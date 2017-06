Kosovske Srbe ne zanima premijer, već njihovi interesi

Na Kosovu je postizborna situacija neizvesna, ne zna se ko će formirati Vladu, a ni da li će u njoj, kao uvek do sada, biti i poslanici manjinskih zajednica. Ukoliko neke albanske partije dogovore postizbornu koaliciju i formiraju Vladu, to bi moglo da bude i bez manjina. Istovremeno, Srpsku listu, kako kažu, ne interesuje ko će biti premijer, nego srpski interesi na Kosovu.

Na prevremene parlamentarne izbore na Kosovu u nedelju se odazvalo Skoro 50.000 kosovskih Srba, a ubedljivu pobedu sa više od 41.000 dobijenih glasova odnela je Srpska lista koju je zvanični Beograd podržao.

Ostalih pet srpskih političkih subjekata dobili su ispod jednog procenta glasova. Srpska lista će najverovatnije osvojiti 9 od 10 garantovanih mesta u Skupštini, a jedno će po svemu sudeći pripasti Samostalnoj liberalnoj stranci (SLS) Slobodana Petrovića.

Iako je i dalje neizvesno ko će formirati Vladu, poslanici iz redova manjinskih zajednica su do sada uvek bili deo Vlade. Ukoliko Vladu bude formirala koalicija Ramuša Haradinaja, glasovi Srpske liste biće neophodni.

S druge strane, ukoliko pokret Samoopredelje, uđe u postizbornu koaliciju sa nekom od albanskih partija, glasovi manjina i neće biti presudni.

Nosilac Srpske liste Slavko Simić je na konferenciji za novinare u ponedeljak uveče saopštio da ovu listu ne opterećuje ko će biti mandatar i predsednik Vlade, da svima treba da je jasno da je njihov predsednik vlade u Beogradu, a ne u Prištini. On navodi kako se ova lista želi da bori za kolektivna prava Srba, da zaštiti njihove interese na Kosovu kroz institucije u Prištini, te da i dalje bude neraskidiva veza sa Vladom Republike Srbije.

​"Ko će biti mandatar i ko će razgovarati sa nama videćemo u narednom periodu. Ukoliko neko bude želeo da razgovara sa nama moraće da zadovolji naš interes i moraće da zadovolji interese našeg naroda koji živi na Kosovu i Metohiji", rekao je Simić.

Slavko Simić je rekao da imaju dovoljan broj poslanika kako bi se borili protiv promene Ustava Kosova.

"Borićemo se da zaštitimo legitimitet i autoritet rezolucije 12-44 Saveta bezbednosti UN-a koja potvrđuje međunarodno vojno prisustvo na Kosovu i Metohiji i to je od primarnog značaja za nas", kazao je Simić.

Predsednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović kaže za RSE da je neophodno sačekati konačne izborne rezultate, kako bi se pregovaralo oko buduće vlade i da za to ima vremena. Ipak, naglašava da svako ko se takmiči u izbornom procesu teži da bude deo Vlade, ali ne po svaku cenu.

"Nismo mi još došli u tu fazu da postavljamo uslove, s obzirom da ne znamo koliko će stranaka biti, tako da ima dovoljno vremena za tu vrstu razgovora", rekao je Petrović.

"Neće moći da se kriju iza Beograda"

Poznavalac prilika na Kosovu, analitičar Petar Miletić kaže da je rezultat Srpske liste impresivno visok i da to stvara sada obavezu i odgovornost izabranih predstavnika, od koje navodi neće moći da pobegnu, niti da se "kriju iza Beograda" kao što su do sada to činili.

"Iako svi znamo da je to lista koja je pod direktnom kontrolom Vlade Srbije, odnosno Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ovaj broj glasova koji su osvojili, dakle, preko 40.000, odnosno pojedinačno su ljudi na tim listama osvajali preko 10.000 glasova, mislim da ih više ne može abolirati od bilo koje odluke, odnosno da ne mogu da se sakriju odgovornosti i toga treba da budu svesni", navodi Miletić.

Miletić kaže da se u ovom trenutku još ne zna sastav buduće vlade i broj poslanika koji će je podržati, a samim tim ni da li će srpski poslanici biti u prilici da uslove buduću vladajuću koaliciju, ali da će svakako morati da sarađuju sa međunarodnom zajednicom, I uspostave kontakt sa albanskom političkom elitom kako bi rešavali nagomilane probleme, a pre svega formiranje Zajednice srpkih opština.

Izborna posmatračka misija Evropske unije saopštila je da su prevremeni parlamentarni izbori 11. juna u većem delu Kosova protekli mirno, dok je u oblastima gde živi srpsko stanovništvo, proces bio ometan zastrašivanjima i slučajevima nasilja unutar srpske zajednice, protiv kandidata i birača, kao i zbog nedovoljnog odgovora tužilaca i policije.

Komentarišući izveštaj Evropske posmatračke misije Petar Miletić kaže da su pritisci na birače i uslovljavanja teško dokazivi, te da je pritisak moguć samo na onog ko sam pristane na to.

"Jeste da je toga bilo, ali s obzirom da na samim biračkim mestima i na samim izborima nije bilo velikih nepravilnosti, ja mislim da će to vrlo brzo, ta vrsta pritisaka koja je sigurno postojala, pasti u zaborav. Ovi ljudi će imati i legitimet i legalitet i oni će biti predstavnici Srba u parlamentu Kosova i kasnije u Vladi", naglašava Miletić.

"Ovo stvara pitanja u vezi sa kredibilitetom demokratskog procesa u ovim oblastima", izjavio je u utorak glavni posmatrač Alojz Peterle, na predstavljanju izveštaja posmatračke misije.

On je dodao da su na izborni proces negativno uticale i druge slabosti, kao što su neprecizni birački spiskovi koji su kao takvi ranjivi u odnosu na prevare, izborni sistem je otvoren za zloupotrebe, a ima i nedostataka u sistemu glasanja izvan Kosova.

"Ove stvari će zahtevati političku volju i posvećenost kako bi se sprovele neophodne reforme", dodao je Peterle.

Ipak, izborni dan je bio miran bez većih incidenata, glasanje je ocenjeno pozitivno, ali činjenica da su izbori održani u okviru najkraćeg mogućeg roka je imalo negativan uticaj na celokupni proces.