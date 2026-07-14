Kosovo ministarku Paunović proglasilo personom non grata

Ministarke državne uprave i lokalne samouprave Srbije, Snežane Paunović, proglašena je personom non grata (nepoželjnom osobom), uz trajnu zabranu ulaska ili tranzita kroz Kosovo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova u Vladi Kosova na dužnosti, Dželjalj Svečlja (Xhelal Svecla).

Paunović je u subotu za televiziju Kurir izjavila da "da bi etnički očistila Kosovo 1998. godine" da je bila na mestu Slobodana Miloševića, haškog optuženika i bivšeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije.

Precizirala je kako Albance ne bi "likvidirala onako kako se oni trude da do danas očiste etnički Kosovo, nego na način da svako onaj ko se oseća manje kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije, napusti istu i ide u svoju matičnu zemlju".

Svečlja je ocenio da je Paunović ovom izjavom potvrdila "ono od čega Srbija nikada nije odustala – projekat etničkog čišćenja Albanaca".

"Ovakav govor i ovakve iskrivljene težnje nisu ništa novo. One predstavljaju nastavak državne politike koja je decenijama proizvodila nasilje, zločine i pokušaje istrebljenja Albanaca sa njihovih ognjišta", napisao je on u objavi na Facebooku.

Dodao je da "kontinuirana mržnja, izražena pretećim tonom" prema Kosovu neprihvatljiva, te da mora biti "najoštrije sankcionisana od strane demokratskih država i društava koja štite mir, ljudska prava i ne tolerišu retoriku i ponašanje koje podstiče mržnju, destabilizaciju i ponavljanje zločinačkih politika iz prošlosti".

Izjavu ministarke Paunović osudila je portparolka Evropske unije Anitta Hipper navodeći da je "suprotna vrednostima ljudskog dostojanstva, pomirenja, odgovornosti i dobrosusedskih odnosa na kojima je EU zasnovana".

Paunović je naknadno u saopštenju od 14. jula navela da se ne odriče politike Socijalističke partije Srbije, partije čija je članica od 1992. godine.

Studenti u blokadi, Pokret slobodnih građana i Stranka Srbija centar (SRCE) osudili su izjavu ministrke Paunović, te pozvali na političku odgovornost.





Tokom rata na Kosovu, od 1998. do 1999. godine, ubijeno je više od 13.000 civila, dok su hiljade nestale. Više od 1.500 ljudi, većinom Albanci, i dalje se vodi kao nestalo.

Stotine ubijenih Albanaca na Kosovu pronađene su u masovnim grobnicama u Srbiji. Njihova tela su premestile srpske snage u pokušaju da prikriju zločine.

Čelnici tadašnje države i snaga bezbednosti SRJ označeni su pred Haškim tribunalom kao ključni učesnici "u zajedničkom zločinačkom poduhvatu" nasilnog proterivanja stotina hiljada albanskih civila sa Kosova od marta do juna 1999.

Cilj je bila, kako je navedeno, "promena etničke ravnoteže radi zadržavanja srpske kontrole" nad Kosovom.

Bivši general Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković je kao komandant Treće armije Vojske Jugoslavije pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen na kaznu od 22 godine zatvora zbog deportacija, prisilnog premeštanja, ubistava i progona albanskih civila s Kosova u prvoj polovini 1999.

Zajedno sa njim, osuđeni su i bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Ojdanić, nekadašnji zapovednik Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević, policijski general Sreten Lukić i bivši potpredsednik Vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović.

Prvooptuženi Slobodan Milošević je umro u pritvoru, dok je nekadašnji predsednik Srbije Milan Milutinović oslobođen optužbi.