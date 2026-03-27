'Nikada se ne zna kada će zatrebati': Srpske diplome na Kosovu između dva sistema

Povećano interesovanje za verifikaciju diploma sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici dolazi u trenutku kada kosovske vlasti sve glasnije najavljuju integraciju srpskog obrazovnog i zdravstvenog sistema, dok politički predstavnici Srba šalju suprotstavljene poruke o tome da li je taj proces nužan.

Poslanik u Skupštini Kosova ispred Srpske liste, Igor Simić, ne "vidi potrebu ni smisao" da zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim institucijama Srbije, koje funkcionišu u srpskim sredinama na Kosovu, podnesu zahtev za verifikaciju diploma jer imaju rešen radno-pravni status u okviru sistema Srbije.

Inače, verifikacija diploma sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici, koji radi u sistemu Srbije, neophodna je za konkurisanje za posao, sticanje stručnih licenci ili polaganje stručnih ispita pri javnim institucijama Kosova.

"Građani svakodnevno pitaju za to… ja ne vidim smisla da pitaju za to, osim ako nemaju nameru da napuste radno mesto koje imaju i da apliciraju da budu deo nekog drugog sistema, jedino je to logično objašnjenje", rekao je Simić u razgovoru za Televiziju Most, iznoseći podatak da ni on sam nije verifikovao svoju diplomu.

Sektor zdravstva i obrazovanja u srpskim sredinama na Kosovu i dalje radi u sistemu Srbije, dok su ostale institucije koje finansira Beograd uglavnom zatvorene u prethodne dve godine od strane kosovskih vlasti, uz obrazloženje da su nelegalne i paralelne. U poslednjih godinu dana visoki kosovski funkcioneri ukazuju i da "dualni sistem" zdravstva i obrazovanja nije održiv, te da će biti potrebna integracija u jedan sistem.

Ministar za zajednice i povratak u Vladi Kosova Nenad Rašić ocenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) da je verifikacija diploma neophodna kako bi pripadnici srpske zajednice ostvarili svoja prava pred kosovskim institucijama, te napominje da se radi o tehničkom, a ne političkom pitanju.

"Ukoliko se analiziraju zakoni i Ustav Kosova, videćete da nema mesta za zapošljavanje uz diplome srpskih obrazovnih institucija. Primera radi, službenik ne sme da vam primi diplomu Univerziteta u Severnoj Mitrovici na kojoj piše Republika Srbija", objašnjava Rašić.

Vlada Kosova je prošle nedelje usvojila odluku da produži mandat Komisiji za verifikaciju diploma izdatih od strane ovog Univerziteta u Severnoj Mitrovici.

Ovakva praksa se uglavnom nastavlja od 2015. kada je usvojena Uredba o procedurama i kriterijumima za izdavanje uverenja građanima Kosova koji su stekli diplome na Univerzitetu koji funkcioniše u okviru obrazovnog sistema Srbije.

Verifikacija diploma 'za svaki slučaj'

Marija iz opštine Gračanica je svoju diplomu sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici verifikovala 2019. godine, iako joj ona kasnije nije bila potrebna za posao u obrazovanju.

"Smatrala sam da treba da iskoristim priliku… Evo sada smo došli u situaciju da ipak moramo da završimo tu proceduru", kaže ona za RSE.

Dodaje i da ljudi iz njene okoline ovih dana "masovno" predaju zahteve za verifikaciju diploma, "jer su svesni da će u skorijoj budućnosti imati potrebu za tim dokumentom ukoliko žele da ostvare svoje radno pravo na Kosovu".

Vesna sa severa Kosova, koja traži i nada se zaposlenju u zdravstvu, do sada nije verifikovala svoju diplomu, ali ipak planira da to uradi jer "nikada se ne zna kada će zatrebati".

Ona u izjavi za RSE navodi da do sada nije razmišljala o verifikaciji svoje diplome jer je smatrala da za tako nečim nema potrebe.

"Sada se sve češće pominje integracija (zdravstva i obrazovanja), tako da sam odlučila da ipak verifikujem diplomu, za svaki slučaj", kaže ona.

Premijer Kosova Aljbin (Albin) Kurti ponovio je 14. marta da će nastaviti da radi na integraciji srpskog obrazovanja i zdravstva u kosovski sistem. Tog dana je inače objavljeno rešenje kada je reč o primeni Zakona o strancima na Kosovu, na osnovu kog je zvanična Priština pristala da izda privremene boravišne dozvole na 12 meseci pripadnicima srpske zajednice koji nemaju kosovska dokumenta, a zaposleni su u sektoru zdravstva i obrazovanja.

Međutim, funkcioner Srpske liste Igor Simić je rekao kako je rešenje o olakšicama "rezultat napornog rada i diplomatije", te da će sve obrazovne i zdravstvene institucije nastaviti da funkcionišu kao do sada, u sistemu Srbije.

Sličnu poruku je poslao i zvanični Beograd.

Evropska unija je u međuvremenu u odgovoru za RSE navela da je primila k znanju nameru kosovskih vlasti da integrišu ove dve oblasti, ali da se tako nešto mora uraditi u konsultaciji sa srpskom zajednicom.

"(Integracija) bi trebala da bude u skladu sa sporazumima iz dijaloga, u tesnoj koordinaciji sa kosovskim Srbima i njihovim predstavnicima, kao i sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog (Peterom Sorensenom)", stoji u odgovoru portparola EU.

Rašić kritikuje Srpsku listu da 'navodi ljude na pogrešne zaključke'

RSE se obratio Ministarstvu obrazovanja Kosova sa upitom da li ima podatke koliko osoba je od 2015. godine iskoristilo svoje pravo da verifikuje srpsku diplomu, te da li će se rok i dalje produžavati, ali odgovor nije stigao.

Ministar Rašić pak navodi da je na stotine osoba uspešno verifikovalo svoje diplome do decembra prošle godine, ali da je zainteresovanost za ovaj proces naglo porasla od početka 2026.

"Do decembra 2025. imali smo oko 50–60 zahteva mesečno, ali tokom januara smo imali po 100 zahteva nedeljno, u februaru preko 200, a tokom marta preko 300 ljudi na nedeljnom nivou je predavalo zahtev za verifikaciju diploma. Do četvrtka prošle nedelje, kada smo produžili mandat komisiji, preko 700 zahteva je čekalo na povratnu informaciju, što znači da su građani shvatili koliko je to važna stvar", kaže Rašić.

On poručuje i da pojedini politički predstavnici iz Srpske liste treba da prestanu da "navode ljude na pogrešne zaključke" da građanima ne trebaju određena dokumenta kosovskih institucija jer se, kako kaže, u praksi uvek pokaže suprotno.

Srpska lista je inače iz kosovskih institucija izašla 2022. kako bi se usprotivila ukidanju srpskih registarskih oznaka za gradove na Kosovu, dok je kasnije pozivala na bojkot izbora i popisa stanovništva.

Pitanje diploma u okviru dijaloga i sporazuma

Kosovo i Srbija su još 2011. postigli Sporazum o prihvatanju univerzitetskih diploma u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa koji se vodi posredstvom Evropske unije.

Potom su 2016. godine ustanovljeni "zaključci o uzajamnom priznavanju diploma na osnovu prvobitnih sporazuma iz 2011. godine", kojima se Kosovo i Srbija obavezuju da će obnoviti napore i prevazići izazove kako bi se pojednostavio proces međusobnog priznavanja diploma.

Ovo pitanje se pominje i u poslednjem Sporazumu o putu ka normalizaciji odnosa, koji su dve strane prihvatile 2023. godine.

Na međusobno priznavanje diploma Kosovo i Srbija su se obavezali i Vašingtonskim sporazumom, koji je potpisan u Beloj kući septembra 2020. godine.

Ipak, Srbija do sada uglavnom nije priznavala diplome sa Univerziteta u Prištini, koje većinom imaju pripadnici albanske zajednice koji žive u Preševskoj dolini.