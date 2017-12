'Skandalozno da na trgu u Zagrebu žaluju za zločincem'

Nakon izjava prvih ljudi hrvatske države povodom samoubojstva visokog zvaničnika tzv. Herceg-Bosne Slobodana Praljka u haškoj sudnici, nakon što mu je potvrđena presuda za ratne zločine nad bošnjačkim civilima, Ženska mreža Hrvatske javno je pozvala hrvatsku Vladu i Sabor da "prihvate odluku Haškog tribunala, suoče se s utvrđenim povijesnim činjenicama i konačno prestanu s negiranjem zločina".

"Naravno da se nije sudilo Hrvatskoj. Sudilo se pojedincima i identificiranje sa onima koji su prekršili pravila ratovanja, koji su bili u drugoj državi, na neviđeno brutalan način se odnosili prema civilnom stanovništvu i prekršili sva pravila ljudskog ponašanja - takvo identificiranje koje se stalno producira i kod mladih generira proces identifikacije sa zločincima je skandalozno i ne smije se dešavati", smatra koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Bojana Genov.

Dan nakon presude i samoubojstva na podnožje spomenika na središnjem zagrebačkom Trgu bana Jelačića postavljena je Praljkova slika s natpisom "junak" i građani mu tamo pale svijeće. To mora prestati, poručuju iz Ženske mreže Hrvatske.

"Smatramo da je skandalozno da se na glavnom trgu glavnog grada Hrvatske nalaze oni koji žaluju za zločincem i da to nije sankcionirano. To je nedopustivo i to nikako nije korak prema tome da ova država krene prema budućnosti i okrene se mirnodopskim pitanjima."

Premijer Andrej Plenković odbio je kvalifikacije da Hrvatska ne poštuje ovu presudu.

"Vidjeli ste preciznu izjavu Vlade nakon presude i volio bih da se ta izjava ne interpretira pogrešno, nego da se čita onako upravo onako kako je izgovorena, i bilo bi jako važno da se ne stvara dojam da Hrvatska ne poštuje presudu", kazao je Plenković novinarima u Zagrebu.

On je dodao kako je druga stvar izraziti nezadovoljstvo nekim dijelovima presude pogotovo - kako je kazao - "kada kao država pokušate triput biti prijatelj suda, a onda ostanu aluzije na odgovornost hrvatskog državnog vrha iz tog vremena".

Oporbena Socijaldemokratska partija (SDP) nije pristala na odavanje počasti minutom šutnje u Saboru, kada je vladajuća Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) uz poginule branitelje i sve žrtve svih ratnih zločina "prošvercovala" i Praljka.

"Hrvatska je jedan od osnivača Haškog suda. Priznali smo Haški sud, donijeli smo Ustavni zakon o suradnji sa sudom i trebamo priznati presudu. Što se tiče konkretnog sadržaja presude, Hrvatska je radila greške u BiH tijekom 1993. i 1994. godine, jedino se ne slažemo sa tezom da se to zove udruženi zločinački poduhvat", pojašnjava predsjednik parlamentarnog kluba SDP-a Arsen Bauk.

O apelu Ženske mreže Hrvatske Bauk kaže:

"Hrvatske vlasti se trebaju ponašati kao vlasti svake ozbiljne pravne države i poštivati presude, a to isključuje odavanje počasti onima koji su osuđeni za najteža kaznena djela. A što se tiče sankcioniranja, ako postoji zakonska osnova za sankcioniranje, treba je primijeniti."

Hrvatski premijer Andrej Plenković 4. i 5. prosinca je u Mostaru, a predsjednica Kolinda Grabar Kitarović otišla je u Sjedinjene Države, gdje će, među ostalim, na tematskoj sjednici Vijeća sigurnosti UN posvećenoj završetku rada Haškog tribunala - kako je najavljeno - jasno artikulirati stajališta Hrvatske o haškoj presudi šestorici čelnika takozvane Herceg-Bosne.