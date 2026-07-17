'Trebalo je da kažem deportacija, a ne etničko čišćenje' Albanaca sa Kosova, izjavila ministarka Paunović

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežana Paunović izjavila je 17. jula da bi bilo bolje da je u izjavi o "etničkom čišćenju" Albanaca sa Kosova upotrebila termin "deportacija", kako bi izbegla da je "razapinju".

"Jedino je možda termin etničkog čišćenja nesretan. Rekla bih verovatno deportacija, prosto da izbegnem da me razapinju i ovakvi i onakvi", rekla je Paunović za TV Prva.

Ministarka je prethodno 11. jula, odgovarajući na pitanje novinarke šta bi drugačije uradila da je bila na mestu tadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića 1998. godine, izjavila da bi "etnički očistila Kosovo".

Paunović je ponovila da je sedam sekundi iz tog njenog intervjua "maliciozno izvučeno", istovremeno ponavljajući stavove koje je iznela u spornom intervjuu.

"Ja sam htela da kažem ono što sam rekla. Objašnjenje te moje rečenice bi bilo da je Milošević je trebalo da uradi sledeću stvar - da svako ko ne poštuje Ustav i zakone tadašnje Savezne Republike Jugoslavije bude vraćen u matičnu zemlju za koju smatra da mu je bolja. A da se sa teroristima obračunaju oružane snage", rekla je Paunović 17. jula.

Ona je optužila Kosovo za "etničko čišćenje Srba" i dodala da ga ona ne bi sprovela na način "na koji to oni rade".

"Ne likvidacijom bilo koga, nego prosto jednom slobodnom voljom", rekla je Panunović.

Dodala je da će se povući sa mesta ministarke "ako većina građana odluči da je njena izjava problem za Srbiju".

Izjava ministarke je izazvala brojne osude u Srbiji, regionu i Evropskoj uniji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ona ne predstavlja ni njegov stav ni politiku Vlade Srbije, naglasivši da je politika države dijalog, a ne etničko čišćenje.

Evropska unija osudila je izjavu, a europska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je "šokantno" što je izrečena 2026. godine te izrazila nevericu da ministarka nakon takvih reči može ostati na funkciji.