Marko Bastać: Kako sprečiti ruženje Beograda

Jedina komunikacija koja postoji između grada Beograda i opštine Stari grad (u kojoj je opozicija na vlasti prim. red.) je kada oni nama nešto uzimaju, kaže u Intervjuu nedelje za Radio Slobodna Evropa predsednik centralne beogradske opštine Marko Bastać i član novoosnovane Stranke slobode i pravde, na čijem je čelu Dragan Đilas.

U Starom gradu je većina radova čiji su projekti izazvali veliki otpor i struke i dela građana. Rekonstrukcija Trga republike uz dodatni plan da se od trga pa do Kalemegdana napravi pešačka zona izazvao je saobraćajni haos u centru grada. Planu da se sagradi gondola od Kalemegdana do šoping centra Ušće na Novom Beogradu usprotivila se struka, uključujući i Srpsku akademiju nauka i umetnosti.

Sagovornik RSE svakodnevno odlazi sa saradnicima na Trg i blokira radove uz sve češće incidente. O svemu tome, ali i o protestima opozicije koji se osipaju i o tome šta radi tim stručnjaka koji je opozicija fomirala, koliko je članova porodice predsednika opštine među odbornicima, govori Marko Bastać.

RSE: Da počnemo od najnovije vesti da se odlaže rekonstrukcija nekoliko velikih gradskih ulica u centru grada, do leta. Da li mislite da to ima veze sa vašom „pobunom“ i sa nezadovoljstvom građana zbog saobraćajnog haosa u centru grada?

Bastać: Ima veze upravo sa našim blokadama radova na Trgu republike. Očigledno je neko u upravi Grada Beograda shvatio da stvarno prave kavez od ove opštine, da prave geto sa ciljem da „ukradu“ centar Beograda i da ga premeste u njihov imaginarijum „Beograd na vodi“.

RSE: Da li su oni vas kao predsednika opštine gde se to sve događa obavestili, npr. da se odlaže planirana rekonstrukcija nekoliko ulica?

Bastać: Ne, oni nikada ne pošalju nijedno obaveštenje. Dakle, komunikacija je jednosmerna. Komunikacija se uvek završi tako što mi odemo ispred Skupštine grada u nadi da ćemo razgovarati sa nekim od gradskih čelnika i uvek naiđemo na zatvorena vrata. Dakle, nikada nama nisu poslali nijedno obaveštenje.

Jedina komunikacija koja postoji između Grada Beograda i Opštine Stari grad je kada oni nama nešto uzimaju. Tako su počeli u decembru 2016. kada su uzeli ceo poslovni prostor. Nakon toga su uzeli građevinsku inspekciju kako bi mogli da nastave sa legalizacijom divlje gradnje. Dakle, kad kažem legalizacijom, mislim na dozvole svojim tajkunima da divlje grade na Starom gradu. A kulminacija će se dogoditi 16. maja kada će nam uzeti Sportski centar.

RSE: Hajdemo sada na ono glavno što se događa u Beogradu a to je rekonstrukcija Trga republike, glavnog trga u Beogradu. Vi svakodnevno odlazite tamo sa saradnicima i blokirate radove. Kakav je efekat? Vi sigurno ne možete zaustaviti rekonstrukciju. Šta je vaš cilj i da li se bojite bumeranga, s obzirom na to da se time odugovlači taj posao.

Bastać: Meni je najzanimljivije kada me pitaju ljudi, zašto vi sad blokirate ove radove i ne dozvoljavate da sve normalno funkcioniše. Onda ja njima kažem: "Ništa se ne bi promenilo". Dakle, grad je već sada paralisan, jer ste vi zaustavili protok 60.000 vozila koja prođu tu svakog dana, time što ste zatvorili Makedonsku ulicu u početnom delu i Francusku ulicu i onemogućili svim onim ljudima koji su koristili trolejbuse da normalno dođu kući i odu na posao.

RSE: Napravljen je haos, saobraćajni haos u centru grada. To je jasno. Međutim, Trg republike je raskopan. Šta će biti efekat toga što vi svaki dan po nekoliko sati zaustavljate radove?

Bastać: Mi svakog dana po nekoliko sati zaustavljamo radove. Poslednja blokada je bila 24 časa baš iz razloga da bi podigli svest kod građana šta se dešava u ovom gradu. Dakle niko u ovom trenutku, pa čak ni izvođači radova sa kojima pričamo svakog dana, ne znaju kako će izgledati Trg republike kada se sve bude završilo.

RSE: Znači, šta je vaš cilj?

Bastać: Naš cilj je da sprečimo sve štetne radove u ovom momentu dok se građani ne izjasne na referendumu 16. juna da li su za te radove ili ne. Mi ćemo na sve moguće načine blokirati te radove dok se građani ne izjasne da li oni to žele ili ne.

Nijednog momenta niko nije pitao struku, niko nije pitao građane, niko nije pitao predstavnike opštine da li smo mi za to ili ne.

RSE: Dobro. Vi ćete da organizujete referendum i šta onda?

Bastać: Na referendumu će se građani izjasniti da li su za tu vrstu radova.

RSE: Taj referendum ne obavezuje gradske vlasti.

Bastać: Taj referendum ne obavezuje gradske vlasti, ali mislim da gradske vlasti treba da razmišljaju o tome šta građani misle. I šta oni žele. A ne da radimo mi ono što nama padne na pamet.

RSE: Baš ovih dana se oko gondole (projekat izgradnje gondole od Kalemegdana preko Save do Ušća na Novom Beogradu) izjasnio i vrh Srpske akademije nauka. I rekao da to ne treba raditi.

Bastać: Ja to čak ne bih nazvao ni gondolom. To nije ni gondola, to je najobičnija žičara koja nema nikakvu poentu, osim da neko napravi kafanu na početnoj stanici na Kalemegdanu i da naprave još jednu kafanu na drugoj strani na Novom Beogradu. Dakle, sam taj projekat koji, navodno, po „kidnapovanom“ RTS-u datira iz 1922. je najobičnija, moram tako da kažem, budalaština koju je smislio večiti zamenik Goran Vesić (zamenik gradonačelnika Beograda prim. red.).

RSE: Da li mogu povremeni incidenti, pa mogla bih reći i svakodnevni incidenti na Trgu republike da prerastu u ozbiljnije nasilje?

Bastać: To je već sada ozbiljno nasilje. Nama, kada smo počeli sa blokadama, su počeli da se pridružuju masovno građani. A onda je vlast valjda shvatila da treba da otera te građane tako što će svakog dana poslati po tri, četiri različite ekipe koje će nam se unositi u lice, tako što urlaju na nas, gađati nas kamenjem, slati bivšeg rukometaša koji je bio optužen za pokušaj ubistva, koji predvodi grupu huligana sa raznih tribina, da pokuša da nas udari. I onda, kulminacija se dogodi kada jedan čovek dolazi i nokautira jednog od aktivista Saveza za Srbiju.

RSE: Da li postoji ikakva mogućnost susreta sa gradskim vlastima, i razgovora?

Bastać: Naša tri zahteva kako bi prestali sa blokadom radova su da gradonačelnik dođe i da razgovara sa nama, da obustavi privremeno radove dok se ne održi referendum i da razreši dužnosti večitog zamenika Gorana Vesića.

RSE: Da li ste imali ikada kontakt sa gradonačelnikom Beograda?

Bastać: Jednom prilikom kada se usvajao najskandalozniji budžet u istoriji ove opštine a to je budžet za 2019. godinu, a sreli smo se slučajno na ulici kada se završio naš performans, kada je on meni rekao: "Ne brinite ništa, do kraja godine će vama iz kapitalnog budžeta Vlade Republike Srbije biti dodeljena dodatna sredstva". To nikada niko nije uradio kada je u pitanju jedna gradska opština. Meni je potpuno jasno da taj čovek ne razume posao koji radi. Da taj posao radi neko drugi i vrlo verovatno je taj čovek, ja volim da kažem kidnapovan od strane večitog zamenika Gorana Vesića. I on se u ovom gradu ništa ne pita i ništa ne razume.

RSE: Ko je na vlasti u Starom gradu? Vi ste na poslednjim izobrima dobili šest odsto glasova.

Bastać: Na vlasti u opštini Stari grad su odbornici. Onog trenutka kada je formirana vlast, odbornici su odlučili da više ne predstavljaju svoje stranke. To je bio jedinstven stav. I danas nemate za ove tri godine nijednu njihovu objavu ispred stranaka. Oni su se bukvalno podredili interesu građana i podržali politiku koju sam sprovodio prethodne četiri godine.

RSE: Vodi se velika polemika povodom incidenta u Borči, ispred pekare čiji je vlasnik Albanac. Tim povodom se postavlja pitanje koliko su jaki desničari u Beogradu, pa sam se setila da su i vas na Trgu republike, prilikom jednog incidenta, prozvali što ste Crnogorac.

Bastać: To je klasično etiketiranje. Otkako su krenuli protesti samo se ređaju etikete koje dodeljuju liderima Saveza za Srbiju i svim drugim opozicionim liderima. Dakle, svakog dana čujemo nešto novo. Od toga, evo konkretno, sa mnom su počeli kao sa huliganom, došli smo do toga da sam kriminalac, kako oni kažu, da bi posle postao Crnogorac a od juče sam i ustaša.

RSE: Ispred Predsedništva Srbije je proglašena „slobodna zona“ . Vi najavljujete slobodne zone po drugim gradovima Srbije. Šta se sve planira na tim slobodnim zonama?

Bastać: Dakle, to je novi vid protesta jer su sami građani smatrali da nije dovoljno samo šetati subotom. I iz tog razloga na inicijativu građana je uvedena i slobodna zona. Svakog dana postoji program. Svakog dana dežura neka druga stranka. Ne samo Saveza za Srbiju nego i potpisnici Sporazuma sa narodom. U okviru našeg programa tokom dežurstva razgovorali smo sa građanima koji su došli na izložbu koju je priredio Pokret za preokret Janka Veselinovića o lažima i neispunjenim obećanjima Srpske napredne stranke u prethodnih sedam godina. Zatim smo organizovali i izvođenje predstave Zlatka Pakovića "VOX DEI - Građanska neposlušnost" koja, ja mogu sada da kažem, sigurno unikat. Bar po lokaciji po kojoj je održana. Pokušavao sam da nađem da li ima takvih primera i nisam uspeo da nađem ništa slično, da se ispred Predsedništva jedne države odigrava predstava u kojoj se sudi aktuelnom predsedniku.

RSE: Predsednik Vučić će odmah reći, evo to je znak demokratije.

Bastać: Pa reći će, da, to je znak demokratije. Predsednik Vučić se još uvek nije oglasio. Ja bih voleo da se oglasi da čujemo šta misli o tome kako se sudi njemu u predstavi i razloga zašto je došlo do toga da se sudi jednom predsedniku države.

RSE: Od kad je opozicija preuzela proteste oni se osipaju. Delovi nevladinog sektora i građanskih pokreta kao da se distanciraju.

Bastać: Ne bih rekao da se osipaju. To bukvalno varira od subote do subote. Nema pravila kada će i koliko ljudi biti na protestu i opozicija ne mogu ni da kažem da je bukvalno preuzela sve te proteste jer vi i dalje imate ljude koji nisu političari, a govore na tim protestima. Najvažnija stvar u ovom momentu je da se ti protesti ne ugase.

RSE: Šta preduzimate da ne dođe do zamora koji je već vidljiv?

Bastać: Neće doći do zamora. Iz tog razloga mi dajemo poseban tempo svim tim protestima kroz građansku neposlušnost, mi svakog dana ukazujemo na probleme i prosto popunjavamo te neke „rupe“ koje su bile na početku, kada se samo šetalo subotom. Mi smo bukvalno svakog dana aktivni i svakog dana se borimo da skrenemo pažnju koliko je ova vlast loša.

RSE: Šta radi novoosnovani tim za pregovore?

Bastać: Ne bih rekao da je to tim za pregovore. To je tim stručnjaka koji treba da usaglasi strategiju kako doći do fer i poštenih izbora. I taj tim ima za cilj da svima nama pomogne u ovoj borbi da obezbedimo slobodne medije, da razgovaramo sa predstavnicima REM-a (Regulatorno telo za elektronske medije) i da isto tako rešimo problem sa biračkim spiskom i dođemo do fer i poštenih izbora.

RSE: Da li opozicija traži i promenu izbornih pravila? Promenu izbornog sistema?

Bastać: O tome se još uvek priča. Nije zauzet zvaničan stav. Ima takvih ideja ali mislim da ono što je najvažnije, što treba da se uradi kada je u pitanju promena izbornog zákona je da omogućite na lokalu da građani glasaju za čoveka.

RSE: Ne za partije, ali ne samo na lokalu.

Bastać: Za početak to treba da krene od lokala.

RSE: Da li se pripremaju predlozi?

Bastać: Pripremaju se svakako predlozi. To je bitno da vi nemate Aleksandra Vučića u svim gradovima i opštinama kao kandidata i da ga onda u toku mandata od četiri godine nikada više ne vidite, nego da znate za koga glasate i da znate ko je čovek kome ste dali poverenje.

RSE: Opozicija „gađa“ Vučića na pitanju Kosova a nije jasno koje rešenje nudi. Šta ona zamera Vučiću, a šta bi vaša stranka uradila?

Bastać: Opozicija zamera Vučiću što jedino Vučić zna šta pregovara u Briselu. Niko drugi ne zna. Mi ne znamo do dana današnjeg šta je on to dogovorio. On je otvorio nekakav unutrašnji dijalog gde razgovara sam sa sobom, a koji je navodno sada propao. Bez da je ikada počeo. Stranka slobode i pravde se zalaže za pomirenje dva naroda. Jer, moramo da spustimo tenziju. Ne pomirenje između političara, nego pomirenje između dva naroda koje bi usvojile obe skupštine.

RSE: Koliko je to realno? Pomirenje dva naroda u trenutku kada Kosovo traži da se reši pitanje statusa i o tome se razgovara i u Briselu i na drugim mestima.

Bastać: Ja mislim da od te ideje ne smemo da odustanemo da ne bi došli u situaciju da ovi desničari koji haraju po Beogradu i Srbiji pokušaju da izazovu neki novi rat. Da ne bi neki od vulina (Aleksandar Vulin, ministar odbrane) pokušao da izvede vojsku. Mi ne smemo da dozvolimo nijednog trenutka nasilje. Mi treba da razgovaramo, da ponudimo, mi kao Srbija, sporazum o pomirenju i da uđemo u dijalog sa njima.

RSE: Da li je Kosovo, po vama, deo Srbije?

Bastać: Kosovo u ovom trenutku ima institucije koje predvode, da kažem Albanci, kao i institucije koje su predvodili Srbi koje je Vučić instruirao. Svakako, nijednog trenutka ne mogu da kažem da je Kosovo nešto što ne pripada Srbiji. Kosovo pripada Srbiji i mislim da dijalogom treba da razgovaramo o tome kako normalno da se živi u narednom periodu.

RSE: Krajem 2017. na novinarsko pitanje ko je bio gori gradonačelnik, Dragan Đilas ili Siniša Mali, vi ste dali odgovor da je politika obojice centralizacija u gradu. Danas, kakav je vaš odgovor?

Bastać: Danas se odgovor drastično menja, jer krajem 2017. godine nismo imali ovoliki stepen centralizacije. Ja sam tada bivšem gradonačelniku Draganu Đilasu zamerao na centralizaciji za koju sam u tom trenutku mislio da je pogrešna. Gledajući tu centralizaciju tada i ovu današnju, to što je u to vreme Dragan Đilas radio, to više nije ni C od centralizacije, u odnosu na to šta su ovi napravili.

RSE: Vratiću vas još na kraju malo dalje na 2016. godinu kada su se na pobedničkoj listi u Starom gradu među kandidatima za odbornike našli vaša supruga, rođak, sestra, sestrin muž, kumova majka, svastika.... A vi ste rekli da ne vidite u tome ništa sporno. Da li danas među odbornicima i zaposlenima ima vaših?

Bastać: Ti odbornici su odbornici i dan danas. Prosto, nemoguće je promeniti celokupnu listu tokom mandata. S druge strane, ne postoji niko ko radi u Opštini Stari grad, a da je u srodstvu sa mnom.

RSE: Dobro, recite mi sada, u ovom trenutku ko je od vaših rođaka odbornik u Starom gradu?

Bastać: Ne mogu da vam kažem ko od mojih rođaka je odbornik. Ti odbornici su izabrani tada i dan danas su odbornici.

RSE: Dobro, recite mi sad vi, ovo je ono što je pisala štampa.

Bastać: To nisu ljudi koji su plaćeni za taj posao. Bukvalno, to su ljudi koji dolaze jednom u tri meseca na sednice. Niko od tih ljudi nije zaposlen u Opštini Stari grad.

RSE: Naravno, znamo mi šta su odbornici. Samo mi recite ko od vaših rođaka u ovom trenutku sedi u Skupštini opštine Stari grad.

Bastać: Od odbornika u ovom momentu je moja supruga, moja sestra, njen suprug i ja.

RSE: Kum?

Bastać: Kum nije.

RSE: Svastika?

Bastać: Svastika jeste.