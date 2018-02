Da li mafija vlada severom Kosova?

U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o situaciji na severu Kosova. Sagovornici su bili Rada Trajković, političarka sa Kosova i predsednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda.

Bilo je reči o tome zašto je severna Mitrovica opasno mesto za život, zašto je ubijeni srpski opozicioni lider Oliver Ivanović govorio da se Srbi sa severa Kosova ne boje Albanca već Srba, ko su glavne kabadahije, koliki je uticaj mafije na lokalne institucije u severnoj Mitrovici, gde završavaju pare koje se iz Beograda i evropskih fondova slivaju na sever Kosova, u kojoj meri Beograd kontroliše zbivanja na severu Kosova, kao i o tome ko može zavesti red na severu Kosova.

Pored ostalog, čućete i šta je gospođa Trajković odgovorila Vučiću koji je, komentarišući njene kritičke reči o stanju na severu Kosova, izjavio da ona predstavlja 0.0001 posto Srba na Kosovu.

Omer Karabeg: Gospođo Trajković, vi ste nedavno povodom ubistva Olivera Ivanovića izjavili da je severna Mitrovica najmanje bezbedno mesto za život Srba. Zašto to mislite?

Radmila Trajković: Opštepoznata je stvar da još od 2013. godine na političkoj sceni severnog Kosova nesmetano deluje mafija koja praktično upravlja institucijama na čijem čelu se nalaze Srbi. Pominje se jedna netransparentna ličnost, gospodin Radojičić, koga međunarodna zajednica označava kao šefa mafije na severu Kosova.

Dušan Janjić: Sigurno je da trenutno, posle ubistva Olivera Ivanovića, severna Mitrovica spada u opasno mesto, ona je možda i jedno od najopasnijih mesta gde žive Srbi. To je idealni ambijent za korupciju i kriminal i, naravno, za političare koji žele da se brzo obogate, a to se najbolje radi preko kriminala.

Srbi se boje Srba

Radmila Trajković: Ubistvo Olivera Ivanovića od strane mafijaških krugova koji su preuzeli političku ulogu je nešto što je realnost. Sever Kosova je bukvalno u panici, mislim pre svega na Srbe. Oni se boje, jer se nakon ubistva Olivera Ivanovića, i pored obećanja predsednika Vučića, ništa ne dešava. Oni su i dalje uplašeni i zbunjeni, jer istraga ide polako i traljavo. Oni i dalje viđaju na ulicama ljude kojih se plaše, a ti ljudi nisu ništa manje bahati nego što su bili.

Lideri stranke Srpska lista, koju podržava Beograd i koja je pobedila na izborima, potpuno su se povukli, ne izlaze i beže od naroda. Njih je prosto stid, a možda osećaju i odgovornost o kojoj ne smeju da govore. Zato su ovih dana nevidljivi. Sada postoji vakuum lidera. Pre toga je šef bio gospodin Radojičić, koga je u jednom intervjuu kao relevantog čoveka pomenuo i premijer Haradinaj.

Omer Karabeg: Kažete da u severnoj Mitrovici vladaju strah i panika.

Radmila Trajković: Strah, muk i vakuum. Sve je nekako tu, ništa nije odstranjeno, niko nije identifikovan, narod je zaista uplašen. Ne izlazi se uveče, ljudi se povlače u kuće. Mnogi razmišljaju da se odsele sa severa Kosova. Ovih dana kaže mi jedan prijatelj: “Nekada se pričalo o vremenu kada su Srbi bili pod Turcima, a sada sve više pričamo o nezapamćenom teroru Srba nad Srbima“.

Kabadahije u džipovima

Omer Karabeg: Oliver Ivanović je u svom poslednjem intervjuu izjavio da se Srbi sa severa Kosova ne boje Albanaca nego Srba, kako je rekao, lokalnih kabadahija i kriminalaca koji se voze u džipovima bez tablica.

Dušan Janjić: Tačno je to što je rekao Oliver i što govori gospođa Trajković. Svi ljudi iz severne Mitrovice sa kojim imam kontakte govore mi da tamo sada vlada neizvesnost. Ljudi osećaju da je došlo do nekog primirja, ali znaju da zlo nije otišlo. Mnogi, zaista, razmišljaju da odu. Problem je u tome što se politika poslednjih godina sve više oslanjala na nasilje i kriminalce. Cela priča o integraciji Srba nije rađena na demokratski način, nije rađena u dogovoru sa kosovskim Srbima. To je pre svega bilo nekakvo uterivanje u integraciju.

Da vas podsetim, lokalne izbore 2013. godine, na kojima bi najverovatnije Oliver Ivanović pobedio u utrci za gradonačelnika, prekinuli su razbojnici pod kapuljačama. Posle će se pokazati da su neki od njih bili u paravojnim jedinicima i da su bili deo organizovanog kriminala. Prekinuli su glasanje na dva mesta, a Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) je brže-bolje prekinula glasanje na severu Kosova. Beograd se oslanjao na nasilnike, OEBS je u tome asistirao, a međunarodna zajednica je to nemo posmatrala.

Kada javno stavite do znanja da vam za uterivanje reda u vlastitoj naciji trebaju nasilnici i kada svi drugi to tolerišu ili podržavaju, onda ljudi koji se zalažu za istinske vrednosti shvate da im tu nije mesto. Bilo je onih hrabrih koji se s tim nisu mirili, ali oni ne mogu ništa da urade dok Beograd ne promeni politiku i ljude na koje se oslanja. Predstavnici Beograda moraju da promene i svoje ponašanje kada odu na sever Kosova.

Nisam ih video da se druže s običnim Srbima, niti da razgovaraju sa Srbima koji su u opoziciji. Oni se stalno kreću u istom krugu. Srbija je sada pred izborom. Ili će dozvoliti da mafija potpuno preuzme kontrolu, ili će se obračunati sa zlom koje je zahvatilo sever Kosova. U Mitrovici je teško stanje. Ubijen je istaknuti lider, ko zna ko je sledeći, a obični, normalni ljudi razmišljaju da odu što dalje od svojih kuća.

Radmila Trajković: Mafija ne samo da kontroliše lokalne institucije na severu Kosova, nju respektuju i centralne vlasti Kosova. Ako gospodin Ramuš Haradinaj kaže da pored srpskih funkcionera sa severa sarađuje i sa gospodinom Radojčićem u smislu funkcionisanja centralnih institucija, onda možete da vidite do kog nivoa su oni inkorporirani u centralne institucije Kosova. Zato govorim da će se teško pronaći ubica Olivera Ivanovića dok ne padnu obe vlade - i beogradska i kosovska.

Zašto Beograd poštuje i prihvata Radojičića - ja zaista ne znam. Verovatno zato što mu donosi pobede na izborima i možda novac od nekog biznisa kao što je trgovina drogom, akciznom robom i da ne nabrajam. Nažalost, i birokratska elita međunarodne zajednice i Evropske unije prihvata ulogu mafije u procesima na severu Kosova, jer želi da se pohvali da je nešto završila, a koju će cenu platiti stanovnici tog područja - to ih nije briga.

Mafija snažnija od države

Omer Karabeg: U kojoj meri vlast u Beogradu kontroliše situaciju na severu Kosova?

Dušan Janjić: Mislim da je teško reći da vlast u Beogradu ima potpunu kontrolu. Koliko god Beograd mislio da kontroliše situaciju na severu Kosova - a prinuđen je da je kontroliše i preko kriminalnih grupa - očigledno je da i kriminalne grupe imaju uticaja na strukture vlasti. Mi imamo vrlo ozbiljnih informacija da oni čak pokušavaju i da preuzmu obaveštajnu zajednicu. Oni imaju ogroman uticaj na institucije, a da ne govorim koliki uticaj imaju u građevinskim i drugim poslovima koji donose brzu zaradu. Oni su deo široke mreže koja nekada ima podršku vlasti, a nekada nateruje vlast da joj da podršku.

Ako je suditi po izveštajima koji povremeno stižu iz Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja, teško je reći da Vučić u potpunosti kontroliše procese na severu Kosova. Pretpostavljam da je obavešten, da ima neka saznanja, ali bojim se da on više nema kontrolu. Moraće da se potrudi da bi dokazao da je ima.

Radmila Trajković: Kao stanovnik Kosova i Metohije očekujem da mi Beograd obezbedi budućnost, a ne da se postavlja pitanje da li je mafija snažnija od države. Ne verujem u neznanje i nesposobnost, verujem da je mafija pod zaštitom Beograda, jer bilo bi strašno da je predsednik Vučić pod zaštitom mafije. To bi onda bio kraj države Srbije.

Lokalna vlast u službi mafije

Omer Karabeg: Šta je sa lokalnim institucijama vlasti na severu Kosova, da li one imaju ikakav uticaj?

Dušan Janjić: Njihov uticaj je vrlo mali. Ako vam kažem da je prošle godine Evropska unija prestala da deli novac preko tendera zbog toga što je završavao u rukama mafije, onda vam je jasno da je lokalna vlast, koja je formalno raspolagala tim novcem, morala da ga usmerava prema tim ljudima. Oni u stvari dele poslove, odlučuju ko će da dobije koji posao i kuda će da prođu saobraćajnice. Napravili su i građevinsko rešenje za novi trg tako da su pod svoju kontrolu stavili sve okolne poslovne prostore.

Ko će dobiti lokal, gde će proći saobraćajnica, gde će se šta graditi - o tome ne odlučuje lokalna vlast, ona samo formalno sporovodi ono što su odlučile interesne grupe. Ne kažem da Beograd o tome nije obavešten. Upravo to što je obavešten povećava njegovu odgovornost. Sadašnja situacija u Srbiji podseća me na onu kakva je bila 1997. pod Miloševićem i na onaj period kada je ubijen Zoran Đinđić. Mitrovica je mali prostor na kome se može videti kakva bi mogla biti budućnost cele Srbije, ako se ovo što se sada dešava hitno ne zaustavi.

Radmila Trajković: Lokalne vlasti bukvalno kleče pred mafijom. Oni bez mafije ne smeju da donesu nijedno rešenje - bilo da je reč o infrastrukturi, bilo da je reč o postavljanju šefova institucija. Mafija odlučuje ko će biti dekan i ko će biti direktor bolnice. Ona ima potpunu vlast na severu Kosova, gde Evropska unija ulaže veliki novac, gde su granični prelazi, gde je čvorište finansijskih transakcija i kuda vode putevi droge. Šta je sa policijom? Beograd se hvalio da je postavio Srbina za šefa regionalne policije, a na mestu ubistva Olivera Ivanovića bilo je pet-šest policajaca koji navodno ništa nisu ni čuli, ni videli. Stanje je zaista dramatično, a posebno je opasno za one koji na sve to javno ukazuje.

Jedan prijatelj mi je neki dan rekao da je do njega došla informacija da neka strana obaveštajna služba očekuje još jedno ubistvo na severu Kosova. Da li su to poruke koje treba da zaplaše Srbe, da Srbi ućute? Zaista ne znam. Stalno ima nekih nagoveštaja da će se nešto desiti, a ništa se konkretno ne preduzima da se to spreči. Otvoreno kažem - u najteže vreme, kada smo stradali i ginuli, jedina nam je nada bio KFOR. Bez NATO-a i njegovih operativnih jedinica bojim se da u ovom trenutku niko nema kapaciteta da nam pomogne, a narod je zaista u panici. Iako je sever Kosova danas potpuno bezbedan od albanskih ekstremista, ne smem ni da zamislim koliko se ljudi u ovom trenutku sprema da ode. Ja mislim da nam je jedina šansa da normalni Albanci i normalni Srbi pruže ruku jedni drugima i da ne dozvole međuetničke sukobe.

Put droge

Omer Karabeg: Mislite li da je jedan od razloga ove nesigurnosti i ovog haosa i to što se u severnoj Mitrovici vrti veliki novac?

Dušan Janjić: Mi stalno zaboravljamo da je tuda prolazio stari dubrovački put, da tuda danas prolazi takozvana balkanska ruta organizovanog kriminala. Zaboravljamo da se severna Mitrovica nalazi na nekadašnjoj Jadranskoj magistrali. Iz nje se lako stiže do Sandžaka i centalne Srbije, to je uhodani koridor kriminala. Ko ima kontrolu nad tim koridorom - pravi veliki novac. Osim toga, javna je tajna da se novac iz srpskog budžeta, koji se šalje na Kosovo, delimično vraća u ruke donosilaca odluka. Bilo je toliko najava suđenja Nebojši Čoviću koje nikada nije počelo.

Omer Karabeg: Kakav je uticaj Kancelarije za Kosovo na stanje na severu Kosova, posebno u severnoj Mitrovici?

Radmila Trajković: Mislim da je ljude u toj kancelariji postavio Aleksandar Vulin. Ne verujem da njen sadašnji šef, mladi Marko Đurić može da izađe na kraj s tim vukovima. Da bi ostao na funkciji, on mora da prihvati njihove usluge. Mislim da se njihovo uporište ne nalazi u Kancelariji. Oni najverovatnije imaju direktu vezu sa moćnijim od Marka Đurića.

Dušan Janjić: Uticaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju je nikakav ili jako slab. Ona nema snagu da upravlja bilo kakvim procesima na severu Kosova. Kancelarija deli neka sredstva, upliće se u sve i svašta ili nju upliću, ali objektivno ona nije centar odlučivanja. Mi iz Foruma za etničke odnose smatramo da predsednik ili vlada moraju preuzeti odgovornost za stanje na severu Kosova. Da budem vrlo direktan, mislim da Srbija ne sme više da laže svoje građane.

Put do Novog groblja

Omer Karabeg: Gospođo Trajković, predsednik Vučić se ne slaže sa vama i s drugim kritičarima situacije u severnoj Mitrovici. On kaže da vi predstavljate 0,0001 odsto Srba na Kosovu i dodaje: “Takvi vole strane kancelarije, ali džaba kada ih narod ne voli.”

Radmila Trajković: Ja njemu verujem. On ima pod kontrolom sve službe i od njih najverovatnije ima informaciju da mene Srbi ne vole, da me ne doživljavaju kao svog predstavnika. Ali ako gledamo Oliverovu sudbinu, za koga je takođe gospodin predsednik govorio da nema uticaja, ispada da ti koji imaju 0,0001 odsto podrške vrlo brzo završe na Novom groblju ili u Aleji velikana. Nažalost, mi najviše podrške dobijemo na dan sahrane. To je ono što treba da nas brine.

Omer Karabeg: Ima li šanse da se nakon ubistva Olivera Ivanovića zavede red u severnoj Mitrovici?

Dušan Janjić: Ja sam poslednji koji će reći da nema šanse. Da li će se red zavesti sada ili će trebati još vremena i još mrtvih glava - odluka je na onima koji imaju moć, a ne na onima kao što smo gospođa Trajković i ja koji imaju 0,0001 odsto podrške. To je odgovornost onih koji dobijaju preko 50 posto podrške. Te glasove treba opravdati. Treba brzo delovati. Jer mogle bi se desiti dve stvari.

Mogao bi neko intervenisati, preseći vezu između Srbije i severa Kosova i jednostrano nametnuti nova rešenja u ime sređivanja stanja - to je ono čega se Vučić pribojava i o čemu je govorio odmah posle sednice Nacionalnog saveta sazvane povodom ubistva Olivera Ivanovića. A moglo bi se desiti i nešto mnogo gore - da se ovaj haos, koji sada vlada na severu Kosova, proširi u regionalni konflikt koji će odneti mnogo ljudi i trajati mogo godina.

Radmila Trajković: Lideri Srpske liste sada beže od Srba. Oni odlično znaju ko stoji iza svega i svojim ćutanjem postaju saučesnici u onome što se dešava na severu Kosova, posebno u onome što se desilo Oliveru Ivanoviću. Svojevremeno je predsednik Tadić neke od lidera netransparentnih institucija na severu Kosova s džakom na glavi odveo u Beograd. Nemojte mi reći da Vučić nema snage i moći da počne sa uklanjanjem tih ljudi. Znamo da su obaveštajne službe prisutne na severu Kosova i ukoliko ne počnu da deluju protiv mafije, postavlja se pitanje ko pravi ovaj haos - da li to radi mafija ili službe koje onda odgovornost prebacuju na mafiju.