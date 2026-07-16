Evropska komesarka osudila izjavu Paunović, iznenađena što i dalje ostaje ministarka

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ponovila je osudu zbog izjave ministarke Vlade Srbije Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu i izrazila iznenađenje što ona nastavlja da bude ministarka.

Poručila je političarima u zemljama kandidatima da svaka izgovorena reč ima težinu.

"Bilo je zapanjujuće da tako nešto čujemo 2026. godine. Neću ni ponavljati šta je ona rekla. Zaista je bilo šokantno čuti takvu izjavu. Ne mogu da zamislim da jedna ministarka, nakon ovakve javne izjave, može da nastavi da obavlja svoju funkciju", izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos, koja je nastupila u Specijalnom odboru za Evropski štit demokratije Evropskog parlamenta.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije Snežana Paunović je, govoreći o životu na Kosovu i odlasku iz Peći usled ratnih okolnosti, 11. jula rekla kako Albance ne bi "likvidirala onako kako se oni trude da do danas etnički očiste Kosovo, nego na način da svako onaj ko se oseća manje kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije napusti istu i ide u svoju matičnu zemlju".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je 15. jula da ova izjava ne odražava njegovu volju niti volju Vlade Srbije i da je politika države dijalog, a nikad etnička čišćenja.

Kosovo ju je zbog ove izjave, koja je naišla na brojne reakcije i osude, 14. jula proglasilo personom non grata (nepoželjnom osobom), uz trajnu zabranu ulaska ili tranzita kroz Kosovo.

Iz Vlade Kosova za RSE su ranije naveli da je "problem u tome što se država Srbija nikada nije ni na koji način ogradila od politike Miloševića".

"Bilo bi dobro da svi, osim što će osuditi ovakav govor, to imaju na umu kada sa Srbijom razgovaraju o integracijama, reformama i fondovima, kao i da shvate da ovo nisu samo izjave, već težnje od kojih zvanična država Srbija nije odustala", saopštili su iz Vlade Kosova.

Čelnici tadašnje države i snage bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije osuđeni su pred Haškim tribunalom zbog nasilnog proterivanja stotina hiljada albanskih civila sa Kosova od marta do juna 1999.

Tokom rata na Kosovu, od 1998. do 1999. godine, ubijeno je više od 13.000 civila, dok su hiljade nestale. Više od 1.500 ljudi, većinom Albanci, i dalje se vodi kao nestalo.

Govoreći u Specijalnom odboru Evropskog parlamenta, Marta Kos je ponovila da Evropska komisija veruje da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji (EU), ali je poručila da za taj cilj treba ispuniti određene uslove.

Prema zvaničnim podacima Evropske komisije, stepen usklađenosti Srbije sa politikom sankcija je malo iznad 60 odsto. Zemlja do sada nije uvela sankcije Rusij ili Belorusiji u skladu sa odlukama EU koja je do sada uvela Moskvi 20 paketa sankcija kao odgovor na agresiju protiv Ukrajine.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je, govoreći pred evropskim poslanicima, ocenila da je niska podrška evropskim integracijama u Srbiji i posledica poruka koje šalju političari, kao i načina na koji mediji izveštavaju. Ona je poručila da je neprihvatljivo da zemlja kandidat koristi antievropsku retoriku, naročito protiv poslanika Evropskog parlamenta, novinara i svih koji kritički ukazuju na dešavanja u zemlji.