Direktorska plata ministarke Paunović u ugašenoj ustanovi na Kosovu

Pre nego što je 2025. postala ministarka u Vladi Srbije, Snežana Paunović je primala platu kao poslanica, ali i kao direktorka Apotekarske ustanove Peć na Kosovu.

Ova ustanova, međutim, zvanično ne postoji od 2021. godine.

Kako je utvrdio Radio Slobodna Evropa (RSE), Apotekarska ustanova Peć, sa sedištem u obližnjem Goraždevcu, ugašena je 7. oktobra 2021, odlukom Vlade Srbije.

Da apoteka više ne postoji, potvrdio je za RSE novinar lokalnog Radija Goraždevac Damjan Portić.

Apoteka je bila smeštena u zgradi Pošte Srbije u Goraždevcu, kaže Portić.

Zahtev da se obriše iz registra zdravstvenih ustanova 2021. podnosi upravo Snežana Paunović, pokazuju dokumenta koja je analizirao RSE.

Ona je, međutim, nastavila da prima platu kao vršiteljka dužnosti (v.d.) direktora Apotekarske ustanove Peć sve do 15. aprila 2025, kada je postala ministarka.

To pokazuju izveštaji o prihodima i imovini, koje je Paunović sama podnela Agenciji za sprečavanje korupcije.

Podnošenje ovih izveštaja zakonska je obaveza javnih funkcionera.

Vlada Srbije, njena Kancelarija za Kosovo, Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), kao i resorna ministarstva u čijoj su nadležnosti državne bolnice i apoteke, do objave teksta nisu odgovorili na pitanja o prihodima Snežane Paunović i njenoj funkciji u instituciji koja je prestala da postoji.

Na ova pitanja nije odgovoreno ni iz kabineta ministarke, koja je izjavom da bi 1998. godine "etnički očistila" Kosovo, izazvala oštre osude regiona i Evropske unije.

Naknadno je tvrdila da je poruka izvučena iz konteksta, ali i da stoji iza svake reči. Osim što bi, kaže, umesto "etničkog čišćenja" upotrebila termin "deportacija" kako bi izbegla da je "razapinju".

Izvinila se predsedniku i premijeru Srbije zbog reakcija koje je izazvala, ali ne i Albancima na Kosovu.

Vlasti te države proglasile su je personom non grata, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da njena izjava ne odražava volju vlasti u Beogradu.

Nema, međutim, odgovora na zahteve dela opozicije za smenom ministarke.

Koliko je Snežana Paunović zaradila kao direktorka?

U izveštaju o imovini i prihodima funkcionera za 2025. godinu, Snežana Paunović navodi da je 11 godina bila na čelu Apotekarske ustanove Peć.

Prijavila je da je vršiteljka dužnosti (v.d.) direktora te ustanove bila od 16. aprila 2014. do 15. aprila 2025.

A dan kasnije, postaje ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Srbije.

Time su joj, po zakonu, prestale druge funkcije.

Za 11 godina, koliko je, prema zvaničnim podacima, vodila apoteku Peć, iz budžeta Srbije je, na ime plate, primila oko 146 hiljada evra - pokazuje analiza RSE.

Registar zdravstvenih ustanova Srbije ne pokazuje da li je i koliko zaposlenih imala ova apotekarska ustanova.

Nisu javno dostupni ni finansijski izveštaji, koji bi pokazali kako je poslovala.

Njeno sedište, zvanično, nije u Peći, već u Goraždevcu – obližnjem selu sa srpskom većinom.

I više ne postoji.

Novinar Radija Goraždevac Damjan Portić kaže da je radila do pre nekoliko godina, i da nikada nije bila dobro snabdevena.

"Imali su samo najosnovnije lekove, ali su meštani Goraždevca lekove na recept uglavnom podizali u Kosovskoj Mitrovici", navodi Portić za RSE.

Dodaje da čelnici Apotekarske ustanove godinama nisu činili ništa da građanima obezbede lakši pristup lekovima.

Goraždevac danas ima jednu apoteku u okviru lokalnog Doma zdravlja, kaže Portić.

Nakon rata 1999, kada je izgubio faktičku vlast na Kosovu, zvanični Beograd je pod svojim okriljem zadržao niz javnih preduzeća i ustanova, ali ih je izmestio u Srbiju ili u kosovske opštine sa srpskom većinom.

Osnovane su i nove lokalne institucije, odnosno organi opština, koje je Priština, pod obrazloženjem da su nelegalni počela da zatvara 2024.

A zdravstvene i obrazovne ustanove u srpskim sredinama i dalje, kao paralelni sistem, funkcionišu na Kosovu.

Srbija ih osniva, zatvara i finansira po svojim zakonima i imenuje ljude koji su na njihovom čelu.

Tako je Apotekarska ustanova Peć postojala do 7. oktobra 2021. godine.

Tada Snežana Paunović, kao v.d. direktora, podnosi zahtev da se ustanova ugasi.

U zahtevu se navodi da se Apotekarska ustanova briše iz registra odlukom Vlade Srbije, usvojenom nekoliko meseci ranije, u februaru 2021.

Pojašnjava se da je osnovana Apotekarska ustanova u Kosovskoj Mitrovici - kako vlasti u Beogradu nazivaju Severnu Mitrovicu većinski naseljenu Srbima.

Time su, kako je navedeno u dokumentu, prestale da postoje apoteke Peć, Prizren, Gnjilane i Priština.

Ali, uprkos tome što je ustanova u Peći zvanično ugašena, Paunović nastavlja da prijavljuje direktorsku platu kao svoj prihod.

U izveštajima, podnetim Agenciji za sprečavanje korupcije tokom 2023. i 2024. godine, prijavljuje da kao v.d. direktorka Apotekarske ustanove Peć zarađuje 131 hiljadu dinara mesečno.

Odnosno, oko 1.100 evra.

"Ovo nije jedini slučaj da se na funkcijama nalaze ljudi koji ne rade ništa, a nalaze se na platnom spisku Republike Srbije, dok mnogi koji žive na Kosovu nisu mogli da se zaposle", kaže novinar iz Goraždevca Damjan Portić.

A prema sopstvenim navodima za beogradske medije, Snežana Paunović na Kosovu nije bila od 2022. godine, jer tvrdi da joj vlasti u Prištini to ne dozvoljavaju.

Do objave teksta nije odgovorila na pitanja RSE kako je bila na čelu apoteke na Kosovu, ako nije mogla da pređe granicu.

Vlada Srbije je, inače, krajem 2023. donela odluku da reorganizuje apotekarske ustanove na Kosovu. Time bi, kako je odlučeno, ponovo bile osnovane apoteke u Peći i još nekoliko kosovskih gradova.

"Apotekarska ustanova počinje sa radom danom upisa u nadležni registar", navodi se u toj odluci.

Međutim, do danas, apoteka u Peći nije ponovo upisana u registar zdravstvenih ustanova, koji je dostupan na sajtu Agencije za privredne registre Srbije.

Šest izveštaja o prihodima

Snežana Paunović je Agenciji za sprečavanje korupcije do sada podnela šest izveštaja o imovini i prihodima funkcionera.

U prvom izveštaju, iz januara 2014. godine, Paunović nabraja dve svoje funkcije - mesto poslanice u republičkom parlamentu i predsednice Nadzornog odbora aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu.

U Narodnu Skupštinu je kao poslanica prvi put ušla u oktobru 2013. godine, dok je u nadzornom odboru beogradskog aerodroma bila je od jula iste godine.

Na funkcije stupa u godinama kada vladajuća Srpska napredna stranka, predsednika Srbije Aleksandra Vučića učvršćuje svoju vlast, zajedno sa koalicionim partnerom – Socijalističkom partijom Srbije, u kojoj je Paunović visoka funkcionerka.

Paunović je tada, kako je prijavila, primala dve plate, čiji je ukupan iznos bio veći od 1.200 evra.

Kao poslanica je tada primala oko 710 evra i oko 560 evra za mesto predsednice nadzornog odbora aerodroma.

Poslanica je bila do 2014. godine, kada je parlament raspušten zbog izbora.

A ona preuzima vođenje Apotekarske ustanove Peć, odakle neće otići narednih 11 godina.

Vlada Srbije je odluku o njenom imenovanju za v.d. direktorku usvojila 7. marta 2014. Dokument potpisuje Ivica Dačić, tadašnji premijer i lider Socijalističke partije Srbije.

Nakon skoro dvogodišnje pauze u poslaničkom mandatu, Paunović se vraća u Skupštinu 2016, a birana je u saziv parlamenta i posle izbora 2020. i 2022. godine.

Za to vreme, uz direktorsku platu, prima poslanički dodatak.

On se dobija ukoliko poslanik istovremeno obavlja još neku funkciju i za nju prima platu.

Paunović je bila i potpredsednica Narodne Skupštine od avgusta 2022. do aprila 2025, kada je stupila na mesto ministarke.

Šta još od imovine ima ministarka?

U prvom izveštaju podnetom Agenciji, iz januara 2014. godine, Paunović prijavljuje da je vlasnica kuće od 90 kvadrata.

Nije, međutim, precizirano gde se ova kuća nalazi, niti kolika je njena vrednost.

Navodi se samo da je kupljena "novčanom pozajmicom", ali bez navođenja iznosa.

U izveštaju, podnetom četiri godine kasnije, kuće više nema na spisku imovine.

Ni u narednim izveštajima Agenciji nije prijavila da poseduje nekretnine na svoje ime.

Gde ministarka danas živi, nije poznato.

U izjavi medijima kaže da ima srpska lična dokumenta, sa adresom u Peći.

Njih Priština smatra nelegalnim.

Sukob interesa

A Agencija je 2018. godine ustanovila da je Snežana Paunović prekršila antikorupcijske propise.

U odluci sa navodi da je kao v.d. direktorka Apotekarske ustanove u Peći, paralelno počela da radi u Skupštini Srbije, bez provere sukoba interesa.

Zbog ovog slučaja joj je Agencija izrekla meru javnog objavljivanja odluke o povredi zakona.

Prema analizi Centra za istraživačko novinarstvo (CINS) iz 2020. godine, Paunović je bila i poslanica socijalista koja je najviše puta prekršila Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije.

Dva puta je kasnila sa prijavom imovine i prihoda.

Putni troškovi iz Peći

CINS je ranije pisao i da je Snežana Paunović od Skupštine naplatila oko 22 hiljade evra, na ime putnih troškova na relaciji Beograd-Peć.

Troškovi su nastali u vreme njenog poslaničkog mandata od 2016. do 2020. godine.

Ali, kako je navedeno u istraživanju, Paunović je u tom periodu sa porodicom živela u Beogradu, a ne na Kosovu.

Ministarka je u izjavi medijima 16. jula poručila da se o njenim putnim troškovima "kolektivno laže", ali nije obrazložila navedene iznose, niti kako su nastali.

U SPS-u od devedesetih

Snežana Paunović je rođena u Peći.

U biografiji na sajtu SPS-a kaže da je ekonomistkinja, ali ne navodi na kom je fakultetu diplomirala.

Članica SPS-a je, kako kaže, od 1992. godine.

To je i vreme ratova na prostoru tadašnje SR Jugoslavije, kada je i stranku i zemlju vodio Slobodan Milošević.

Pred Haškim tribunalom biće, uz ostalo, optužen za zločine nad albanskim civilima tokom rata na Kosovu od 1998. do 1999. godine.

Izjavu o "etničkom čišćenju"Albanaca ministarka je dala upravo odgovarajući na pitanje šta bi, da je bila na njegovom mestu, 1998. uradila drugačije.

"Možda je termin nesretan. Rekla bih verovatno deportacija, prosto da izbegnem da me razapinju i ovakvi i onakvi", rekla je Paunović nekoliko dana kasnije.

Govoreći o životu na Kosovu, tvrdila je i da je ona tokom rata bila "žrtva etničkog čišćenja" od strane Albanaca.

Sa ovom izjavom saglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dodajući da to ne menja potrebu za "odgovornim javnim nastupom".

"Sama Snežana je žrtva etničkog čišćenja, ali ova poruka mora da bude kristalno jasna. Naša politika je mir, stabilnost, nema etničkih čišćenja", rekao je Vučić.

Srpski državni vrh u presudama za zločine nad Albancima na Kosovu Tokom rata na Kosovu ubijeno je više od 13.000 civila, većinom Albanaca, dok su hiljade nestale. Čelnici tadašnje Jugoslavije i snaga bezbednosti označeni su pred Haškim tribunalom kao ključni učesnici u zajedničkom zločinačkom poduhvatu nasilnog proterivanja stotina hiljada albanskih civila sa Kosova od marta do juna 1999. Komandant Treće armije Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković osuđen je na 22 godine zatvora zbog deportacija, prisilnog premeštanja, ubistava i progona albanskih civila. Sa njim su osuđeni i bivši načelnik Generalštaba Dragoljub Ojdanić, nekadašnji zapovednik Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević, policijski general Sreten Lukić i bivši potpredsednik Vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović. Prvooptuženi Slobodan Milošević umro je u pritvoru Haškog tribunala, dok je nekadašnji predsednik Srbije Milan Milutinović oslobođen optužbi.

Snežana Paunović u svojoj biografiji navodi i da je od 2006. do 2013. godine bila koordinatorka u opštinama Đakovica i Dečani na Kosovu.

Na ove funkcije tada ju je imenovala Vlada Srbije.

Dok je tokom karijere obavljala više funkcija u stranci, od 2024. je i potpredsednica socijalista.

Saradnja na tekstu: Sandra Cvetković