Biden u pismu predsedniku Srbije: SAD će podržati postizanje trajnog sporazuma sa Kosovom

Predsednik SAD Džo Bajden (Joe Biden) čestitao je Dan državnosti Srbije i poručio da će SAD i dalje podržavati Srbiju u evropskim integracijama, reformama i postizanju trajnog sporazuma sa Kosovom "koji je fokusiran na međusobno priznanje".



"I dalje ostajemo nepokolebljivi u podršci cilju Srbije u pogledu evropskih integracija i pružamo vam podsticaj da i dalje preduzimate teške korake ka postizanju tog cilja, uključujući uvođenje neophodnih reformi i postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji sa Kosovom, koji je fokusiran na međusobno priznanje", poručio je Bajden u pismu čestitki Aleksandru Vučiću, koje je objavljeno sa sajtu predsednika Srbije.

Kako se navodi, Bajden je rekao da se raduje saradnji sa predsednikom Srbije na produbljivanju prijateljskih veza i jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Država.



"Snaga naših odnosa temelji se na dubokoj istoriji veza naših naroda koji su ratovali kao saveznici u oba svetska rata. Takođe cenimo našu blisku saradnju u borbi protiv pandemije korona virusa, dok se zajedno suočavamo sa ovim globalnim izazovom bez presedana", dodaje se.

Predsednik Srbije je izjavio 7. februara da je bilo pokušaja da se "međusobno priznanje" nametne kao konačno rešenje i u Vašingtonu, ali da je njegov posao da, kako je rekao, "štiti srpske nacionalne interese i da je Sretenje (Dan državnosti 15. februara) za nas mnogo važnija stvar od albanskih i američkih želja".



"Dobio sam čestitke, hvala mu za čestitku. Što se tiče priznanja to ne stoji ni u jednom aktu. Mi razumemo da je to nova američka politika, bilo je pokušaja da se ta sintagma nametne da je to nešto što treba da prihvatimo. U lice sam im rekao šta mislim o tome i moj odgovor se neće promeniti. Jasno je da im nije cilj sporazum već da do kraja ponize Srbiju", rekao je predsednik Srbije nakon prikaza sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu na severu Srbije.



On je poručio i da nema ništa protiv da SAD "nešto žele".



"Želimo i mi, ali imamo različitu realnost i slobodarsku tradiciju, a sa druge strane, moramo da priznamo da će američka spoljnopolitička inicijativa ići u tom pravcu da Kosovo bude nezavisno", rekao je Vučić.



On je dodao i da je važno da očuva mir i da "ne odgovaram srcem".



"Suzdržavam se jer takvi odgovori ne bi doneli mnogo sreće Srbiji".