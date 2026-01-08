Zelenski kaže da je plan o sigurnosnim garancijama 'u suštini spreman', dok ruski napadi ostavljaju Ukrajinu bez struje

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je plan o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu "u suštini spreman" nakon noćnog talasa ruskih napada koji su onesposobili infrastrukturu za struju, grijanje i vodu u dijelovima zemlje, ostavljajući oko milion ljudi u mraku dok temperature padaju ispod nule.

U nizu objava na društvenim mrežama 8. januara, Zelenski je rekao da "ne postoji vojno opravdanje" za napade, koji dolaze usred intenziviranja pregovora o mirovnom prijedlogu s ciljem okončanja najdužeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata.

Dodao je da dokument o pružanju sigurnosnih garancija nakon rata između Kijeva i Vašingtona čeka finalizaciju s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, ali da diplomatski potezi za okončanje rata ne smiju značiti prekid isporuke sistema protivzračne odbrane i vojne opreme potrebne za ublažavanje ruskih napada.

"Diplomatski razgovori ne mogu biti izgovor za usporavanje isporuke sistema protivzračne odbrane i opreme koja pomaže zaštiti života. Radimo s našim partnerima kako bismo osigurali adekvatan odgovor", rekao je.

"Bilateralni dokument o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu sada je u suštini spreman za finalizaciju na najvišem nivou s predsjednikom Sjedinjenih Država... Razumijemo da će američka strana stupiti u kontakt s Rusijom i očekujemo povratnu informaciju o tome da li je agresor zaista spreman okončati rat", dodao je.

Rusija je pokazala otpor prema mnogim prijedlozima sadržanim u planu koji su dogovorili Ukrajina, njeni evropski saveznici i Vašington, a koji predviđa, između ostalog, međunarodne mirovne snage, sigurnosne garancije i mehanizam za nadzor i verifikaciju primirja pod vodstvom SAD-a.

Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je 8. januara da najnoviji prijedlozi iz plana nisu ni blizu prihvatljivi za Moskvu, nazvavši ih "opasnim" i "destruktivnim".

Diplomatski razgovori odvijaju se dok ruski napadi ostavljaju mnoge u Ukrajini bez struje i grijanja na temperaturama ispod nule.

Gradonačelnik Dnjepra, Boris Filatov, rekao je da su noćni napadi koji su pogodili njegov i druge gradove širom zemlje stvorili "vanrednu situaciju na nacionalnom nivou".

Ukrajinsko Ministarstvo energetike saopštilo je da oko 800.000 potrošača u Dnjipropetrovskoj oblasti ostaje bez struje, dok se očekuje da temperature padnu na minus 11 stepeni Celzijusa.

Rusija je više puta tvrdila da ne gađa civilnu infrastrukturu, uprkos sve većim dokazima o suprotnom.

"Ne postoji apsolutno nikakvo vojno opravdanje za ovakve napade na energetski sektor i infrastrukturu koji ostavljaju ljude bez struje i grijanja usred zime", rekao je Zelenski na društvenim mrežama.

"Ovo je rat Rusije protiv našeg naroda, protiv života u Ukrajini – pokušaj da slomi Ukrajinu."

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko upozorila je da će pogoršanje vremenskih uslova dodatno opteretiti domaćinstva u pogođenim regijama.

"Ukrajinski energetski sistem je svakodnevno pod napadom neprijatelja, a energetski radnici rade u izuzetno teškim uslovima kako bi ljudima obezbijedili struju i grijanje", napisala je na Telegramu.

Šef vojne administracije Zaporoške oblasti, Ivan Fedorov, rekao je da je regija potpuno ostala bez struje kasno uveče 7. januara, dodajući da je to prvi potpuni nestanak struje u posljednjih nekoliko godina.

Serhij, direktor bolnice u Dnjipru, rekao je za ukrajinski servis RSE-a da se ustanova suočila s prilivom pacijenata kada je nestala struja.

"Kad su se svjetla ugasila, morali smo raditi s [generatorima]. Upravo smo primili 37 ranjenih vojnika", rekao je. "Vrlo veliki broj pacijenata dovezen je iz drugih dijelova regije, gdje nije bilo moguće pružiti medicinsku pomoć zbog nestanka struje."

Dnjipropetrovska i Zaporoška oblast su gusto naseljene industrijske regije blizu linije fronta, s dijelovima teritorije pod ruskom okupacijom.

One su više puta bile meta ruskih napada od početka invazije u februaru 2022.

Moskva je više puta tvrdila da ne gađa civilnu infrastrukturu, uprkos sve većim dokazima o suprotnom.

Podaci pokazuju da su ruske snage intenzivirale napade na ukrajinsku energetsku i gasnu infrastrukturu početkom jeseni 2025, ometajući isporuke tokom sezone grijanja.

Prema vladinim podacima, Rusija je izvela više od 4.500 napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine od februara 2022, kada je pokrenuta invazija.

U međuvremenu, Ujedinjene nacije upozoravaju da, s temperaturama koje padaju ispod nule i gradovima koji se suočavaju s dugim, svakodnevnim nestancima struje, ukrajinski civili ponovo dočekuju zimu pod granatama.

"Narod Ukrajine nema privilegiju da čeka bolje uslove. Oni izdržavaju četvrtu zimu od eskalacije ovog rata, pod vatrom i u mraku", rekla je zamjenica koordinatora za hitnu pomoć UN-a Joyce Msuya.

Priredila Elvisa Tatlić