Profesor Cerny: Pričekati sa procenama uticaja remdesivira na COVID-19

(Autor: Coilin O'Connor; Preveo Milad Obradović)

Remdesivir, antivirusni lijek za koji se trenutačno pokazalo da blagotvorno djeluje na pacijente hospitalizovane sa teškim COVID-19, bolesti koju izazvia korona virus, postao je tema koja puni medijske izvještaje.

Lijekovi su se ove sedmice ponovo našli na naslovnim stranama, kada su Sjedinjene Američke Države objavile da kupuju gotovo sve dostupne zalihe, u sljedeća tri mjeseca.

Vladimir Cerny je profesor anesteziologije i intenzivne njege sa Charles univerziteta u Češkoj Republici. Trenutno je dio tima za reagovanje u praškoj vladi COVID-19, djelujući kao nacionalni koordinator intenzivnog liječenja vezan za pandemiju korona virusa.

U razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) navodi da je u osnovi riječ o antivirusnom sredstvu, razvijenom prije nekoliko godina kao lijek protiv ebole.

„Ali u posljednje vrijeme otkrili su da bi mogao djelovati i protiv COVID-19“, podvlači Cerny.

RSE: Da li su njegovi navodno povoljni efekti na COVID-19 pravilno isprobani i testirani?



Cerny: Ne, postojalo je jedno nasumično ispitivanje, koje je objavljeno u jednom od najpoznatijih medicinskih časopisa na svijetu - The New England Journal Of Medicine. I oni su otkrili značajna poboljšanja kod pacijenata sa COVID-19, kao rezultat djelovanja ovog lijeka. Dakle, ovo je jedino ispitivanje koje podržava njegovu upotrebu u kliničkoj praksi.

RSE: Nije bilo drugih ispitivanja koja su pokazala pozitivne rezultate?



Cerny: Ne, ovo je bilo jedino pravilno provedeno, nasumično kliničko ispitivanje. Ako imate samo jedno ispitivanje, dobro je, ali nije dovoljno da bi se kazala zadnja riječ o bilo kojoj vrsti lijekova, ili bilo kakvoj medicinskoj intervenciji, pa moramo pričekati. Ali, dok ne budemo imali više ispitivanja, moramo se osloniti na ovo (objavljeno u The New England Journal Of Medicine).

Dosadašnja iskustva u Češkoj

RSE: Remdesivir se koristi kod teških bolesnika sa COVID-19 u Češkoj. Da li se lijek pokazao koristan u takvim slučajevima?



Cerny: Koliko znam, samo je nekoliko pacijenata dobilo ovaj lijek. Znam samo za jedan slučaj osobe koja je ozdravila. (Liječenje lijekom) ostalih pacijenata je u toku, koliko ja znam - jer imamo centralizovani sistem za distribuciju remdesivira u Češkoj. I do sada imamo samo jednog pacijenta koji je završio svoju terapiju i koji je otpušten iz bolnice.

(Robert Marković, taksista iz Praga koji je u martu hospitalizovan sa simptomima teškog COVID-19, otpušten je iz bolnice, što je izazvalo euforičnu pažnju lokalnih medija - prim.red.).

Jedan od čeških ljekara, koji je davao remdesivir pacijentima COVID-19, novinarima je izjavio da je bilo "određenih znakova" da je lijek pomogao onima koji su u kritičnom stanju, ali da još uvijek ima "malo podataka" za donošenje konačne odluke o njegovoj efikasnosti.

RSE: Znači, ostali pacijenti koji su primili remdesivir još uvijek su u bolnici? Znate li koliko ih tačno ima?



Cerny: Ne mislim da je to važno. Riječ je o dva, ili tri pacijenta koji su trenutno na posmatranju zbog primjene ovog lijeka. Definitivno nije veliki broj pacijenata.

Kako shvatiti potez SAD

RSE: Ranije ove sedmice, SAD su objavile da kupuju sve raspoložive zalihe remdesivira za sljedeća tri mjeseca. S obzirom na to da je Ameriku virus najteže pogodio, možete li shvatiti logiku odluke da zadrže sve trenutne zalihe lijeka za sebe?



Cerny: Za mene je to vrlo logično iz najmanje dva razloga. Prvi je da je američka kompanija ta koja je otkrila i razvila ovaj lijek. To je prva stvar. Druga, u Americi postoji vjerovatno veliki broj pacijenata odabranih za ovu terapiju.

I tu je i treća stvar: za mene izgleda vrlo logično da ću, ako postoji vrlo ograničen broj liječenja ili lijekova na raspolaganju pacijentima, u prvom redu razmišljati o svojoj porodici i svojoj zemlji. Razumljivo?

RSE: Da, dakle ako bi Češka bila u sličnom položaju - gdje vi jedini imate lijek, da li biste mogli zamisliti sličan pristup?



Cerny: Definitivno. To je isto-jedna je stvar ako imate punu dozu bilo kojeg lijeka, a imate dva člana porodice koji su bolesni i kojima bi lijekovi bili korisni. A, s druge strane, imate dva stranca sa istim medicinskim problemima gdje bi takođe ovaj lijek mogao pomoći. Kako biste se odlučili?

RSE: Ako se pokaže da samo Sjedinjene Države imaju pristup remdesiviru nekoliko mjeseci, hoće li to imati velikog uticaj na borbu protiv pandemije širom svijeta?



Cerny: Ne znam, jer do sada imamo samo jedno ispitivanje koje ukazuje na neke, recimo, koristi kod nekih pacijenata. Mislim da je prerano donijeti konačnu odluku o efikasnosti ovog lijeka. Na osnovu trenutnih dokaza, kod bolesnih bolesnika ne postoji drugi lijek za koji je dokazano da djeluje u smislu naučnih ispitivanja.



Takođe je važno naglasiti da je za većinu pacijenata sa COVID-om njihov klinički trošak veoma mali. Samo je nekoliko pacijenata, recimo, toliko bolesno da zahtijeva, primjerice, njihov prijem u odjel intenzivnog liječenja. Rekao bih da jedna desetina pacijenata odlazi na odjel za intenzivnu njegu. Inače, klinički troškovi za druge pacijente su vrlo mali, i jednostavno nemaju potrebe za prijem u bolnicu, ili na odjel intenzivnog liječenja.

Da li su moguće generičke verzije leka?

RSE: Neki kritičari američke odluke sugerisali su da će, ako remdesivir duže vrijeme ostaje nedostupan, pojedine zemlje izdati takozvane "obvezne dozvole", koje bi im omogućile da proizvedu svoju generičku verziju, bez odobrenja nositelj patenta. Mislite li da je ovo razuman prijedlog?



Cerny: Koliko znam, patent je dat ili je dozvola za proizvodnju ovog lijeka odobrena za nekoliko kompanija u svijetu. (Gilead, američka biofarmaceutska kompanija koja proizvodi remdesivir, objavila je u maju da je potpisala ugovore o licenciranju sa još pet kompanija. U okviru tih sporazuma Gilead će tim proizvođačima pružiti znanje kako bi im omogućili brzo povećanje proizvodnje remdesivira za distribuciju u 127 zemalja u narednim mjesecima - prim.red.)

Mislim da će, ako ove zemlje počnu proizvoditi ovo sredstvo, koliko ja znam, postojati dovoljna količina ovog lijeka za ostatak svijeta.

Takođe, čak i ako uzmete broj čeških pacijenata koji su bili pozitivni na testiranju, što je nešto preko 11.000, samo je nekoliko stotina pacijenata primljeno u bolnicu, a, od tog broja, samo je polovina primljena na intenzivu njegu. Stvarna potreba za liječenjem tih pacijenata remdesivirom čini mi se prilično mala. To je mali udio svih bolesnika zaraženih korona virusom.

RSE: Znači, koristan je lijek u borbi protiv COVID-a, ali nije od vitalnog značaja?



Cerny: Definitivno je [korisno] kod nekih pacijenata, da. Ali ne kod svih bolesnika zahvaćenih korona virusom. To je jasno.

RSE: Neki stručnjaci za javno zdravstvo takođe su izrazili zabrinutost da je američka odluka o remdesiviru zloslutni znak za stvari koje tek dolaze. Jedan australijski akademik opisao je to kao "veoma važan presedan", rekavši "ako vidimo da cjepivo dolazi od američke kompanije, vjerovatno ćemo vidjeti istu vrstu ponašanja i skladištenja u SAD-u i u drugim razvijenim zemljama." Mislite li da su ti strahovi opravdani?



Cerny: Ne znam baš kako to komentisati, jer mi je područje stručnosti anesteziologija i intenzivna medicina. Ne osjećam se ugodno komentarisati oblast vakcina i svih povezanih pitanja. To je za epidemiologe.



Kad vidim pacijenta, obično ne razmišljam o cijepljenju. Tada je već kasno. S druge strane, mislim da je jedini način za borbu protiv korona virusa i cijele pandemije imati vakcinu. To je način na koji se svijet može boriti protiv pandemije. Remdesivir služi samo za liječenje bolesti.