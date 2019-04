Ometanje istrage ubistva Olivera Ivanovića?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ometa i opstruira istragu za ubistvo Olivera Ivanovića, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava.

Prošle sedmice je Vučić optužio Radu Trajković, predsednicu nevladine organizacije Evropski pokret za Kosovo i Metohiju, i to tako što je pred medijima direktno čitao njen iskaz koji je pre godinu dana dala kosovskom tužilaštvu u slučaju istrage ubistva Ivanovića, da je to njeno svedočenje razlog što se dvojica osumnjičenih Srba za učešće u ubistvu Ivanovića (Nedeljko Spasojević i Marko Rošić, prim. aut.) od 23. novembra do danas nalaze u pritvoru na Kosovu.

Neposredno posle toga je Marko Đurić, direktor kosovske Kancelarije Vlade Srbije, otišao još dalje i na Tviteru objavio dokument, za koji tvrdi da je autentičan, a koji pokazuje šta je u kosovskoj istrazi rekla Rada Trajković.

Sonja Biserko podseća da Vučić istragu ometa i time što tvrdi da je Milan Radoičić, potpredsednik Srpske liste iz Mitrovice, koga kosovsko tužilaštvo sumnjiči za pomaganje u izvršenju ubistva Olivera Ivanovića i želi da ga ispita, nevin jer je prošao poligraf.

Radoičić je od kosovskog pravosuđa pobegao u Srbiju, a srpska vlast odbija da ga preda Prištini kako bi bio ispitan.

„Već na samom početku, kada je ubijen Oliver Ivanović (16. januara 2018. godine, prim. aut), on (predsednik Srbije Aleksandar Vučić) je uzeo u zaštitu (Milana) Radoičića, koji je već tada bio pod sumnjom. Bez obzira da li je papir na koji se on poziva i sa kojeg je čitao na konferenciji za štampu autentičan ili ne, da li su ga dobili od branilaca osumnjičenih Srba ili kosovskog tužilaštva, on ne bi smeo da se očituje po tom pitanju jer to direktno ometa, opstruira, sam istražni postupak“, kaže Sonja Biserko.

Nije prvi put da predsednik intreveniše ili opstruira pravosuđe, tvrdi sagovornica RSE i dodaje:

„Napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje u istražni postupak.“

Da opstrukcija u istrazi Olivera Ivanovića dolazi direktno od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavila je za televiziju N1 i sama Rada Trajković.

"Ako vi imate predsednika države koji izlazi sa istražnim materijalom i otkriva ga javnosti u toku istrage, to je poruka onima koji su svedočili ili onima koji planiraju da svedoče da on sve odmah saznaje. Meta sam mu bila ja, povod u stvari, a suština je ležala u tome da on na indirektan način sprečava istragu", rekla je Rada Trajković za TV N1.

Dodala je da su mnogi Srbi koji su imali komunikaciju s Oliverom Ivanovićem pozvani da specijalnom tužiocu daju izjavu, pa je među njima bila i ona.

Podsetila je da njeno svedočenje uopšte nije problematično jer je o svemu što je rekla tužiocu govorila i javno i da, u tom smislu, njena izjava nije doprinela proširenju istrage niti zahtevu za produžetak pritvora osumnjičenima.

"Na stolu specijalnog tužioca su bile sve moje izjave, iz medija uglavnom. Bilo je i lične prepiske. Ali bilo je i moje gostovanje na dan ubistva na TV Hepi u Beogradu gde sam sve isto govorila - da iza zločina stoji, u smislu organizacije i logistike, mafija sa severa Kosova", rekla je Trajković.

Prema njenim rečima, tom prilikom je rekla i da veruje da je "umešan i deo službe bezbednosti Srbije".

Odmah nakon toga, direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da je Rada Trajković najdirektnije državu Srbiju optužila za "državni terorizam" i ubistvo Olivera Ivanovića.

Đurić u saopštenju navodi da očekuje od nadležnih državnih organa da istraže navode Rade Trajković i "prirodu njenih odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i sa pojedinim stranim diplomatama sa kojima, kako je i sama potvrdila, održava redovne kontakte."

Da je Vučićevo i Đurićevo direktno obelodanjivanje dokumenata iz istrage pred medijima i na društvenim mrežama u pravnoj državi nedopustivo, za Radio Slobodna Evropa kaže i Bogoljub Milosavljević, profesor prava na beogradskom Univerzitetu Union:

„Čitava izvršna vlast ima stalnu želju da se meša u rad pravosudnih organa, pogotovo kada se radi o nekim takozvanim političkim aspektima pojedinih događaja koji se ili nalaze u istrazi ili u fazi suđenja. To je nešto čega smo svedoci veoma često, tako da tu čovek nema šta da doda osim da bi bilo potrebno i bilo bi krajnje vreme da se sa tim prestane, da se prosto počne da razumeva da nezavisnost pravosuđa podrazumeva ili pretpostavlja nedavanje takvih izjava kakve se daju u ovom konkretnom slučaju“, ukazuje Milosavljević.

Sonja Biserko upozorava u kontekstu prozivanja Rade Trajković od strane vlasti na još nešto što je, podvlači, veoma opasno:

„To je ugrožavanje njene bezbednosti i pozivanje na linč, što bi bilo, što bi njih učinilo odgovornim ukoliko se bilo šta desi toj ženi.“

Rada Trajković je istakla da će od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića zahtevati da, kad napušta teritoriju Kosova, dobije pratnju i zaštitu zbog ugrožavanja bezbednosti, "zbog pretnji koje dolaze od predsednika države".