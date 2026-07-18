Kosovo poziva EU da učini više kako bi osudila izjavu srpske ministarke o 'etničkom čišćenju'

Kosovska vlada pozvala je Evropsku uniju (EU) da učini više kako bi osudila izjavu srpske ministarke Snežane Paunović o "etničkom čišćenju" na Kosovu, rekavši da je početni odgovor Bloka bio "ograničen i odložen".

Paunović, srpska ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, izjavila je prošlog vikenda za srpsku televizijsku stanicu Kurir da bi, da je bila na mjestu bivšeg srpskog lidera Slobodana Miloševića 1998. godine, "etnički očistila Kosovo".

Izjava je izazvala široke reakcije, a Kosovo je sada podiglo optužnicu protiv nje i trajno joj zabranilo ulazak u zemlju.

U subotu je kosovska vlada objavila da je prvi potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova Glauk Konjufca poslao pismo visokoj predstavnici EU Kaji Kalas tražeći snažniji odgovor od evropskog kluba kojem i Kosovo i Srbija žele da se pridruže.

U ovom pismu, od 16. jula, Vlada Kosova traži od EU "da jasno i javno osudi izjave ministarke Paunović, da jasno stavi do znanja srpskim vlastima da je takva retorika neprihvatljiva i suprotna evropskim vrijednostima, i da se ozbiljno pozabavi ovim pitanjem u okviru političkog dijaloga i procesa pristupanja Srbije EU".

Izjava Paunović je već naišla na osudu od strane EU, a komesarka za proširenje Marta Kos je u četvrtak ponovila osudu, rekavši da je iznenađena što ona i dalje ostaje ministarka u Vladi Srbije.

"Neću ni ponoviti šta je rekla. Bilo je zaista šokantno čuti takvu izjavu. Ne mogu da zamislim da ministarka, nakon takve javne izjave, može da nastavi da obavlja svoje dužnosti", rekao je Kos u četvrtak, 16. jula.

U međuvremenu, u Srbiji je predsjednik, Aleksandar Vučić, rekao da izjava Paunović "ne odražava moju volju, niti volju srpske vlade", dodajući da je "politika srpske države dijalog, nikada etničko čišćenje".

Paunović, zamjenica lidera Socijalističke partije Srbije, bivše Miloševićeve stranke, nije povukla svoje riječi, ali je 16. jula rekla da su "izvučene iz konteksta" i izvinila se Vučiću i srpskoj vladi zbog reakcija koje su izazvale.

S druge strane, jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije, Šaip Kamberi, objavio je u četvrtak da je 53 poslanika opozicije podnijelo zahtjev premijeru Srbije Đuri Macutu za smjenu Paunović.

Zamolili su premijera Macuta da predloži njenu smjenu Skupštini Srbije "bez ikakvog odlaganja".

Nije jasno da li će Macut iznijeti takav prijedlog Skupštini Srbije koja ima 250 mjesta.

Posmatrači sa Kosova i iz Srbije rekli su za Radio Slobodna Evropa da je izjava ministarke Paunović dio političkog obrasca Srbije prema Kosovu, koji zahtijeva da se međunarodna zajednica ne zadovolji samo reakcijama, već da preduzme konkretne akcije protiv Srbije.

Njene izjave dotiču se starih rana na Kosovu, nakon što su stotine hiljada albanskih civila protjerane sa Kosova tokom rata 1998-1999. godine.

Taj rat je odnio živote preko 13.000 civila, uglavnom Albanaca, dok se hiljade drugih vode kao nestali.

Preko 1.500 ljudi, uglavnom Albanaca, i dalje se vodi kao nestalo.

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju u Hagu imenovao je tadašnje lidere SRJ kao ključne učesnike u "zajedničkom zločinačkom poduhvatu" čiji je cilj bio nasilno protjerivanje stotina hiljada albanskih civila sa Kosova 1999. godine.

Prema presudama, cilj je bio "promjena etničke ravnoteže kako bi se održala srpska kontrola nad Kosovom".

Glavni optuženi, Slobodan Milošević, preminuo je u pritvoru prije završetka suđenja, dok je bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović 2009. godine oslobođen optužbi.