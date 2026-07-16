Paunović se izvinila Vučiću zbog reakcija na izjavu, tvrdi da je izvučena iz konteksta

Ministrica državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežana Paunović izvinila se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Srbije i premijeru Đuri Macutu zbog, kako je navela, reakcija koje je izazvala njena izjava o "etničkom čišćenju Kosova", tvrdeći da je izvučena iz konteksta, ali i da stoji iza svake riječi.

Gostujući na televiziji Informer, Paunović je ocijenila da je to urađeno tako što je jedna izjava njena izjava izvučena iz konteksta, odnosno iz jednosatne emisije izdvojeno svega sedam sekundi.

"To je moja priča, ne izjava. Neprijatno je objašnjavati da to nije politika predsednika, ni Vlade", rekla je Paunović.

"Stojim iza svake svoje reči", kazala je, navodeći da je meta "medijskog spina" vlasti u Prištini, koji su, kako tvrdi, iskoristili i pojedini europski parlamentarci i politički akteri u Srbiji.

"Nisam mislila ni da će evroparlamentarci reagovati. Od njih sam navikla samo na 'pratimo situaciju'. Važno je da su svi čuli da u Vladi Srbije postoji ministarka koja je proterana sa tog Kosova, a još je važnije ako su čuli da je doneta odluka vlade u Prištini da sam proglašena 'personom non grata', a inače sam bila počasni građanin Kosova koji tamo ne može da uđe već četiri godine", rekla je gostujući na Informeru.

Paunović je rekla i da je odluka vlasti na Kosovu da je proglase personom non grata dio, kako je navela, "Kurtijeve (Albin) propagande".

Zahvalila je svima koji su je podržali, posebno Socijalističkoj partiji Srbije (SPS), čija je članica. Kritizirala je opozicione stranke, te dio medija koji su osudili njenu izjavu.

Paunović je 11. jula, odgovarajući na pitanje novinarke TV Kurir, šta bi drugačije uradila da je bila na mjestu Slobodana Miloševića 1998. godine, izjavila da bi "etnički očistila Kosovo".

Naknadno je tvrdila da je njena izjava izvučena iz konteksta i da nije pozivala na ubijanje Albanaca, već da je mislila da bi oni koji se nisu osjećali kao građani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije trebalo da napuste Kosovo i odu u svoju "matičnu državu".

Izjava je izazvala brojne osude u Srbiji, regionu i Europskoj uniji.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ona ne predstavlja ni njegov stav ni politiku Vlade Srbije, naglasivši da je politika države dijalog, a ne etničko čišćenje.

Europska unija osudila je izjavu, a europska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je "šokantno" što je izrečena 2026. godine te izrazila nevjericu da ministarka nakon takvih riječi može ostati na funkciji.

Kosovo je 14. jula proglasilo Paunović personom non grata i trajno joj zabranilo ulazak i tranzit preko svoje teritorije, uz obrazloženje da njene izjave predstavljaju govor koji podriva međunacionalne odnose i veliča politike povezane s ratovima devedesetih.

Tokom rata na Kosovu, od 1998. do 1999. godine, ubijeno je više od 13.000 civila, dok su hiljade nestale. Više od 1.500 ljudi, većinom Albanci, i dalje se vodi kao nestalo.