Marko Prelec: Kurtijevom pobjedom dijalog sa Srbijom ostaje po strani

„Dešava se nešto gotovo revolucionarno“, kaže Marko Prelec, anlitičar Međunarodne krizne grupe, u prvom osvrtu na rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju, 14. februara na Kosovu.

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK), na osnovu 99 odsto prebrojanih glasova, Samoopredjeljenje, partija Albina (Albin) Kurtija, dobila je skoro 47 odsto glasova.

Kurti je 2020. godine na premijerskom mestu proveo oko mesec i po dana, da bi 25. marta bio smenjen glasovima skupštinske većine. Razlog za smenu bilo je nezadovoljstvo načinom vođenja zemlje u pandemijskoj krizi, te zaoštravanjem odnosa sa SAD uzrokovanog nezdovoljstvom američkih partnera dijalogom koji Kosovo vodi sa Srbijom.

Na jučerašnjim izborima Samoopredjeljenje je ostvarilo uspjeh, koji Prelec u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) opisuje i kao „generacijski“.

Na konačni rezultat nije uticalo ni to što samom Kurtiju Ustavni sud nije dopustio da bude kandidat za narodnog poslanika pošto je bio osuđivan na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova.

Politički obrti, te okolnosti pod kojima je izgubio vlast u proleće 2020., po Prelecu jedan su od razloga zbog kojih je Samoopredjeljenje na nedeljnim izborima ostvarila trijumf:

„Mislim da ljudi nisu bili zadovoljni time kako je pala zadnja Kurtijeva vlada. Postojao je osjećaj da nešto nije u redu sa tim. Također, u međuvremenu, sada bivši predsjednik Hašim Tači (Hashim Tachi) je optužen i nalazi se na suđenju u Hagu, zajedno sa drugima iz njegove stranke, kao i sa članovima Samoopredjeljenja. To je sve što mogu reći.

Druga stvar koja je zanimljiva jeste da se jedna od najpopularnijih političarki sada vodeće stranke opozicije odlazećeg premijera Abdulaha (Abdullah) Hotija, Demokratske liga Kosova, pridružila na listi Albinu Kurtiju. Govorim o Vjosi Osmani naravno, vršiteljici dužnosti predsjednika. Radi se o nizu faktora koji su se složili.

Ali mislim da ne bismo trebali izgubiti iz vida da se dešava nešto generacijski, gotovo revolucionarno u ovom momentu i da nijedna stranka nikada nije osvojila ovoliki postotak glasova na Kosovu. Nikada. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo zadnjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže: 'dosta je. Ne želimo više vas, želimo nekog drugog'.”

Šta će biti sa dijalogom sa Srbijom?

RSE: Kurti je također za ove izbore rekao da su referendum. Mislite li da on može drastično promijeniti stvari? Država se suočava sa posljedicama pandemije, kao i svaka druga država na svijetu sada.

Prelec: Postoje brojni izazovi na stolu, sa nekima će se suočiti lakše, sa nekima teže. Prerano je za reći. Imat će najvjerovatnije dosta utcaja u vođenju vanjskih poslova Kosova, i njegovo viđenje o tome šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom je ono što će se desiti. Tako da mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.

RSE: Narednih nekoliko godina?

Prelec: Možda se neće zaustaviti formalno, možda će se i dalje održavati sastanci u Briselu, ali ništa značajno se neće desiti.

Ono što je još teže jeste napraviti reformu sistema na Kosovu. To je nešto što su Kurti i Samoopredjeljenje obećali. Moć ima način da pokvari ljude. To još treba da vidimo kako će djelovati i do koje mjere će ispuniti svoja obećanja o antikorupciji. Anrikorupciju možete raditi tako da sprovodite procese protiv ljudi koji nisu više na vlasti. To je lagano. Ili možete se zalagati za antikorupciju tako što neće biti korumpirani. To je teško. Nadam se da će Samoopredjeljenje uraditi obje stvari. Postoji velika potreba za odgovornošću, ali i odgovornost da se bude čist u budućnosti.

RSE: Da li očekujete uključenje EU u dijalog, iako mislite da će morati biti odgođen narednih nekoliko godina?

Prelec: Mislim da nije pitanje da mora biti odgođeno, mislim da se radi o tome da su pozicije jednostavno udaljene. Do dana današnjeg Kurti nikada nije izašao sa pozitivnim stavom o dijalogu. Njegovi komentari su bili negativni i o stvarima koje mu se ne sviđaju. I to isključuje sve ono što je bilo na stolu. O velikim pitanjima postizanja sporazuma sa Srbijom, da li će Srbija priznati Kosovo. To veliko pitanje neće biti na stolu narednih nekoliko godina. Sve dok je Vučić na vlasti u Srbiji, a Kurti na vlasti na Kosovu.

Trebat će neko vrijeme da pronađu zajednički jezik. Nije nemoguće, mogu se složiti na saradnju na strateške načine. To je moguće i to će biti dobro.

Ono što je važno i što ću čekati, što će mnogo ljudi čekati da vidi jeste kako će se Kurti odnositi prema kosovskim Srbima.

Odnos prema Srbima na Kosovu

RSE: Mislim da je rekao da će ih podržati, da će raditi za njihovo blagostanje.

Prelec: Da, ali politčki predstavnici koji su upravo izabrani sada su svi lojalni Beogradu i Srbija još ima neke institucije koje djeluju na teritoriji Kosova.

Da li će Kurti nastaviti politiku prethodne vlade i nastaviti da ignoriše ove stvari i omogući im da se one nastave ili će zauzeti sukobljavajući stav, ostaje da vidimo. Ne očekujem da će se nešto desiti brzo. Ali on će moguće imati dugačak mandat i mislim da postoji razlog za zabrinutost. I mislim da će odnosi biti hladniji no što su bili.

O poraženim snagama

RSE: Šta mislite o Demokratskoj ligi Kosova i Demokratskoj stranci? Šta ovaj gubitak, veliki u brojkama, govori o njima?

Prelec: Da to je baš „krvoproliće“. Ne znam. Da sam u njihovim cipelama ovo bih posmatrao kao egzistencijalnu krizu. Nije pitanje kako ćemo malo poboljšati našu situaciju. Pitanje je da li ćemo preživjeti kao politička opcija. I to nije samo stvar Kosova, to vidimo širom Evrope u mnogim slučajevima, stranke koje su bile vodeće, naročito ljevice, socijaldemokratski pokreti, da su smanjeni na pet, šest posto popularnosti. Veoma brzo, gotovo preko noći.

Oni moraju odlučiti šta je to šta imaju ponuditi glasačima. Naravno, izazov će biti spremanje za lokalne izbore i pokušaj da osvoje barem par opština. Mislim da je Demokratska stranka Kosova u malo boljoj poziciji nego Demokratska liga Kosova. I prilagođavanje ulozi da budu opozicija, uloga bez stvarne moći. To će biti teško.

RSE: Imajući u vidu političko rivalstvo, da li će biti izazov za Samoopredjeljenje da bude u koaliciji sa drugim strankama? Za sada je samo Demokratska stranka izjavila da neće biti dio nove vlasti.

Prelec: Mislim da je prerano da kažemo. Ne očekujem da će Kurti ići u koaliciju. Možda će imati neke aranžmane sa nekim od stranaka opozicije tokom izbora za predsjednika koji treba da se održe što prije. Mislim da čak i da može izabrati, uz manjinske lidere, predsjednika, ima više od 60 mandata, 20 manjinskih mandata, to je dovoljno. Malo je čudno da kaže isključujem sve ostale stranke koje predstavljaju albansku zajednicu. Mislim da će biti zanimljivih pregovora u budućnosti o tom pitanju.

RSE: Predviđate li takve rezultate? Obzirom da ste zainteresovani za pitanja Zapadnog Balkana, kakva su vaša predviđanja bila, obzirom na ovakvu pobjedu Samoopredjeljenja?

Prelec: Neću tvrditi da sam predvidio ovako veliku pobjedu. Kao i svi drugi očekivao sam da će Samoopredjeljenje popraviti svoj položaj u odnosu na prošli put. Ali nisam očekivao ovoliku pobjedu. Da iznenađen sam, ne neugodno. Pobjeda bi mogla biti i veća, još uvijek čekamo rezultate glasanja dijaspore.

RSE: Bivša američka administracija nije bila naklonjena Kurtijevoj vladi. Šta mislite kakve su mu šanse sa Bidenovom administracijom?

Prelec: Nije ih volio niko u međunarodnoj zajednici. Prije samo par godina bio je neformalni embargo na saradnji sa njima na čemu su i Kurti i Vjosa Osmani naporno radili da preokrenu, uspješno. On je podržao (Joe) Bidena, novog američkog predsjednika. Mislim da će SAD sigurno biti voljna da radi sa njima. Također mislim da će SAD željeti nanijeti određen pritisak na dijalog, ali ne znam koliko će jak taj pritisak biti. I ne znam da li će biti u stanju da natjeraju Kurtija da promijeni svoje pozicije. Ovo više nisu devedesete kada je Washington mogao određivati odluke. Ostaje da vidimo. Ali mislim da će biti prijateljski nastrojeni.