zajedničkog nastupa, iako su svesni da to neće u punom kapacitetu da se i dogodi. Naglašava da su proteklih nedelja radili na tom polju, te da se njima priključilo nekoliko stranaka i organizacija, a da su se neke i utopile u SLS.

"Nama to nije strano, mi smo spremni za takvu vrstu aktivnosti. Ukoliko se ne nađe rešenje za neku zajedničku listu mi ćemo uzeti učešće na izborima i potvrditi podršku koju imamo kod naših građana celu deceniju", kaže Petrović.

Navodi da je od sporazuma značajniji izbor ljudi na listi, odnosno onih koji će u parlamentu i vladi nositi odgovorne pozicije.

"Nažalost, imali smo u prethodnom periodu situaciju gde su na najodgovornijim mestima bili najneodgovorniji ljudi i najnesposobniji", kaže lider SLS-a za RSE, dodajući da bi favorizovanje jedne opcije od strane Beograda nanelo ogromnu štetu Srbima na Kosovu koji dele iste probleme i zajedničke izazove.

Lider GI SDP Oliver Ivanović kaže da je kada su kosovski izbori u pitanju, a posebno parlamentarni, jako važno da ne dođe do rasipanja glasova.

"A dolazi do rasipanja svaki put kad se pojavi iz svakog sela po jedna lista i to sa vrlo malim ili gotovo nikakvim šansama da osvoje makar jedan mandat. To se mora izbeći, a to mi sami međusobno teško uspevamo da se dogovorimo i zato nam je važna podrška Beograda. Ono što se može očekivati da Beograd pomogne u formiranju liste, koja će biti sastavljena za razliku od ranije, od kredibilnih ličnosti i pojedinaca koji su dokazani u svojim strukama ili u politici", navodi Ivanović.

Ivanović smatra da nije dobro da se na takvim listama nalaze ljudi samo zbog toga što pripadaju nekoj partiji.

"Ono što je jako bitno jeste da Beograd za sagovornike u tom smislu ima kredibilne Srbe na Kosovu i Metohiji, koji će moći da na dobar način artikulišu stavove naroda i da to ponude kao ulaznu informaciju zvaničnicima u Beogradu", kaže Ivanović.

Ne sme se dozvoliti osipanje mandata

Miodrag Marinković, programski direktor nevladine organizacije Aktiv, koji godinama prati političke procese na Kosovu, ocenjuje da tokom predstojećih parlamentarnih izbora srpski predstavnici neće biti ujedinjeni kao što su bili do sada.

"Ono što jeste za srpsku zajednicu bitno, da mi moramo shvatiti da ćemo postati značajni politički faktor samo ako ne dođe do osipanja mandata unutar srpskog izbornog kokusa. Postoji nekoliko partijskih entiteta koji će sada samostalno ići na izbore, ali ono što je bitno jeste, da li oni imaju interni koalicioni potencijal da kasnije naprave zajedničku platformu koja će štititi srpske interese", ocenjuje Marinković.

Marinković kaže da je bitno da se postigne konsenzus oko učešća srpske zajednice na ovim izborima kako bi se povećale šanse za veći broj predstavnika, što bi kasnije pružilo veće mogućnosti u koalicionim sporazuma sa vladajućim kosovskim partijama oko obezbeđivanja srpskih interesa.

Prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu održaće se 11. juna.

Skupština Kosova je prošle nedelje izglasala nepoverenje vladi odlazećeg premijera Ise Mustafe, lidera Demokratskog saveza Kosova (DSK), a odlučujući glasovi su bili glasovi njegovog koalicionog partnera, Demokratske partije Kosova (DPK), doskorašnjeg predsednika Skupštine Kadrija Veseljija.

Inače, Ustavom Kosova je garantovano da predstavnici manjinskih zajednica budu deo kosovske vlasti.