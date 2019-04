Osnovana Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa

Stranka slobode i pravde (SSP) osnovana je u petak u Beogradu, a za njenog lidera izabran je jedan od osnivača opozicionog Saveza za Srbiju i bivši gradonačelnik Beograda i bivši predsednik Demokratske stranke, Dragan Đilas.



Kako je odlučeno na osnivačkoj skupštini, potpredsednici stranke su samostalna poslanica Marinika Tepić, Dejan Bulatović i Borko Stefanović koji će biti i zamenik predsednika. U predsedništvu stranke je i predsednik opštine Stari grad Marko Bastać.



Đilas je novinarima posle izborne skupštine rekao da će u fokusu stranke biti ekonomski razvoj i obrazovanje, a da će se po pitanju rešenja kosovskog problema zalagati za deklaraciju o pomirenju koju će usvojiti dve skupštine i za sporazum srpske i kosovske policije o saradnji kako bi se sprečio kriminal na Kosovu.



On je rekao da Srbija od te stranke očekuje da zaborave na partijske interese i da stave državne i nacionalne interese ispred svega i dodao da je potrebno menjati sistem, a ne samo vlast.



Prema njegovim rečima, u njihovoj stranačkoj platformi nalaze se osnovna rešenja za deset oblasti i njihov fokus biće na ekonomskom razvoju i obrazovanju, kao i na tome da ljudi više ne odlaze iz zemlje.



Đilas je rekao da Srbija i srpski narod treba da budu deo porodice evropskih naroda i da će se njegova stranka truditi da omoguće građanima Srbije isti nivo kvaliteta života kao zemljama EU.



On je rekao da ta stranka "ne beži od nijednog problema i da Kosovo i Metohija pripadaju i srpskom i albanskom narodu i da vlasti u Beogradu i Prištini hrane jedni druge".



"Pomirenje dva naroda je rešenje, a ne teritorijalno razgraničenje", rekao je Đilas i dodao da je potrebno da se omogući sloboda kretanja, ekonomska saradnja, kao i saradnja u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, sportu i borbi protiv kriminala.



Đilas je kazao da su neki od planova SSP-a i donošenje Zakona o ratnim veteranima, kao i to da svaka osoba starija od 70 godina koja nema prihode dobija socijalnu penziju od 12.000 dinara.



On je govoreći o današnjem skupu "Budućnost Srbije" predsednika Srbije Aleksandra Vučića rekao da je Vučić "prošlost Srbije, a ne njena budućnost".



Potpredsednik SSP-a Dejan Bulatović kazao je da će ta stranka tražiti odgovornost za sve što je aktuelna vlast radila i uništila u Beogradu i Srbiji.

On je kazao da će to biti teško uraditi, ali da će oni takođe krenuti u "ekološku obnovu zemlje".



Potpredsednica SSP-a i samostalna poslanica u Skupštini Srbije Marinika Tepić navela je da su sloboda i pravda osnovne ljudske vrednosti, a da je u 2019. godine u Srbiji jedino vidljiva fiktivna sloboda.



"Tražićemo da nam se vrate institucije i ljudska prava", rekla je Tepić i dodala da "pravda ne dozvoljava da se događaju "Savamala, Jutke, napad na Borka Stefanovića i paljenje kuća novinara".



Ona je rekla da je jedan od ključnih ciljeva te stranke lustracija i da oni koji su se ogrešili o zakone ne mogu biti kandidovani ili izabrani za javne funkcije.



Potpredsednik te stranke Borko Stefanović, koji je bio predsednik Levice Srbije, rekao je da je danas "izraslo novo drvo slobode" i dodao da će pokazati da je čovek u centru politike SSP-a.



Stranka slobode i pravde nastala je preregistracijom Zelene ekološke partije - Zeleni na čijem je čelu bio potpredsednik sadašnje Stranke slobode i pravde Dejan Bulatović.