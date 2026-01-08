Pakistan formira posebnu jedinicu za zaštitu kineskih državljana usred porasta napada

Pakistanske vlasti formiraju novu policijsku jedinicu za zaštitu kineskih državljana, nakon višegodišnjih zahtjeva Pekinga.

"Zaštita kineskih državljana i projekata od zajedničkog interesa ostaje naš prioritet", rekao je pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi 7. januara u Pekingu tokom sastanka s Wang Xiaohongom, kineskim ministrom javne sigurnosti.

Tokom sastanka, zvaničnici su najavili formiranje nove sigurnosne jedinice u Islamabadu, kao i nove zajedničke programe obuke policije i sistem brze reakcije za razmjenu informacija o terorističkim prijetnjama u Pakistanu.

"Cijenimo žrtve koje je Pakistan podnio u borbi protiv terorizma", rekao je Wang, prema kineskom izvještaju sa sastanka.

Ali uprkos toplom prijemu i pohvalama u Pekingu, analitičari i bivši zvaničnici rekli su za RSE da formiranje nove sigurnosne jedinice u pakistanskoj prijestolnici dolazi u trenutku kada su odnosi Kine i Pakistana na najnižem nivou, zbog napada u posljednjim godinama u kojima je ubijeno na desetine kineskih državljana u ovoj južnoazijskoj zemlji.

Shakil Ahmad Ramay, analitičar iz Islamabada koji je napisao više knjiga o odnosima Kine i Pakistana, rekao je za RSE da je pakistanska policija trenutno loše opremljena da umiri zabrinutost Pekinga za sigurnost svojih građana.

"Kako bi se osigurala sigurnost kineskih državljana, pakistanskoj policiji su potrebni obuka i oprema", rekao je.

Usporavanje kineskih infrastrukturnih planova u Pakistanu

Hiljade kineskih državljana rade u Pakistanu, uglavnom na poslovima vezanim za kineski infrastrukturni projekat vrijedan 60 milijardi dolara – Kinesko-pakistanski ekonomski koridor (CPEC).

Ali pogoršana sigurnosna situacija – koja je od 2021. dovela do ubistva 20 kineskih državljana i ranjavanja 34 u terorističkim napadima – dodatno je, uz nesuglasice oko finansiranja i korupcijske skandale, poremetila opsežni CPEC, nekadašnji vodeći projekat u okviru kineske globalne inicijative "Pojas i put" (BRI).

Nova specijalizovana policijska jedinica u Islamabadu jedna je od više sigurnosnih inicijativa koje su pakistanske vlasti uvele kako bi umirile kineske zabrinutosti oko sigurnosti svojih državljana.

U pakistanskoj provinciji Baločistan već postoji brigada vojske zadužena za zaštitu kineskih državljana koji rade na projektima CPEC-a, a izgrađene su i stotine novih kontrolnih punktova, zajedno s zaštitnim barijerama u blizini infrastrukturnih projekata.

Bivši pakistanski zvaničnik koji je radio na CPEC-u, a koji je za RSE govorio pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, kaže da loša sigurnosna situacija, finansijske poteškoće vlade i problemi s pravovremenom realizacijom projekata predstavljaju dugogodišnje prepreke koje su u velikoj mjeri zaustavile CPEC.

CPEC nije samo usporen, on je gotovo mrtav", rekao je bivši zvaničnik.

Iako se vrijednost projekta procjenjuje na 60 milijardi dolara, Pakistan je od pokretanja 2015. godine na terenu primio tek oko 25 milijardi dolara investicija u okviru CPEC-a.

Na pitanje o novoj specijalnoj jedinici u Islamabadu, bivši zvaničnik CPEC-a rekao je da se uglavnom radi o "optici" i da je "ovo namijenjeno tome da projekat ostane živ u medijima".

Regionalni sigurnosni problemi u porastu

Nijedan kineski državljanin nije prijavljen da je ubijen u Pakistanu tokom 2025. godine, ali šira sigurnosna situacija donijela je nove prepreke kineskom ekonomskom prisustvu u regiji.

U dva napada u novembru ubijeno je pet kineskih državljana koji su radili u rudniku zlata blizu udaljene granice Tadžikistana s Afganistanom.

U oktobru su Afganistan i Pakistan razmijenili vojne napade, pri čemu je poginulo na desetine ljudi, a Pakistan zatvorio granicu s Afganistanom. To je bilo najteže pogoršanje sukoba u posljednjih nekoliko godina i izazvalo je strah od potpunog rata. Krajem novembra talibani su optužili Pakistan da je izveo zračne napade unutar Afganistana u kojima je ubijeno najmanje 10 ljudi, od kojih je devetoro djece.

Unutrašnji sigurnosni problemi u Pakistanu također i dalje traju.

Baločistan, gdje se nalazi mnogo CPEC projekata, uključujući luku Gwadar, najnerazvijenija je oblast Pakistana i poprište dugotrajne nasilne pobune protiv Islamabada koju predvodi Oslobodilačka vojska Baločistana (BLA), etnonacionalistička militantna grupa koja traži nezavisnost od Islamabada. BLA je godinama napadala kineske državljane i interese kako bi povećala pritisak na pakistansku vladu, izvodeći nekoliko napada visokog profila, uključujući napad na hotel Pearl-Continental u Gwadaru 2019. godine i napad na kineski konzulat u Karačiju.

Za druge napade u Pakistanu na kineske državljane niko nije preuzeo odgovornost, dok su neki, uključujući bombaški napad 2021. na autobus kineskih radnika na putu ka projektu brane Dasu, u kojem je poginulo 13 ljudi, od kojih devet Kineza, pakistanske vlasti pripisale Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP).

Priredila Elvisa Tatlić