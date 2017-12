Prijetnji manje, ali ih još ima

Policija istražuje prijetnje novinarima upućenim zbog izvještavanja o presudi šestorke "Herceg-Bosne" i samoubojstvu Slobodana Praljka, ali u interesu istrage ne mogu ići u javnost sa detaljima, kažu u resornom ministarstvu.

Brzu i efikasnu istragu prijetnji novinarima u Hrvatskoj i BiH zatražio je i posebni OESS-ov predstavnik za medije. Kako Praljkov čin odlazi sa naslovnih stranica, broj prijetnji se smanjuje, ali nisu nestale, kažu u Hrvatskom novinarskom društvu.

„Policija sve prijetnje upućene novinarima u obavljanju njihovog posla shvaća ozbiljno i po njima postupa,“ odgovorili su iz Ministarstva unutarnjih poslova na naš upit o tijeku izvida povodom prijetnji smrću koje su prijavili novinari portal index.hr,a zbog načina kako su izvještavali o presudi Žalbenog vijeća Haškog tribunala i samoubojstvu Slobodana Praljka.

Ministarstvo u odgovoru potvrđuje da policija provodi kriminalističko istraživanje u spomenutim slučajevima, ali da zbog daljnjeg tijeka i uspješnosti okončanja kriminalističkog istraživanja trenutačno nisu u mogućnosti podijeliti s javnošću nove informacije.

O tome jesu li se prijetnje nastavile, za Radio Slobodna Europa govori novinar portalaindex.hr Vojislav Mazzocco:

„Koliko sam saznao od kolega, prijetnje su se dosta smanjile. Veliki broj facebook profila sa kojih su prijetnje upućene je nestao. Trajno je izbrisan nakon što smo objavili imena i prezimena onih koji su nam prijetili. Policija je u redakciji indexa.hr provela kojih sat i po vremena razgovarajući s glavnom urednicom razgovarajući o tome i popisujući prijetnje. Možda ovoga puta nešto i naprave.“

Povratnu informaciju od policije nema ni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković, a o prijetnjama za RSE kaže:

„Čini mi se da je nešto smanjen intenzitet, mada se bojim da to nije rezultat našeg priopćenja otprije nekoliko dana, jer ionako se ignorira kada netko nešto o tome kaže. Ali uvijek kada neka tema nakon početnih dan, dva ili tri malo splasne, splasnu i prijetnje i uvrede. Ali da ih baš uopće nema – to nije točno.“

Političari su najodgovorniji za kreiranje klime u kojoj prijetnje postaju nešto normalno, a Leković kaže kako vodeći političari govor mržnje osuđuju tek ako ih se pita u nekom intervjuu, a nikako da to naprave samoinicijativno.

Podsjetimo, posebni predstavnik OESS-a za slobodu medija Harlem Desir pozvao je tijela vlasti u Hrvatskoj i BiH da istraže brojne prijetnje smrću upućene ovim povodom novinarima i kazne počinitelje. On je osudio prijetnje novinarima, posebice one upućene s namjeromda ih se ušutka, i podsjetio da vlasti imaju obvezu osigurati novinarima siguran i neometan rad, a da oni koji im prijete budu procesuirani.

Rat se vodi i na društvenim mrežama. Niz profila javnih osoba desne i konzervativne orijentacije – Željke Markić, Velimira Bujanca i drugih - bio je zbog objave komentara potpore Praljku blokiran. Neki su uklonili te sadržaje i deblokirani, a neki su blokirani i dalje. Sa desna je odmah odgovoreno napadima na facebook profile tri lijeva portala da objavljuju fašističke sadržaje, pa su ti profili bili blokirani, a sinoć su deblokirani.

Gradsko vijeće Splita u kojem HDZ vodi većinu danas je minutom šutnje za Praljka započelo sjednicu, čemu nisu prisustvovali vijećnici liberalne stranke „Pametno“ i socijaldemokrati. „Ova minuta šutnje je čista farsa koja se koristi u dnevno-političke svrhe. Dobro znamo da je upravo HDZ pred 13 godina poslao Praljka u Haag,“ kazala je SDP-ova vijećnica Kristina Vidan.

U zemlji u kojoj se 86,28 posto građana izjašnjavaju kao katolici, konačno se jedan medij sjetio podsjetiti da je samoubojstvo za katoličku vjeru- neprihvatljivo. Privatni tjednik „Zagorski list“ donosi veliki razgovor sa banjalučkim biskupom Franjom Komaricom, koji sa naslovne stranice poručuje „Nitko ne smije glorificirati samoubojstvo“.

Prijetnje i novinarima u BiH

Urednica portala Tačnonet iz Mostara, Štefica Galić, koja je i ranije bila fizički i verbalno napadana, kaže kako je posljednjih dana primila i prijetnje "da je treba pronaći u Mostaru i objesiti". Galić podsjeća da prijetnje primi i nakon svakog javnog istupa u kojem kritizira, kako kaže, fašizam i hercegbosansku politiku:

„Naravno, ovaj dio svijeta u kojem mi živimo je takav da će šakama utjerivati svoju službenu varijantu istine i naravno, novinari su tu prvi na udaru.“

Prijetnje, uglavnom preko društvene mreže Facebook, primio je i novinar Al Jazeera Sanel Kajan, koji je inače iz Mostara.

„Oni mi prijete jer sam, kako navode, baš ja od svih zaposlenih na Al Jazeera-i, snimio najave za prenos izricanja presude iz Haga u slučaju Prlić i ostali. To je čista ludost, jer sem ove ja sam pročitao stotine i stotine drugih najava. Na kraju krajeva, to je moj posao. I evo, nakon što sam dijelio priloge koje je Al Jazeera napravila, i brojni drugi mediji, u okviru praćenja procesa hercegbosanskoj šestorki, poručuju da odselim iz Mostara, jer, opet kako oni kažu, to je stolni hrvatski grad.“

Udruženje BH novinari je, uz ostalo, saopćilo kako je nedopustivo i krajnje opasno korištenje presuda Haškog suda za podsticanje nacionalističkih strasti i širenje mržnje. Tajnica Kluba novinara Mostar i urednica portala Republika info, Vera Soldo, uz riječi da nema opravdanja za prijetnje novinarima, ističe kako se posljednjih dana vodio pravi mali internetski rat:

„To nam pokazuje da mi kao narod, koji ovdje živimo, još nismo spremni na nekakvu katarzu i još smo pod nekakvim duhovima prošlosti. Zato sam sad upravo rekla da je odgovornost novinara u izgradnji demokratskog suvremenog društva u kojem se čuje mišljenje i onih s kojima se možda i ne slažemo tim veća. I doprinos novinara je neprocjenjiv.“

Štefica Galić podsjeća da je u više navrata prijavljivala napade i prijetnje, ali tvrdi da niko nikada nije kažnjen.

„Jednostavno, ti ljudi rade šta hoće, znajući unaprijed da neće biti kažnjeni i da im se ništa neće dogoditi, jer to radi ulična desnica Dragana Čovića“, kaže.

Prijetnje je policiji prijavio i Sanel Kajan:

„Želim zaista podvući ovo: ukoliko ne dođe do konkretnih akcija, i novinarima profesionalcima i nasilnicima šalje se jasna poruka. Nasilnicima: slobodno prijetite, a novinarima profesionalcima: šutite.“