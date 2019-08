Američko-evropska zajednička diplomatska inicijativa oko Kosova

Na poziv KVINT-e Beogradu i Prištini da što je brže moguće obnove dijalog, zvanični Beograd naveo je kako je primio "k znanju" saopštenje KVINT-e, ali i poručio da u njemu za Srbiju postoji nekoliko spornih stvari", dok je iz Ureda premijera Kosova rečeno kako Kosovo nije ni ometalo dijalog.

Iz Ureda premijera Kosova u ostavci za Radio Slobodna Evropa (RSE) navode da Kosovo nikad nije ometalo dijalog, te da je i "izrazilo spremnost da sedne za pregovarački sto kako bi se postiglo konačno, pravo-obavezujuće rešenje, unutar postojećih granica koje će dovesti do recipročnog priznanja".

Ponovili su, međutim, da se taj proces ne može uslovljavati.

"Vlada Republike Kosova, konkretno premijer Haradinaj, uvek je radio i bio jasan po pitanju prava Kosova da brani integritet i suverenitet zemlje. Prema tome, odluka o uvođenju takse na proizvode iz Srbije i BiH bila je neophodna i služi zaštiti interesa Kosova od neprijateljskog delovanja i neprestanih pretnji Srbije protiv države i institucija Kosova", jedino je što stoji u pismenom odgovoru.

Direktor kancelarije za Kosovo u Vladi Srbije Marko Đurić je, nedugo nakon što je danas objavljeno saopštenje KVINT-e podržao izjavu da se dijalog treba nastaviti kada se ukinu takse, ali ukazuje "na jasnu tendenciju da se napravi neka vrsta veštačke uravnilovke".

"U najnovijem saopštenju KVINT-e, potpuno je jasna tendencija da se na veštački način izjednači nastojanje Prištine da kroz kršenje CEFTA sporazuma, a uvođenje anticivilizacijskih taksi je najdirektnije kršenje i CEFTA sporazuma i drugih međunarodnih sporazuma... sa ponašanjem na koje je Srbija naterana, dakle sprečavanje članstva Kosova u međunarodnim institucijama i borba protiv daljih priznanja država od strane raznih zemalja širom sveta na koje je Srbija naterana, takođe agresivnim spoljno-političkim ponašanjem separatista u Prištini u kome su u prethodnom periodu uživali podršku upravo iz tih zemalja koje su izdale ovo saopštenje", kazao je Đurić.

On dodaje da saopštenje takođe ukazuje kakav ishod razgovora vide države iza ovog saopštenja.

"Tu više nema bilo kakve tajne. Jer ako od Srbije tražite da prestane da lobira za očuvanje svog teritorijalnog integriteta i suverenitet suočena sa zahtevima Prištine za članstvo u međunarodnim organizacijama i suočena sa delovanjem Prištine koja je svih ovih godina radila na priznanju i dovela do priznanja od pojedinih država... onda je potpuno jasno da je za vas željeni ishod tog dijaloga puna emancipacija i puno prihvatanje bez bilo kakvih otpora iz Srbije", kazao je Đurić.

Đurić je dodao da je Srbija otvorena za razgovor kada se takse ukinu, sa željom da se pronađe "normalno i racionalno rešenje".

Obe strane da pokažu kompromis

Države KVINT-e (SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija) u zajedničkoj izjavi pozvale su Beograd i Prištinu da što brže moguće obnove dijalog o normalizaciji odnosa i da se dve strane uzdrže od preduzimanja koraka koji onemogućavaju postizanje konačnog sporazuma.

"Spremni smo da kroz podršku visokom predstavniku EU povećamo našu ulogu u procesu, ali to ne možemo učiniti sve dok obe strane ne pokažu spremnost na kompromis, uklone prepreke i nastave da razgovaraju. Za Kosovo to znači ukidanje taksi koje je nametnulo Srbiji. Za Srbiju to znači prekid kampanje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova", navodi se u zajedničkoj izjavi.

Dodaje se da su vlade ovih država ujedinjene u nameri da se postigne puna normalizacija odnosa kroz sveobuhvatni, politički održiv i pravno obavezujući sporazum koji će doprineti regionalnoj stabilnosti.

"Status kvo onemogućava napredak Kosova i Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i jednostavno nije održiv. Nakon godina stagnacije došlo je vreme da se stavi tačka na sukobe iz 90-ih i da se kroz pregovore u duhu dobre volje postigne sporazum prihvatljiv obema stranama koji će obezbediti bezbednu i prosperitetnu budućnost za građane Kosova i Srbije", navodi se u izjavi.

Poziv država KVINT-e na što brže obnavljanje dijaloga Kosova i Srbije ukazuje da su Evropljani i Amerikanci postigli elementarnu saglasnost o zajedničkom funkcionisanju u ovom procesu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa (RSE) vanjskopolitički​ analitičar Boško Jakšić.

Jakšić kaže da je očigledno da rastu pritisci na Beograd i na Prištinu, a da se sada zajednički front tih pritisaka širi.

Indikativna Vučićeva izjava

Boško Jakšić podseća da su zapadne aktivnosti počele angažmanom nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsednika Emanuela Makrona sastankom u Berlinu, neuspelim sastankom u Parizu, a potom su inicijativu preuzele i SAD. On navodi da su zahtevi poznati i da se od Prištine očekuje ukidanje takse, dok za Beograd nema konkretnog zahteva te vrste, osim napomene da je međusobno priznanje jedino moguće rešenje.

"Kada pogledamo prošlonedeljnu izjavu Aleksandra Vučića, ona je ona meni veoma indikativna. On je rekao 'ne može Srbija da prizna nezavisnost Kosova ukoliko ništa ne dobije'. Prvi put je mogućnost priznanja došla u opticaju od čoveka koji u Srbiji o svemu odlučuje. To su neki nagoveštaji da se dobija nova dinamika, da se stvari ubrzavaju. Amerikanci su najviše zainteresovani za to da se do nekog rešenja dođe pre početka predsedničke kampanje, a Evropljani tek čekaju da se konstituišu institucije posle izbora za Evropski parlament pa da se onda energičnije uključe", ističe.

Jakšić je dodao da situacija sada deluje bolje nego ranije i da, kada bi se u sadašnjim uslovima obnovio dijalog, rešenje ne bi bilo daleko.

"Bez obzira da li je to po ideji razgraničenja, mislim da bi Amerikanci, ali i Edi Rama, (premijer Albanije) mogli da pritisnu Prištinu da odustane od Haradinajevog čvrstog protivljenja, da bi i Vučić, koji ima jaku opoziciju toj ideji, od crkve pa do javnosti, takođe mogao negde da je progura", mišljenja je Jakšić.

Zaključuje da ovakva izjava KVINT-e predstavlja i signal za one koji se spremaju da izađu na izbore na Kosovu.

Prvo legalizacija kosovskih institucija

Kosovo inače čeka sednica o raspuštanju Skupštine Kosova koja je zakaza za 22. avgust, a što bi otvorilo put raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Do ovakve situacije je došlo pošto je premijer Kosova Ramuš Haradinaj podneo ostavku 19. jula, zbog poziva na razgovor u Specijalni sud u Hagu u svojstvu osumnjičenog za ratne zločine, gde se branio ćutanjem. Za sada, sve partije na Kosovu su se izjasnile da podržavaju izbore.

Jeta Krasnići iz Demokratskog instituta Kosova navodi da Kosovo u dijalogu treba da predstavljaju ustavne institucije, onda kada one budu postale legitimne. Sa vladom u ostavci i sa zakazanom sednicom o raspuštanju Skupštine, Kosovo, politički gledano, treba prvo da legitimizuje institucije, a kako bi se krenulo napred sa dijalogom. Kako ističe, trenutno ne postoji spremnost kod političkih partija da se formira tehnička vlada.

"Potom, proces dijaloga treba da vodi premijer u koordinaciji sa predsednikom i uz nadgledanje Skupštine. Dakle, ove tri halke moraju da budu funkcionalne kako bi se krenulo napred. Istina je da se radi o urgentnom pitanju za Kosovo a kako bi se Kosovu otvorila evropska perspektiva, o kojoj se upravo govori u zajedničkoj izjavi", ističe ona.

Krasnići dodaje da će pitanje dijaloga Kosova i Srbije biti glavno pitanje sa kojom će nova Vlada Kosova da se suoči. Podvlači da se okončanjem dijaloga neće samo zatvoriti određena otvorena pitanja sa Srbijom, već će se konsolidovati i međunarodni subjektivitet Kosova.

"Suština diskusije je šta su strane spremne da postignu i kolika je cena koja treba da se platiti za postizanje sporazuma", zaključuje ona.