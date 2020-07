Nove mjere zbog nepridržavanja u Kantonu Sarajevo

"Naglo je skočio broj oboljelih, zato što se većina ljudi ne pridržava, pogotovo u tramvaju, više ljudi ne nosi masku, nego što ih nosi. Jedino baš stariji ljudi, oni se nešto pridržavaju, ovo ostalo, mlađi ništa, rijetko ko", priča Sarajka Irma za Radio Slobodna Evropa (RSE).

"Ne pravi se socijalna distanca, u tramvaju imate štrihirana mjesta, gdje se ne smije sjesti, na drugim se smije sjeti, a to niko ne poštuje. I po prodavnicama je isto, u nekim vas niko ništa neće pitati, dok u drugim ne daju ući bez maske", navodi ova sagovornica

Samo tokom vikenda (4. i 5. jula) u Bosni i Hercegovini je registrovano 430 novozaraženih od korona virusa.

Od tog broja, najviše na području Sarajeva.

Zbog naglog skoka broja oboljelih, Krizni štab Kantona Sarajevo je donio naredbe koje su na snazi od ponedjeljka 6. jula i važiće narednih 14 dana.

Nove mjere podrazumijevaju skraćeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata, manji broj ljudi u zatvorenom prostoru, držanje distance, obavezno nošenje zaštitnih maski i ograničen broj ljudi na javnim skupovima.

Sarajlija Esad Bašić kaže za RSE da se zaštitnih mjera radi sprečavanja širenja COVID-19, koje su na snazi u Kantonu Sarajevo (KS) treba pridržavati. On navodi da čini sve kako bi zaštitio i sebe i ljude oko sebe od zaraze korona virusom.

"Onoliko koliko treba da se normalan čovjek pridržava, da sačuva svoje zdravlje i da porodicu ne ugrozi, koja je kod kuće i plaši se. Možda 30 posto ljudi poštuje mjere. Pogledajte u kafanama, ljudi sjede blizu, nije razmak dva metra. Ne znate ko je sjedio prije vas tu, možda je zaražen, možda nije", priča ovaj šezdesetsedmogodišnji penzioner.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u Sarajevu vrši pojačane kontrole od početka pandemije, a kontrolu u javnom saobraćaju do sada su uradili 79 puta.

"Kontrolisano je 1.074 putnika, od kojih devet osoba u momentu nadzora nije imalo masku, dvije iz zdravstvenih razloga to nisu bile u mogućnosti, dok su ostali putnici evidentirani i upozoreni na poštivanje te mjere. U pet kontrolisanih vozila konstatovano je nepoštivanje socijalne distance, a u istom broju vozila kao nedostatak je konstatovano da kabine vozača nisu bile odvojene pleksiglasom", navedeno je u odgovoru na upit RSE.

Drastične mjere nisu donesene

Kazne za nepoštivanje mjera Kriznog štaba su za fizička lica od 100 maraka (50 eura) do 2000 maraka (1000 eura). Za odgovorno lice od 500 maraka (250 eura) do 2000 maraka (1000 eura) i za pravna lica od 3 000 maraka (1.500 eura) do 10 000 maraka (5 000 eura).

U novim restriktivnijim mjerama u Kantonu Sarajevo nalaže se poslovnim subjektima, da donesu i usvoje krizne planove pripravnosti, koji sadrže set svih higijensko-epidemioloških mjera, kao i preventivnih mjera. Preporučuje se da tamo gdje je god moguće i opravdano organiziraju rad od kuće.

"Neke nove drastične mjere u suštini nisu ni donesene", kaže u razgovoru za RSE Aida Pitić, epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i članica Kriznog štaba KS.

"Krizni štab Kantona Sarajevo i samo Ministarstvo zdravstva je odlučilo da uvede dodatne mjere samo da bi se više obratila pažnja na poštovanje dosadašnjih odnosno starih mjera koje nikada nisu ni ukinute", objašnjava ona.

Mjere su i dalje nošenje maski, fizička distanca, uz novine da umjesto 100 ljudi u zatvorenom prostoru koliko je do sada moglo biti, od danas može biti samo 50, odnosno 300 ljudi na otvorenom, a sad ih može biti 100.

Ograničava se i radno vrijeme ugostiteljskim objektima do 24 sata, uz već poznatu dezinfekcija prostora, razmak između stolova ne manji od dva metra, te maksimalan boravak do četiri osobe za jednim stolom.

Vlasnik kafića: Nismo policajci

Vlasnik jednog sarajevskog kafića Kerim Hadžiavdić kaže da nema problema sa ograničenim radnim vremenom, jer svakako kafić radi do 23 sata. On smatra da bi se mjere Kriznog štaba trebale na neki drugi način da se provode.

"Sami vlasnici ne mogu biti policajci u svojim radnjama i određivati koliko će ljudi sjesti za stol. Kad ih sjedne pet da prilaze i kažu ne može. Mislim da se na neki drugi način treba riješiti ili sama svijest ljudi da se probudi, a da ne pada sva odgovornost na ugostitelje", ocjenjuje on za RSE.

Prema mišljenju Sarajlije Tarika Vatrića, mnogo je nelogičnosti u mjerama koje donose krizni štabovi. Kako kaže za RSE njemu je posebno nelogično ograničenje rada ugostiteljskim objektima do ponoći.

"Kakve veze ima da neko sjedi do 24:00, od četiri sata popodne, a poslije 24:00 ne može. Hajte molim vas! Dajte neka smisle nešto pametnije da ne prave baš budale od nas. Nije mi stalo uopšte do ugostiteljskih objekata, već dajte malo logičnosti u to sve", poručuje ovaj građanin Sarajeva.

U Bosni i Hercegovini (BiH) u protekla 24 sata registrovana su 62 nova slučaja zaraze korona virusom, saopštili su entitetski zavodi za javno zdravstvo.

U Republici Srpskoj 6. jula prestaju da važe zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije koji su važili u prethodne dvije sedmice. To su, zabrana okupljanja na javnim mjestima u grupama brojnijim od 50 ljudi, te ograničenje rada ugostiteljskih objekata od 6 do 23 sata.

Narednih dana, kako je rečeno na konfereniciji za novinare Štaba za vanredne situacije, u ponedjeljak, 6.aprila, razmotriće se da li je neophodno uvođenje novih mjera.

Porast oboljelih zbog nepoštivanja mjera

Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da je do porasta broja oboljelih došlo kao posljedica nepoštivanja već postojećih preventivnih mjera.

"U toku ove sedmice će biti razmatrana cjelokupna epidemiološka situacija sa određenim prijedlozima Instituta i stručno - operativnim timom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite", rekao je on, te dodao da za sada neće doći do zatvaranja ugostiteljskih objekata.

Doktorica Jela Aćimović, epidemiolog u Institutu za javno Zdravstvo rekla je novinarima 6. jula da neće doći do pooštravanja mjera na entitetskom nivou, ali kako je naglasila, moguće su strožije mjere u pojedinim lokalnim zajednicama.

"Epidemilozi rade analize šta su to bili kritični momenti u svakoj pojedinačnoj lokalnoj zajednici i šta bi moglo biti najveći rizik u nastupajućem periodu. Također trebaju dati preporuke šta bi trebalo od mjera pojačati, ako bude potrebno, u svakoj toj lokalnoj zajednici", objasnila je Aćimović.

Ante Kvesić, direktor Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru kaže da samo poštivanjem nekoliko osnovnih pravila moći će se kontrolisati COVID- 19.

"Mi smo vratili život u normalu, morali smo ga vratiti i sad plaćamo novu cijenu. Ono što je najvažnije da ljudi u svojoj glavi shvate da svi zajedno, jedan po jedan se borimo protiv korona virusa. Ne postoji institucija koja može pobijediti ovaj virus samo svi zajedno, načinom življenja", poručio je Kvesić.

Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, u BiH je do sada potvrđeno 5.458 slučajeva zaraze korona virusom, od kojih je 199 preminulo.